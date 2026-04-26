Historia lubi się powtarzać. W 2001 r. projekt Siódemki czwartej generacji w wykonaniu Chrisa Bangle’a podzielił fanów, ale podbił rynek. Najwyraźniej marka postanowiła pójść tą samą drogą, bo znowu opakowała najnowocześniejsze i rewolucyjne rozwiązania w kontrowersyjnie wyglądającą karoserię, licząc na sukces. I się udało. Siódma generacja BMW 7 położyła na łopatki konkurencję. Przynajmniej w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Lifting jedynie podkreśla ten kierunek.

Sylwetka odświeżonej Siódemki jest bardziej „monolityczna”, a detale – jak podświetlany grill Iconic Glow czy kryształowe reflektory – mają budować prestiż.

BMW 7 lift 2026

Nowością są także 22-calowe felgi dostępne fabrycznie oraz jeszcze szersza paleta personalizacji BMW Individual – ponad 500 kombinacji lakierów.

Nowa odsłona BMW serii 7 to coś więcej niż klasyczny lifting. To największa modernizacja w historii modelu i pierwszy krok do wdrożenia technologii Neue Klasse w istniejącej gamie. Flagowa limuzyna BMW staje się poligonem dla rozwiązań, które w kolejnych latach trafią do całej oferty marki. To oznacza nową architekturę elektroniki, bardziej zaawansowane systemy cyfrowe i zupełnie inne podejście do interfejsu użytkownika.

Tak jak w 2001 r. rewolucją był system iDrive, tak dziś największą nowością na pokładzie jest BMW Panoramic iDrive z systemem operacyjnym BMW X. Informacje są wyświetlane na całej szerokości przedniej szyby, a obsługa odbywa się równolegle przez dotyk, głos i elementy haptyczne. Do tego dochodzi rozbudowany asystent głosowy wspierany przez AI.

Wszystko, czego zapragnie klient

BMW serii 7 pozostaje wierne filozofii technologicznej otwartości. Fakt, że BMW równolegle oferuje wszystkie typy napędu – od klasycznych silników spalinowych BMW EfficientDynamics z układem mild hybrid 48 V, przez hybrydy plug-in, aż po w pełni elektryczne warianty – z pewnością przyczynił się do sukcesu rynkowego wszystkich modeli marki. Jak podkreśla szefostwo marki, BMW będzie sprzedawało takie modele, jakie będzie chciał klient.

Od momentu premiery dostępne będą trzy elektryczne warianty BMW i7, które wyraźnie zwiększają zasięg – m.in. dzięki zastosowaniu cylindrycznych ogniw szóstej generacji technologii BMW eDrive (Gen6). Równolegle do oferty w Europie wchodzi benzynowe BMW 740 xDrive, a w listopadzie 2026 r. dołączą diesel BMW 740d xDrive oraz dwa warianty hybryd plug-in.

W gamie znajdą się również trzy modele BMW M Performance. Na początek pojawi się BMW i7 M70 xDrive, do którego w listopadzie dołączy hybrydowe BMW M760e. W 2027 r. ofertę uzupełni trzeci wariant M Performance z silnikiem V8.

Elektryczne i7: większy zasięg, większa wydajność

Nowe BMW i7 korzysta z akumulatora wysokonapięciowego o pojemności do 112,5 kWh netto. Dzięki ogniwom cylindrycznym Gen6 jego gęstość energii wzrosła o około 20 proc. względem poprzedniej generacji, co w połączeniu z poprawą sprawności układu napędowego przekłada się na zasięg przekraczający 720 km (WLTP) – o około 100 km więcej niż wcześniej.

Elektryczna gama BMW i7 obejmuje trzy wersje napędowe, wszystkie z dwoma silnikami i napędem na cztery koła:

– BMW i7 50 xDrive – 455 KM i 660 Nm, 0–100 km/h w 5,5 s, prędkość maks. 210 km/h, zużycie energii 21,8-17,9 kWh/100 km i zasięg do 728 km (WLTP).

