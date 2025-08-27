Na pierwszy rzut oka Camry może wydawać się konserwatywnym wyborem. To klasyczna limuzyna, której historia sięga końcówki lat 70. A jednak – w epoce SUV-ów i crossoverów – to właśnie Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu, z czego ponad 160 tys. w samej Ameryce Północnej. Pod maską pracuje napęd piątej generacji – 230 KM mocy, średnie spalanie od 4,8 l/100 km – ale to nie cyferki są tu najważniejsze. Camry stała się symbolem niezawodności i rozsądku, a w hybrydowym wydaniu dodatkowo daje oszczędność i spokój w codziennym użytkowaniu.

Toyota Camry Foto: mat. prasowe

SUV-y na podium

Drugie miejsce na liście przypadło modelowi, który już dawno wyrobił sobie opinię globalnego hitu – Toyota RAV4. To najpopularniejszy SUV na świecie, a w wersji hybrydowej sprzedał się w liczbie 206 807 sztuk. Co ciekawe, ponad połowa trafiła do klientów w Ameryce Północnej. RAV4 od dekady dostępny jest w wersji hybrydowej, a już w 2026 roku zadebiutuje nowa generacja, która ma jeszcze mocniej zaznaczyć obecność w segmencie hybryd i hybryd plug-in. Na trzecim miejscu podium znalazła się Corolla Cross – 188 715 egzemplarzy. To model, który świetnie wpisuje się w potrzeby rynku – SUV w rozmiarze kompaktowym, oszczędny i globalnie dostępny. Największym rynkiem dla niego są Chiny, gdzie sprzedano ponad 50 tys. sztuk.