Przez ponad 40 lat, od premiery I generacji, w skali globalnej nabywców znalazło ponad 6 mln egzemplarzy Micry. W Katowicach Nissan pokazał już VI generację tego kultowego miejskiego auta – i pierwszą całkowicie elektryczną.

Samochód jest częścią szerszej strategii produktowej marki w segmencie pojazdów elektrycznych. Przypomnijmy, że do tej pory Nissan na całym świecie sprzedał już ponad milion samochodów elektrycznych.

Trzy założenia

Nowa Micra została zaprojektowana na podstawie trzech głównych założeń: charakterystycznego designu, dobrych właściwości jezdnych oraz zastosowania nowoczesnych technologii.

Design nowego auta – przygotowany przez europejskie centrum projektowe Nissana – nawiązuje do modelu III generacji, zachowując charakterystyczne okrągłe przednie i tylne światła, które wyposażono w funkcję animacji powitalnej. W porównaniu z poprzednikami model ma zmienione proporcje i jest dojrzalszy stylistycznie.

Jak wskazuje Piotr Laube, dyrektor zarządzający firmy Astara w Polsce, oficjalnego dystrybutora marek Isuzu, Mitsubishi i Nissan w naszym kraju, nowa Micra jest „uśmiechnięta”. A Paweł Powalski, menedżer produktu samochodów elektrycznych i dostawczych w Astarze, dodaje, że to nie przypadek – bo auto ma budzić pozytywne emocje i wywoływać uśmiech na twarzach osób, które je widzą. Zresztą podobnie działo się z wcześniejszymi generacjami japońskiego samochodu.

Podczas premiery w Katowicach Paweł Powalski zwracał uwagę na właściwości jezdne nowej Micry. – Kierowcom będzie towarzyszyć frajda z jazdy i przyjemność z prowadzenia. Nowa Micra kontynuuje tradycję nieco sportowego charakteru małych aut miejskich – powiedział. Podkreślał także, że w aucie zostały zastosowane najnowsze oraz intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu rozwiązania technologiczne.

Klienci będą mieli do wyboru dziesięć kombinacji kolorystycznych Micry, w tym opcje nadwozia dwukolorowego z czarnym lub srebrnym dachem. We wnętrzu pojawią się detale inspirowane kulturą Japonii, takie jak wzór nawiązujący do góry Fuji.

– Pod względem praktycznym ten miejski samochód oferuje pakowny bagażnik o pojemności ponad 300 l, z opcją aranżowania wnętrza i wydzielenia miejsca np. na kable do ładowania czy adapter do wykorzystania technologii Vehicle-to-Load (V2L) – powiedział Paweł Powalski.

Premiera VI generacji Micry na Kongresie Nowej Mobilności. Auto odsłoniły modelki w ubraniach marki NAOKO, z kolekcji inspirowanej nowym miejskim samochodem Foto: jeremi jędrzejkowski

Dodał, że nowa Micra powstała na zupełnie nowej płycie podłogowej, przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych. Została ona zaprojektowana także specjalnie z myślą o tym, by w aucie o długości nieprzekraczającej 4 m zapewnić jak największą przestrzeń we wnętrzu.

W konstrukcji zostało zastosowane wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi. – Daje to bardzo dużo przyjemności, pewności i sportowego poczucia przy prowadzeniu, ale także gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa na każdej drodze i w każdych warunkach – podkreślił Paweł Powalski.

Dwie baterie

Nowa Micra będzie dostępna z dwoma bateriami trakcyjnymi. Mniejsza, o pojemności 40 kWh, z silnikiem o mocy 120 KM, oferuje szacowany zasięg w cyklu mieszanym WLTP około 317 km. Większa, o pojemności 52 kWh, z silnikiem o mocy 150 KM, ma szacowany zasięg w cyklu mieszanym WLTP 416 km.

Samochód będzie można ładować prądem stałym (DC) z mocą od 80 do 100 kW oraz prądem przemiennym (AC) w domu, biurze czy centrum handlowym o mocy do 11 kW. Pojazd został wyposażony w system odzyskiwania energii z hamowania z czterema poziomami rekuperacji, w tym opracowaną przez Nissana technologię e-Pedal, umożliwiającą jazdę z wykorzystaniem tylko pedału przyspieszenia.

Rozpoczęcie przedsprzedaży elektrycznej Micry zaplanowano na drugą połowę października, a pierwsze auta trafią do klientów w lutym.

Warto dodać, że przy okazji premiery Nissan ogłosił rozpoczęcie współpracy z marką odzieżową NAOKO. W jej ramach powstaje m.in. kolekcja ubrań inspirowana nowym modelem Micry. Odzież z tej kolekcji zaprezentowały modelki, które odsłoniły samochód.

