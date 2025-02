Volvo XC90: Benjamin Button motoryzacji

Największy SUV Volvo, ten z silnikiem spalinowym, jeszcze nie tak dawno miał zostać wycofany z oferty, a tymczasem zostaje z nami na kolejne lata. I to jest bardzo dobra wiadomość. Życiorys XC90 miał przebiegać zupełnie inaczej, a dokładniej ten samochód miał zbliżać już do końca swojej produkcji i cyklu życia. Na zastępcę przewidziano EX90, w pełni elektryczny duży SUV, który jest nieco większy od XC90 (EX – 5,03 m, XC – 4,95 m). Ale plany planami, a życie życiem. Jak mawiają – jutra nie wymyślisz. Popyt na elektryki w ostatnim czasie był o wiele słabszy niż zakładały najbardziej czarne scenariusze. Ten fakt i wizja braku w portfolio aut z napędem spalinowym skłonił nie tylko Volvo do zmiany swojej strategii. Wiele firm motoryzacyjnych musiało pozmieniać swoje plany. Szwedzi należą do tych, które zrobiły to w najbardziej sprytny sposób. I tak do salonów zawitał stary nowy XC90, który po zmianach wygląda ciekawiej, atrakcyjniej i młodziej. Auto, które po prostu nie chce się zestarzeć. I tak Volvo ma teraz dwa topowe SUV-y: elektrycznego EX90 i spalinowego XC90.

Nowe Volvo XC90 Foto: mat. prasowe

Szwedzi to spokojny naród. Są znani z życiowej równowagi i harmonii. I te cechy widać i czuć w XC90. To samochód, który podczas jazdy nim wycisza, co wpisujemy na listę dużych plusów tego modelu. Nie chcesz nim szaleć na drogach czy piszczeć kołami na górskich serpentynach, czujesz się w nim pewnie i bezpiecznie. Wiele większą frajdę sprawia spokojna jazda i to mimo że komfortowe zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy jak najbardziej dopuściłyby nieco szybszy styl jazdy. Zawieszenie ma podwójne wahacze z przodu oraz technologię Frequency Selective Damping. Znakomicie wybiera nierówności.