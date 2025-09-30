Aktualizacja: 30.09.2025 23:14 Publikacja: 30.09.2025 00:17
Dziewiąta generacja Toyoty Hilux trafi na rynek w 2026 r.
Foto: mat. prasowe
Jak donoszą tajskie media, Toyota ma zaprezentować nową generację Hiluxa na targach motoryzacyjnych Thailand Motor Expo. Największe targi motoryzacyjne w Azji Południowo-Wschodniej odbędą się w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2025 r.. Wybór Tajlandii jako miejsca premiery jest logiczny – to tam powstaje około 70 proc. wszystkich Hiluxów trafiających na globalne rynki. Pickup Toyoty od lat jest też najchętniej kupowanym samochodem w tym kraju – w 2024 r. sprzedano tam około 130 tys. sztuk.
Czytaj więcej
Toyota znów udowadnia, że w świecie motoryzacji wie, jak trafić w potrzeby kierowców. W pierwszej...
Do sieci wyciekły rysunki patentowe, które zdradzają kierunek projektowy nowej generacji. Kabina zachowuje proporcje znane z obecnego modelu, ale przód został mocno przeprojektowany – z szerokimi światłami LED osadzonymi nisko i dużymi wlotami powietrza. Z tyłu widać zintegrowany stopień w zderzaku oraz światła wzdłuż narożników skrzyni ładunkowej, czyli raczej klasyczne kształty. We wnętrzu zmiany mają być jeszcze większe. Inspirowana nową Toyotą Tacomą deska rozdzielcza ma otrzymać w pełni cyfrowe zegary i pionowo ustawiony ekran multimedialny osadzony na stopniowanej desce rozdzielczej. Nowa, kompaktowa dźwignia zmiany biegów ma zastąpić długi drążek z obecnej wersji.
Rysunek patentowy nowego Hiluxa
Foto: Toyota
Według doniesień Toyota może zachować ramę drabinową obecnej generacji, co byłoby zaskoczeniem. Oczekiwano bowiem przejścia na nowocześniejszą platformę TNGA-F, stosowaną m.in. w Land Cruiserze i Tacomie. Oznaczałoby to także brak możliwości zaoferowania tylnej osi na sprężynach śrubowych – rozwiązania, które poprawia komfort w amerykańskich pickupach Toyoty. Pewne jest natomiast, że Hilux otrzyma zestaw najnowocześniejszych systemów wsparcia kierowcy: automatyczne hamowanie awaryjne, asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat czy zaawansowane systemy parkowania. Pod maską spodziewane są sprawdzone jednostki – diesle o pojemności 2.4 i 2.8 litra (z opcją mild-hybrid w większym silniku). Na rynkach pozaeuropejskich oferta ma obejmować także jednostki benzynowe, w tym hybrydowy napęd 2.4 „I-Force Max” z Tacomy.
Toyota Hilux przez dekady wypracowała sobie reputację najbardziej wytrzymałego pickupa świata. Jego konstrukcja – rama drabinowa, proste, solidne silniki, minimalna elektronika w starszych generacjach – sprawiły, że Hilux potrafił wytrzymać ekstremalne warunki. To właśnie ten model był niszczony w legendarnym programie Top Gear, gdzie przetrwał m.in. zatopienie w morzu, uderzenie w budynek i pożar – a po naprawie młotkiem i kluczem nadal odpalał. Hilux od lat pracuje na budowach, w kopalniach, na pustyniach i w dżungli, stając się synonimem „niezniszczalnego samochodu”.
Rysunek patentowy nowego Hiluxa
Foto: Toyota
Hilux zadebiutował w 1968 r. jako lekki pickup dla rosnącego rynku aut użytkowych. Już pierwsza generacja zdobyła popularność w Azji i Australii. W latach 80. model stał się globalnym hitem – to wtedy Hilux trafił do Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kolejne generacje zyskały bardziej komfortowe wnętrza, mocniejsze silniki i napęd 4x4, ale nigdy nie straciły reputacji auta do zadań specjalnych. Hilux odegrał też rolę w historii motoryzacji sportowej – startował w Rajdzie Dakar, gdzie udowodnił swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Dziś to najważniejszy pickup Toyoty i jeden z najlepiej sprzedających się modeli tej klasy na świecie.
Czy wiesz, że…
- Nazwa „Hilux” to skrót od High Luxury (dosłownie „wysoki luksus” albo bardziej naturalnie „luksus na najwyższym poziomie”) ).
- W ciągu ponad 55 lat produkcji sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy Hiluxa.
- Model produkowany jest w kilku krajach, ale najwięcej egzemplarzy wyjeżdża z fabryki w Tajlandii.
Czytaj więcej
Lubię klekot diesla Toyoty o poranku… Przyznaję, napawam się tym zdaniem wiedząc, jak bardzo jest...
Aktualny model Toyoty Hilux
Foto: mat. prasowe
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak donoszą tajskie media, Toyota ma zaprezentować nową generację Hiluxa na targach motoryzacyjnych Thailand Motor Expo. Największe targi motoryzacyjne w Azji Południowo-Wschodniej odbędą się w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2025 r.. Wybór Tajlandii jako miejsca premiery jest logiczny – to tam powstaje około 70 proc. wszystkich Hiluxów trafiających na globalne rynki. Pickup Toyoty od lat jest też najchętniej kupowanym samochodem w tym kraju – w 2024 r. sprzedano tam około 130 tys. sztuk.
Nowy projekt Škody przypomina o jednym z najbardziej kultowych modeli z Czech – sportowym coupé 110 R. Auto, któ...
Volkswagen zaprezentował model ID. Cross Concept, kompaktowego crossovera, który ma otworzyć nowy rozdział w his...
Najnowszy, pokazany w Monachium prototyp marki Cupra, czyli Tindaya, wskazuje kierunek rozwoju firmy. Czyli będz...
Na targach IAA 2025 Škoda pokazała coś, czego wielu się nie spodziewało – koncept dużego, w pełni elektrycznego...
Audi podczas salonu IAA w Monachium zaprezentowało Concept C – zjawiskowy roadster z twardym dachem, który wyglą...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas