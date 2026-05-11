Stellantis niedawno ogłosił plany redukcji 650 stanowisk inżynieryjnych w historycznej siedzibie Opla w Rüsselsheim, zmniejszając liczbę pracowników technicznych do około tysiąca. Jeszcze w 2017 r. pracowało tam ponad siedem tysięcy inżynierów realizujących projekty badawczo-rozwojowe dla grupy PSA. Obecnie zakres działań został zawężony do sztucznej inteligencji, oprogramowania, systemów ADAS, technologii akumulatorowych i cyfrowego oświetlenia. Ograniczenie zatrudnienia związane jest nie tylko z wynikami sprzedaży koncernu, ale też z planami współpracy z chińską marką Leapmotor. Dzięki współpracy z Leapmotor Stellantis może znacząco ograniczyć wydatki na badania i rozwój. Opel potwierdził prace nad nowym elektrycznym kompaktowym SUV-em, który powstanie na bazie technologii chińskiego producenta aut elektrycznych i trafi na rynek w 2028 r.. Za wygląd modelu odpowiada zespół projektowy Opla.

Reklama Reklama

Opel CEO - Florian Huettl Foto: Materiały prasowe

„Nasz nowy SUV zostanie zaprojektowany i stworzony przez markę Opel w Rüsselsheim oraz opracowany przez międzynarodowe zespoły pracujące w Niemczech i Chinach. Partnerstwo z Leapmotor ma umożliwić skrócenie czasu rozwoju do mniej niż dwóch lat. Dzięki temu Opel planuje wykonać kolejny ważny krok w rozwoju nowoczesnych i przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych dla naszych klientów” – powiedział dyrektor generalny marki Opel Florian Huettl.

Czytaj więcej Na prąd BYD zdeklasował konkurentów na brytyjskim rynku samochodów elektrycznych BYD w okresie od stycznia do kwietnia 2026 roku został najchętniej wybieraną marką samochodów elektrycznych na brytyjskim rynku, wyprzedzając takic...

Samochód wykorzysta kluczowe elementy najnowszej architektury elektrycznej oraz technologii akumulatorów Leapmotor. Po stronie Opla pozostaną: wygląd, zestrojenie zawieszenia, oświetlenie i fotele. Produkcja nadchodzącego modelu elektrycznego będzie odbywać się w zakładzie Figueruelas w Saragossie w Hiszpanii. Już wiadomo, że nie będzie to jedyny model koncernu, który powstanie we współpracy z chińskim Leapmotor.

Joint venture LPMI (Leapmotor International) jest w 51 proc. kontrolowane przez Stellantis, który posiada wyłączne prawa do sprzedaży i produkcji modeli Leapmotor poza Chinami. Leapmotor dostarczył klientom w Europie 40 tys. samochodów w 2025 r., odnosząc duży sukces.