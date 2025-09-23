Volkswagen zaprezentował model ID. Cross Concept, kompaktowego crossovera, który ma otworzyć nowy rozdział w historii elektrycznych modeli marki. Czyli sprawić, że Volkswagen odeprze natarcie konkurentów z Chin. Volkswagen ID. Cross Concept to jeden z tych modeli koncepcyjnych, który nie utknie w szufladzie, tylko pojawi się w produkcji seryjnej. Jeśli chodzi o wymiary, mówimy tu o aucie mniej więcej wielkości spalinowego Volkswagena T-Cross. Karoseria ma 416 cm długości, 184 cm szerokości i 159 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 260 cm i ma sprawić, że wnętrze powinno być przestronne co najmniej tak, jak w większym Golfie i zdolne do komfortowego przewozu pięciu osób. Bagażnik główny oferuje pokaźne 450 litrów pojemności, a dodatkowy frunk pod maską dodaje jeszcze 25 litrów.

Reklama Reklama

Volkswagen ID-Cross Concept Foto: mat. prasowe

Pod maską ID. Crossa pracuje silnik elektryczny o mocy 211 KM, napędzający przednią oś. To pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 175 km/h. Producent deklaruje zasięg do 420 km w cyklu WLTP, a więc na poziomie, który sprawia, że crossover Volkswagena nie będzie wyłącznie samochodem miejskim. Systematycznie rosnące zasięgi także w tańszych autach to coś, co cieszy osoby wybierające się od czasu do czasu w trasę. Samochód przygotowano również pod kątem użytkowników potrzebujących możliwości holowania. ID. Cross ma uciąg do 1200 kg dla przyczepy z hamulcem oraz możliwość przewozu ładunku na haku do 75 kg. To oznacza, że bez problemu zabierze na pokład dwa rowery elektryczne lub pociągnie małą przyczepkę kempingową.