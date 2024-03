Crossover Kamiq to trzeci najlepiej sprzedający się model Skody, a Scala, która plasuje się nieco poniżej segmentu kompaktowego wycelowana jest w klientów flotowych. W obydwu modelach, które mają wiele wspólnego, przeprojektowano zderzaki, grill i światła oraz wprowadzono nową czcionkę w logo. Na tylnej klapie zamiast tradycyjnego znaku diakrytycznego w czeskiej literze „Š” znalazło się wcięcie. Pojawiły się też reflektory Led Matrix, które dzielą przestrzeń przed samochodem na 8 segmentów i zależności od sytuacji dobierają optymalne oświetlenie drogi. To element standardowego wyposażenia najbogatszej wersji Monte Carlo. W pozostałych odmianach wymaga dopłaty aż 6 tys. zł i jest elementem Pakietu Light&View Plus, który obejmuje też: elektrycznie składane lusterka boczne, światła przeciwmgielne, doświetlanie zakrętów i dynamiczne kierunkowskazy. Dla porównania światła typu Matrix w przypadku marki Cupra kosztują 3,4 tys. zł i wtedy bez dwóch zdań warto je zamówić. Skoda, która jest marką promującą praktyczne i bezpieczne rozwiązania powinna ustalić cenę aktywnych reflektorów na poziomie, który pozwoli rozpowszechnić to cenne rozwiązanie.

Skoda Kamiq mat. prasowe

Skoda Kamiq mat. prasowe

We wnętrzu – nowocześnie i ergonomicznie

Z obydwu samochodów znikają analogowe wskaźniki. Ekrany standardowo mają 8 i 8,25 cala (ten za kierownicą i dotykowy na środku). W opcji można je powiększyć do 10,25 i 9 cali. Nowe zegary mają przejrzystą grafikę i można je konfigurować. Pojawiły się też listwy ozdobne wykończone tkaniną, która poprawiają wrażenie jakości. Nowe poliftingowe Skody perfekcyjnie łączą zalety ekranów dotykowych i fizycznych przycisków oraz pokręteł. Dzięki temu Skoda oferuje najnowsze technologie, a nie traci na wygodzie obsługi. Mniejszy, oferowany w podstawowych wersjach ekran multimediów ma pokrętło do regulacji głośności sprzętu audio i oferuje wysoką jakość wyświetlania więc chyba nie ma powodu dopłacać do większego. Jednak wtedy będziemy musieli pogodzić z brakiem dostępu do obsługi głosowej online. Wnętrza Scali i Kamiqa pozostawiają rewelacyjne wrażenie tak pod względem ergonomii jak i komfortu podróżowania.