– BMW i7 60 xDrive – 544 KM i 745 Nm, 0–100 km/h w 4,8 s, prędkość maks. 240 km/h, zużycie 21,9-18,2 kWh/100 km i zasięg do 727 km.

– BMW i7 M70 xDrive – 680 KM i do 1100 Nm w trybie boost, 0–100 km/h w 3,8 s (3,5 s z rolloutem), prędkość maks. 250 km/h, zużycie 22,9-19,7 kWh/100 km i zasięg do 686 km.

Wszystkie wersje korzystają z silników synchronicznych wzbudzanych elektrycznie, co eliminuje konieczność stosowania metali ziem rzadkich w wirniku. Nowe BMW i7 znacząco przyspiesza proces ładowania. Maksymalna moc DC wzrosła do 250 kW przy natężeniu do 630 A. W efekcie uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje około 28 minut. 

W praktyce oznacza to: – do 235 km zasięgu w 10 minut (i7 50 i 60 xDrive), – do 215 km w 10 minut (i7 M70 xDrive). Ładowanie prądem zmiennym (AC) odbywa się standardowo z mocą do 22 kW – pełne naładowanie trwa około 6 godzin (lub 12 godzin przy 11 kW).

System planowania trasy automatycznie uwzględnia postoje na ładowanie i zarządza temperaturą akumulatora, aby skrócić czas postoju, szczególnie zimą. Do tego dochodzą adaptacyjna rekuperacja reagująca na sygnalizację świetlną oraz zautomatyzowane profile ładowania, które ograniczają ingerencję kierowcy do minimum.

BMW 740 xDrive – benzynowa klasyka w nowoczesnym wydaniu

W ramach modernizacji gamy BMW serii 7 do europejskiej oferty wraca sześciocylindrowa benzyna – i robi to w dopracowanej, zelektryfikowanej formie. BMW 740 xDrive korzysta z najnowszej generacji rzędowego silnika 3.0, wspieranego układem mild hybrid 48 V.

Modernizacja objęła m.in. nową turbosprężarkę, co przełożyło się na wzrost mocy do 400 KM (+20 KM) oraz momentu obrotowego do 540 Nm (+20 Nm). Dodatkowo układ 48 V może chwilowo podnieść moment o kolejne 40 Nm, poprawiając reakcję na gaz. Efekty w praktyce: 0–100 km/h w 5,1 s i prędkość maksymalna ograniczona do 250 km/h. Zużycie paliwa według WLTP wynosi 8,6 l/100 km, a emisja CO₂ 189 g/km.

Technicznie to jedna z bardziej zaawansowanych jednostek w swojej klasie. Silnik pracuje w cyklu Millera, który poprawia sprawność poprzez skrócenie czasu otwarcia zaworów dolotowych. Do tego dochodzi: – w pełni adaptacyjny rozrząd VALVETRONIC po stronie dolotowej, – zmienne fazy rozrządu eVANOS po stronie wydechowej, – zintegrowany z głowicą kolektor wydechowy, – podwójny układ wtryskowy (wysoko- i niskociśnieniowy), – układ zapłonowy z aktywną cewką i zintegrowaną elektroniką.

Ciekawym rozwiązaniem są przełączalne dźwigienki zaworowe, które w fazie wybiegu ograniczają opory silnika nawet o dwie trzecie. W tym czasie energia hamowania jest efektywnie odzyskiwana przez układ mild hybrid i magazynowana w akumulatorze 48 V. System pozwala również na krótkotrwałe toczenie się w trybie elektrycznym przy bardzo niskich prędkościach.

BMW 740d xDrive – diesel bez kompleksów

Pod koniec 2026 r. do gamy dołączy BMW 740d xDrive – propozycja dla tych, którzy nadal cenią sprawność energetyczną diesla. Rzędowy, sześciocylindrowy silnik 3.0 został zmodernizowany i oferuje teraz 313 KM (+13 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi 670 Nm (z pomocą układu 48 V), co przekłada się na przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 s.

