Aktualizacja: 23.09.2025 17:43 Publikacja: 23.09.2025 08:27
Volkswagen ID. Cross Concept to jeden z tych modeli koncepcyjnych, który nie utknie w szufladzie tylko pojawi się w produkcji seryjnej - premiera latem 2026 r.
Volkswagen zaprezentował model ID. Cross Concept, kompaktowego crossovera, który ma otworzyć nowy rozdział w historii elektrycznych modeli marki. Czyli sprawić, że Volkswagen odeprze natarcie konkurentów z Chin. Volkswagen ID. Cross Concept to jeden z tych modeli koncepcyjnych, który nie utknie w szufladzie, tylko pojawi się w produkcji seryjnej. Jeśli chodzi o wymiary, mówimy tu o aucie mniej więcej wielkości spalinowego Volkswagena T-Cross. Karoseria ma 416 cm długości, 184 cm szerokości i 159 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 260 cm i ma sprawić, że wnętrze powinno być przestronne co najmniej tak, jak w większym Golfie i zdolne do komfortowego przewozu pięciu osób. Bagażnik główny oferuje pokaźne 450 litrów pojemności, a dodatkowy frunk pod maską dodaje jeszcze 25 litrów.
Volkswagen ID-Cross Concept
Pod maską ID. Crossa pracuje silnik elektryczny o mocy 211 KM, napędzający przednią oś. To pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 175 km/h. Producent deklaruje zasięg do 420 km w cyklu WLTP, a więc na poziomie, który sprawia, że crossover Volkswagena nie będzie wyłącznie samochodem miejskim. Systematycznie rosnące zasięgi także w tańszych autach to coś, co cieszy osoby wybierające się od czasu do czasu w trasę. Samochód przygotowano również pod kątem użytkowników potrzebujących możliwości holowania. ID. Cross ma uciąg do 1200 kg dla przyczepy z hamulcem oraz możliwość przewozu ładunku na haku do 75 kg. To oznacza, że bez problemu zabierze na pokład dwa rowery elektryczne lub pociągnie małą przyczepkę kempingową.
Volkswagen ID-Cross Concept
Jak wygląda ID.Cross? Może zwracać na siebie uwagę, ale od razu widać, że patrzymy na Volkswagena. Uwagę zwracają duże, 21-calowe felgi z oponami 235/40 R21 (w odmianie produkcyjnej raczej będą mniejsze, zwłaszcza że duże koła ograniczają zasięg) oraz charakterystyczne światła LED w kształcie litery T. We wnętrzu projektanci postawili na inspirację naturą: dominują miękkie, tekstylne powierzchnie, pastelowe kolory i motywy roślinne na ekranach. Volkswagen zapowiada możliwość personalizacji atmosfery w kabinie dzięki trybom oświetlenia, klimatyzacji i dźwięku. Na desce rozdzielczej znajdziemy dwa ekrany: 11-calowy Digital Cockpit przed kierowcą i 13-calowy wyświetlacz centralny systemu multimedialnego. Na kierownicę i deskę rozdzielczą wracają fizyczne przyciski, co jest ukłonem wobec krytyki dotychczasowych rozwiązań dotykowych w nowych Volkswagenach. Czyli wreszcie posłuchano klientów.
Volkswagen ID-Cross Concept
ID. Cross Concept to część większej ofensywy produktowej Grupy Volkswagen. Oprócz niego na rynek trafią też ID.2all, sportowy ID. GTI Concept i rodzinny ID. Every1. Celem koncernu jest wypełnienie miejskiego segmentu samochodami elektrycznymi, które będą oferować sensowne parametry, ale przy tym nie będą zbyt drogie. Plan przewiduje, że wersja produkcyjna ID. Crossa zadebiutuje latem 2026 roku, po premierze elektrycznego ID. Polo i jego sportowej odmiany ID. Polo GTI. Tym samym Volkswagen wraca do cenionych nazw i wprowadza je w nową, elektryczną erę. Konkurenci - także spod znaku BYD czy innych chińskich marek - nie śpią, ale Volkswagen tym razem nie zamierza się łatwo poddawać.
Czy wiesz, że…
- W latach 70. VW eksperymentował z elektrycznym Golfem CitySTROMer, który miał zasięg zaledwie ok. 60 km.
- Projektowanie ID. Crossa odbywało się równolegle z pracami nad ID.2all, czyli autem w cenie poniżej 25 tys. euro.
- W 2024 roku sprzedaż modeli elektrycznych Volkswagena spadła o ok. 10 proc. w stosunku do prognoz – co skłoniło firmę do wprowadzenia nowych, tańszych modeli
Volkswagen ID-Cross Concept
Volkswagen ID-Cross Concept
