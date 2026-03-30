Sezon budowlany w drogownictwie formalnie dopiero się zaczyna, ale tak naprawdę w Polsce nie było już zimowej przerwy. Jak podaje GDDKiA, pierwsze miesiące 2026 r. pokazują, że ten sektor działa w trybie ciągłym – podpisywane są kolejne umowy, trwają przetargi, a część inwestycji wchodzi w kluczowe fazy realizacji. Polska wchodzi w kolejny etap rozbudowy sieci transportowej, który będzie miał znaczenie nie tylko dla kierowców, ale dla całej gospodarki.
Na dziś w realizacji znajdują się 124 „zadania drogowe” o łącznej długości blisko 1460 km, których wartość sięga 58,9 mld zł. To efekt kilku nakładających się programów inwestycyjnych – przede wszystkim Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz programu budowy 100 obwodnic. Skala projektów w przygotowaniu jest jeszcze większa. Administracja drogowa pracuje nad dokumentacją dla ponad 2,5 tys. km nowych tras, a w przetargach znajduje się kolejne niemal 470 km.
W najbliższych latach państwo planuje utrzymywać wydatki infrastrukturalne na poziomie około 20 mld zł rocznie. To z jednej strony stabilność dla branży budowlanej, a z drugiej presja na jej wydolność – zarówno pod względem dostępności wykonawców, jak i kosztów realizacji.
Polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy dziś niemal 5466 km, w tym około 1895 km autostrad i 3571 km dróg ekspresowych. Docelowo ma osiągnąć blisko 8 tys. km, co oznacza, że do zrealizowania pozostaje jeszcze ponad 2500 km. Ten brakujący fragment to często najtrudniejsze odcinki – wymagające skomplikowanych decyzji środowiskowych, przebiegające przez obszary zurbanizowane lub objęte ochroną przyrodniczą.
Branża działa jednak „pełną parą”. Tylko od początku roku podpisano osiem nowych umów na budowę niemal 100 km dróg o łącznej wartości przekraczającej 3,1 mld zł. Wśród nich znajdują się zarówno odcinki ekspresowe, jak i klasyczne drogi krajowe oraz obwodnice, które – choć mniej spektakularne niż autostrady – mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności i realnie odciążają centra miast.
Najbardziej widoczne efekty kierowcy odczują jeszcze w tym roku. W 2026 r. planowane jest oddanie do ruchu ponad 290 km nowych dróg, w tym 57,5 km autostrad, 171,6 km dróg ekspresowych oraz 49 km obwodnic. Oznacza to kolejne domykanie kluczowych ciągów komunikacyjnych – zarówno na osi wschód–zachód, jak i północ–południe. Szczególne znaczenie ma rozwój tras wzdłuż wybrzeża Bałtyku, domknięcie obwodnicy Krakowa czy dalsza rozbudowa Via Carpatii, która ma być jednym z najważniejszych korytarzy transportowych Europy Środkowo-Wschodniej.
Nie bez znaczenia pozostaje kontekst finansowy. Polska skutecznie korzysta ze środków unijnych – wartość inwestycji objętych wsparciem w ramach programu FEnIKS sięga 27,4 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi 12,1 mld zł. To pokazuje, że mimo rosnących kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych nadal możliwe jest utrzymanie wysokiego tempa inwestycji dzięki finansowaniu zewnętrznemu.
Jednocześnie branża drogowa funkcjonuje dziś w znacznie bardziej wymagającym otoczeniu niż jeszcze kilka lat temu. Wzrost kosztów materiałów, presja płacowa, ograniczona dostępność pracowników oraz rosnące wymagania środowiskowe sprawiają, że realizacja inwestycji staje się bardziej złożona i obarczona większym ryzykiem. Do tego dochodzi konieczność integracji nowych projektów z szerszymi zmianami w mobilności – rozwojem elektromobilności, logistyki czy transformacją energetyczną.
Obecny etap rozbudowy infrastruktury drogowej to nie tylko „dodawanie kilometrów” do sieci, ale także redefinicja roli transportu w gospodarce. Nowe drogi mają nie tylko skracać czas przejazdu, ale również wspierać rozwój regionów, zwiększać odporność łańcuchów dostaw i przygotowywać kraj na zmiany w sposobie przemieszczania się ludzi i towarów.
Z perspektywy użytkownika dróg najbliższe lata będą oznaczać dalszą poprawę spójności sieci i eliminację „wąskich gardeł”. Z perspektywy branży – utrzymanie wysokiego tempa inwestycji i konieczność dostosowania się do nowych realiów. Jedno jest pewne: Polska infrastruktura drogowa wciąż jest w fazie intensywnej rozbudowy, a liczby publikowane dziś są raczej zapowiedzią tego, co dopiero nadejdzie, niż podsumowaniem zakończonego etapu. Co oznacza także… liczne utrudnienia dla kierowców, zwężenia i objazdy. Ale w przyszłości będzie szybciej.