Silnik wykorzystuje:

– dwustopniowe turbodoładowanie,

– bezpośredni wtrysk Common Rail o ciśnieniu do 2500 barów,

– do 12 dawek paliwa na jeden cykl pracy.

Efektem jest nie tylko wysoka dynamika, ale przede wszystkim bardzo wysoka kultura pracy – jeden z kluczowych elementów, nad którym BMW szczególnie pracowało przy tej modernizacji. Zużycie paliwa wynosi 6,5 l/100 km, a emisja CO₂ 172 g/km (WLTP). BMW podkreśla również kompatybilność silnika z paliwami odnawialnymi, takimi jak HVO100, które mogą ograniczyć emisję CO₂ nawet o około 90 proc. względem tradycyjnego oleju napędowego – bez konieczności zmian w infrastrukturze.

Mild hybrid 48 V – cichy bohater układu napędowego

We wszystkich wariantach spalinowych kluczową rolę odgrywa układ mild hybrid 48 V. Zintegrowany z 8-biegową skrzynią Steptronic silnik elektryczny pełni funkcję alternatora odwracalnego i wspiera jednostkę spalinową momentem do 200 Nm oraz dodatkową mocą do 13 kW.

Efekty są odczuwalne od pierwszego ruszenia:

– szybsza reakcja na gaz,

– płynniejsze działanie systemu start-stop,

– odzysk energii podczas hamowania i wybiegu,

– możliwość „pełzania” w trybie elektrycznym.

Energia magazynowana jest w akumulatorze 48 V umieszczonym pod podłogą bagażnika, który zasila również instalację 12 V poprzez przetwornicę.

Hybrydy plug-in – elektryfikacja bez kompromisów

Ofertę uzupełniają dwa warianty plug-in hybrid, które łączą sześciocylindrowy silnik benzynowy z jednostką elektryczną o mocy 145 kW / 197 KM zintegrowaną ze skrzynią Steptronic.

Akumulator o pojemności 18,7 kWh netto zapewnia ponad 80 km zasięgu elektrycznego (WLTP), bez istotnego ograniczenia przestrzeni bagażowej.

BMW 750e xDrive:

– moc systemowa 489 KM,

– moment obrotowy 700 Nm,

– 0–100 km/h w 4,8 s,

– zużycie: 5,0 l/100 km + 16,2 kWh/100 km,

– emisja CO₂: 113 g/km.

BMW M760e xDrive:

– moc systemowa 612 KM,

– moment obrotowy 800 Nm,

– 0–100 km/h w 4,2 s

– zużycie: 6,8-5,6 l/100 km + 18,2-16,7 kWh/100 km.

Oba modele mogą poruszać się w trybie elektrycznym z prędkością do 140 km/h, a ładowanie AC z mocą 11 kW pozwala uzupełnić energię w około 2 godziny i 15 minut.

Wnętrze: kino, biuro i lounge w jednym

Kabina to jeden z najmocniejszych punktów nowej „siódemki”. BMW nie tyle ją odświeżyło, co przeprojektowało.

Najważniejsze elementy:

– ekran pasażera z przodu w standardzie,

– 31,3-calowy ekran kinowy 8K z tyłu,

– system audio Bowers &amp; Wilkins (do 36 głośników, Dolby Atmos),

– nowe oświetlenie ambientowe.

BMW nadal próbuje pogodzić dwie grupy klientów: tych, którzy chcą prowadzić, i tych, którzy wolą być wożeni. Standardem jest adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne obu osi, a opcjonalnie dostępne są:

– skrętna tylna oś,

– aktywna stabilizacja przechyłów,

– zaawansowane układy kontroli trakcji i hamowania. Auto, które przy masie i gabarytach limuzyny zachowuje się zaskakująco naturalnie – w przypadku ciężkich wersji elektrycznych.

Produkcja i ceny

Nowe BMW serii 7 powstaje w Dingolfing – kluczowej fabryce marki dla modeli luksusowych. Produkcja rusza latem 2026 r., a ceny w Polsce startują od około 560 tys. zł.