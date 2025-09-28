Partner rozmowy: Nissan

Na Kongres Nowej Mobilności w Katowicach przywieźliście państwo premierę. Pokazaliście nowego Nissana Micrę. Proszę powiedzieć coś więcej o tym samochodzie.

Nowy Nissan Micra wyróżnia się kilkoma cechami. Otóż po raz pierwszy w historii tego modelu Nissana zastosowaliśmy napęd w pełni elektryczny. Oferujemy go w dwóch wersjach baterii, zapewniających zasięg ponad 300 lub ponad 400 kilometrów. Samochód można ładować z mocą 100 kilowatów. Co więcej, myślę, że ten model szczególnie rzuca się z daleka w oczy i wyróżnia się na naszym stoisku, dlatego że został zaprojektowany w Europie, w centrum projektowym Nissana. W efekcie jego design na pewno jest oryginalny, odważny, nazywamy go też radosnym. Myślę, że widzowie i kierowcy sami odkryją, co mam na myśli.

Uzupełnieniem oryginalnej stylistyki jest fakt, że samochód świetnie się prowadzi. Zastosowaliśmy w nim bardzo dobry system zawieszenia oraz rzadko spotykane w tym segmencie rynku motoryzacyjnego wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi. Dzięki temu komfort jazdy nowym Nissanem Micrą jest znacznie wyższy.

A co przygotowaliście we wnętrzu?

Oczywiście nie może w nim zabraknąć dostosowanych do wymagań kierowców XXI wieku systemów multimedialnych, wyposażonych w duże, dziesięciocalowe ekrany. Mamy aż dwa takie ekrany. Dodatkowo przygotowaliśmy dla kierowców aplikację mobilną, która jest szczególnie ważna w przypadku auta elektrycznego. Pozwala ona na zdalne zarządzanie pojazdem i monitorowanie, co się z nim dzieje. Przedsprzedaż nowej Micry rozpoczynamy w drugiej połowie października, a cena wyjściowa wynosi 124 900 zł brutto.

Ta – jak pan powiedział – „radosna” Micra to niejedyna wasza nowość. Z tego, co wiem, planujecie całą ofensywę nowych modeli Nissana.

Tak jest. I to nie tyle planujemy, ile ona już się rozpoczęła. Micra jest pierwszym z czterech modeli, które prezentujemy w trakcie tej ofensywy rynkowej. Oprócz niej lada moment wprowadzimy również nowego Nissana Leafa. To bez wątpienia jeden z ikonicznych modeli marki Nissan. Tuż po nim do tej ofensywy dołączy nowy, całkowicie elektryczny Nissan Juke, co jest nowością również w przypadku tego modelu. Wszystkie te premiery będą zmierzały do tego, żebyśmy na końcu mogli zaprezentować państwu nowy model Nissana z segmentu A. Dzisiaj jeszcze nie mogę zdradzić jego nazwy. Cała ta ofensywa, o której mówimy, potrwa do 2027 roku.

Jak każda rewolucja, nowa mobilność oznacza zmianę. Nie wszyscy są do niej przekonani, nie każdy od razu zamierza przesiąść się z napędu tradycyjnego na elektryczny. Macie propozycję także dla tych nieprzekonanych czy też nie do końca gotowych na e-mobilność?

Tak, oczywiście. Staramy się mieć i w rzeczywistości mamy ofertę dla każdego. W ramach Nissana możemy się pochwalić m.in. autorskim i unikalnym na rynku napędem hybrydowym o nazwie e-POWER. Jest to rozwiązanie, w którym silnik elektryczny napędza koła, a spalinowy służy wyłącznie jako generator energii. Samochód, w zależności od wyposażonego w nie modelu, który zamówi klient, ma napęd na jedną lub dwie osie. To ostatnie rozwiązanie jest dostępne na przykład w przypadku Nissana X-Trail, obie osie są napędzane silnikami elektrycznymi. Natomiast silnik spalinowy, w zależności od stylu jazdy kierowcy i sytuacji drogowej, na bieżąco uzupełnia poziom naładowania baterii. To przekłada się na jazdę porównywalną z doznaniami, które mamy przy samochodzie typowo elektrycznym. Czyli ciszę, maksymalny moment obrotowy i reakcję na pedał gazu niezależnie od prędkości, praktycznie w każdych warunkach. Jednocześnie nie musimy się martwić ani o zasięg, ani o ładowanie. Bo ten model tankuje się na stacji benzynowej tak jak każdy tradycyjny samochód.

Ta technologia jest już obecna w ofercie Nissana od kilku lat. Natomiast teraz, w modelu Qashqai, ujrzymy w Europie drugą jej generację. Producent jeszcze bardziej dopracował w niej wszystkie parametry samochodu i można jeszcze bardziej niż wcześniej cieszyć się wrażeniami z jazdy.

Premierowy model, który tu przywieźliście, w oczywisty sposób spowodował, że rozpoczęliśmy rozmowę od Nissana. Ale przecież Astara w Polsce ma jeszcze także Mitsubishi i Isuzu. Jakie są wasze plany związane z tymi markami? Czego kierowcy mogą się spodziewać, jeśli chodzi o modele i napędy?

W przypadku tych marek również planujemy nowości. Niektóre z nich już ujrzały światło dzienne, jak chociażby w przypadku marki Mitsubishi model Grandis. Jest to kompaktowy SUV, który lada moment będzie dostępny na rynku – w dwóch wersjach napędowych. Będzie to albo miękka hybryda, albo napęd w pełni hybrydowy. Z kolei w połowie września miała miejsce premiera modelu Eclipse Cross. To kolejny SUV marki Mitsubishi, w tym przypadku w pełni elektryczny.

Natomiast jeśli chodzi o Isuzu, muszę wszystkich poprosić o chwilę cierpliwości, ponieważ szykujemy nowość, która będzie naprawdę dużym wydarzeniem dla tej marki i dla naszej oferty pick-upów Isuzu w Polsce. Natomiast dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów.

