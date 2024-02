To już niemal pięć lat, odkąd aktualna generacja Skody Octavii trafiła do salonów. Czeski liftback lub kombi wciąż jest lubiany przez klientów, zwłaszcza jeśli mówimy o zakupach flotowych. Wiadomość o liftingu tego modelu ucieszy więc wszystkich, którzy mają takie samochody służbowe. Wasz kolejny egzemplarz będzie odświeżony. Co się zmieniło? Z zewnątrz przeprojektowano przede wszystkim pas przedni. Inne zderzaki, zmienione reflektory, które teraz inaczej łączą się z grillem i nowa LED-owa sygnatura świetlna - oto zmiany, które fani Octavii zauważą od razu. Tym mniej zorientowanym mogą nie rzucić się w oczy. Nie są ani tak wyraźne, ani tak kontrowersyjne, jak lifting generacji numer trzy, kiedy pojawiły się dzielone reflektory.

Skoda Octavia Combi mat. prasowe

Skoda Octavia Combi mat. prasowe

Nowa Skoda Octavia — zmieniony przód, większy ekran

Warto zauważyć, że zmiany w dziedzinie oświetlenia mają nie tylko walory estetyczne. Nowe lampy mogą być reflektorami Matrix LED z 36 diodami (poprzednik miał ich o 12 mniej), zapewniającymi doskonały zasięg świecenia i doświetlenie zarówno drogi, jak i pobocza. Z tyłu także odświeżono wygląd świateł. Wewnątrz Octavii widać większy ekran systemu multimedialnego. Opcjonalny ma 13 cali (tyle, co w Superbie albo Enyaqu), a standardem jest 10-calowy. Taką samą przekątną ma wyświetlacz za kierownicą, który ostatecznie zastąpił już (w każdej odmianie) analogowe zegary. Dodano także chłodzoną, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, ulepszono zasięg systemu bezkluczykowego otwierania drzwi Kessy i zwiększono moc ładowania w pokładowych portach USB. Od połowy 2024 roku pokładowe multimedia zostaną wzbogacone o moduł AI zintegrowany z asystentem głosowym Laura. Poprawiono także jakość materiałów wykończeniowych i dodano nowe opcje konfiguracji kolorystyki i stylistyki wnętrza. Do wyboru - aż dziewięć wariantów wykończenia.