Louis Vuitton na kołach. Francuzi mają nowy okręt flagowy

Opadający dach sprawia, że samochód wygląda na opływowy - co ważne, to nie tylko kwestia wrażenia, ale i faktów. Współczynnik Cx wynosi tu 0,24 - tyle samo, co w najnowszym Audi A6 e-tron. Zasięg powiększają m.in. specjalne klapy w przednim zderzaku zastępujące klasyczne wloty powietrza, a także spojler z tyłu i aerodynamiczne obręcze kół o średnicy 19-21 cali. Jak dużym samochodem jest DS N°8? Został zbudowany na platformie STLA Medium, czyli „średniej”. To ta sama, na której powstały m.in. nowe Peugeoty 3008 i 5008, a także najświeższy Opel Grandland. Numer osiem jest jednak dużym autem. Ma 482 cm długości, 190 cm szerokości i 158 cm wysokości. Rozstaw osi to 290 cm, co gwarantuje dużą przestrzeń we wnętrzu.

DS No8 Foto: mat. prasowe

Jak jest w środku? Kokpit stylistycznie „nadąża” za interesująco zaprojektowaną karoserią francuskiego flagowca. Nie zabrakło tu wielkiego, skierowanego w stronę kierowcy ekranu, kierownicy w stylu retro czy „szczotkowanego aluminium o niezwykłej grubości”, jak podają przedstawiciele marki. Nawet oświetlenie kabiny jest nietypowe i inspirowane nocnym, rozgwieżdżonym niebem. Czy czuć tu klimat premium? Zdjęcia sugerują, że tak. Moc silników ma wynosić 230, 245 lub 350 KM, choć chwilowo jednostki osiągną 260, 280 i 375 KM. Topowa wersja ma dwa silniki i napęd AWD. Jest zestawiana z większą baterią (97,2 kWh netto). Korzystają z niej wszystkie wersje oprócz najsłabszej. Ta ma akumulator 74 kWh netto. Zasięg: od 572 do nawet 686 i 750 km według WLTP. Wersja Long Range (245 KM) ma pokonać na autostradzie 500 km jadąc z prędkością 120 km/h. Przyspieszenie: od 5,4 do 7,7 s od zera do setki.

DS No8 Foto: mat. prasowe

Nowa flagowa limuzyna DS ma napęd wyłącznie elektryczny

Skoro znamy już maksymalne moce silników, czas na moc ładowania. Między 20 a 55 proc. akumulator może uzupełniać energię z mocą 160 kW. Od 20 do 80 proc. wersja Long Range ładuje się w 27 minut. Auto może ładować i zasilać zewnętrzne urządzenia dzięki funkcji V2L, a podczas zimnych dni przydatna okaże się standardowa pompa ciepła. Pozostaje jeszcze jedna kwestia: czy DS będzie odpowiednio komfortowy? To właśnie z wygodą i wspaniałym tłumieniem nierówności kojarzą się francuskie samochody. Na szczęście wygląda na to, że konstruktorzy marki o tym pamiętają. W standardzie pojawi się system, w którym amortyzatory z elektromagnetycznym zaworem sterującym przepływem oleju są połączone z komputerem, systemem akcelerometrów i z kamerą skanującą obraz drogi. Samochód w czasie rzeczywistym „reaguje” na nawierzchnię i przygotowuje zawieszenie na dziury. Efekt? Komfort ma być nieporównywalny z innymi autami, nawet gdy asfalt jest daleki od ideału. Przekonamy się o tym po oficjalnym debiucie auta zaplanowanym na przyszły rok. Wtedy poznamy także ceny. Według szefa stylistów marki, Thierry’ego Matroza, DS ma być „jak Louis Vuitton w świecie motoryzacji”. Czy chodzi także o politykę cenową? Przekonamy się.