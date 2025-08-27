Reklama

To nie jest Corolla. Ten model Toyoty jest najpopularniejszą hybrydą na świecie

Toyota znów udowadnia, że w świecie motoryzacji wie, jak trafić w potrzeby kierowców. W pierwszej połowie 2025 roku marka sprzedała na całym świecie niemal 2,3 mln aut zelektryfikowanych, z czego aż 2 mln stanowiły hybrydy. A na szczycie tego zestawienia znalazła się limuzyna, która od dekad cieszy się statusem ikony – Toyota Camry.

Publikacja: 27.08.2025 09:57

Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzempl

Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Na pierwszy rzut oka Camry może wydawać się konserwatywnym wyborem. To klasyczna limuzyna, której historia sięga końcówki lat 70. A jednak – w epoce SUV-ów i crossoverów – to właśnie Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu, z czego ponad 160 tys. w samej Ameryce Północnej. Pod maską pracuje napęd piątej generacji – 230 KM mocy, średnie spalanie od 4,8 l/100 km – ale to nie cyferki są tu najważniejsze. Camry stała się symbolem niezawodności i rozsądku, a w hybrydowym wydaniu dodatkowo daje oszczędność i spokój w codziennym użytkowaniu.

Toyota Camry

Toyota Camry

Foto: mat. prasowe

SUV-y na podium

Drugie miejsce na liście przypadło modelowi, który już dawno wyrobił sobie opinię globalnego hitu – Toyota RAV4. To najpopularniejszy SUV na świecie, a w wersji hybrydowej sprzedał się w liczbie 206 807 sztuk. Co ciekawe, ponad połowa trafiła do klientów w Ameryce Północnej. RAV4 od dekady dostępny jest w wersji hybrydowej, a już w 2026 roku zadebiutuje nowa generacja, która ma jeszcze mocniej zaznaczyć obecność w segmencie hybryd i hybryd plug-in. Na trzecim miejscu podium znalazła się Corolla Cross – 188 715 egzemplarzy. To model, który świetnie wpisuje się w potrzeby rynku – SUV w rozmiarze kompaktowym, oszczędny i globalnie dostępny. Największym rynkiem dla niego są Chiny, gdzie sprzedano ponad 50 tys. sztuk.

Czytaj więcej

Z oferty znika Toyota Corolla z klasycznym silnikiem spalinowym
W Salonach
Toyota kończy sprzedaż swojego hitu z silnikiem benzynowym
Toyota Camry

Toyota Camry

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Na liście nie mogło zabraknąć też klasycznej Corolli. Ten model od dawna jest najpopularniejszym samochodem w historii motoryzacji, a w wersji hybrydowej wciąż utrzymuje świetną formę – 184 698 sprzedanych egzemplarzy w pierwszej połowie roku. Co trzeci z nich trafił do Europy. Piątkę zamyka Yaris Cross – miejski crossover, który okazał się prawdziwym hitem europejskich ulic. W ciągu sześciu miesięcy 2025 roku sprzedano go w liczbie 171 004 egzemplarzy, z czego blisko 100 tys. w Europie.

Tak prezentuje się najnowsza generacja Toyoty RAV4 w wersji GR Sport

Tak prezentuje się najnowsza generacja Toyoty RAV4 w wersji GR Sport

Foto: mat. prasowe

Top 5 hybrydowych Toyoty (styczeń–czerwiec 2025)
- Toyota Camry – 266 970 egz.
- Toyota RAV4 – 206 807 egz.
- Toyota Corolla Cross – 188 715 egz.
- Toyota Corolla – 184 698 egz.
- Toyota Yaris Cross – 171 004 egz.

Toyota Corolla Cross została niedawno zmodernizowana

Toyota Corolla Cross została niedawno zmodernizowana

Foto: mat. prasowe

Hybrydy w Toyocie wciąż numerem jeden

W Europie udział aut hybrydowych w rejestracjach sięgnął 34,8 proc., a plug-inów 8,4 proc. w pierwszej połowie 2025 roku. Toyota od niemal 30 lat udoskonala technologię hybrydową. To marka, która nie tylko zapoczątkowała ten trend w motoryzacji, ale też konsekwentnie go rozwija. Wynik z 2025 roku – 2 mln sprzedanych hybryd w pół roku – pokazuje, że mimo rosnącej presji na elektromobilność bateryjną, klienci wciąż stawiają na rozwiązanie, które łączy oszczędność, dostępność i wygodę. Nie ma tu miejsca na przypadek: pięć modeli odpowiada za prawie połowę sprzedaży hybryd Toyoty na całym świecie. A fakt, że trzy z nich to SUV-y i crossovery, jasno pokazuje, w którą stronę idą gusta kierowców. Camry jednak udowadnia, że klasyczna limuzyna wcale nie musi być passé. Wręcz przeciwnie – może być symbolem globalnego sukcesu i mostem między tradycją a nowoczesnością.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Czy wiesz, że…
- Toyota sprzedała już ponad 24 miliony hybryd od momentu premiery pierwszej Priusa w 1997 roku.
- Średnia żywotność akumulatorów w hybrydach Toyoty przekracza 250 tys. km, a wiele egzemplarzy bezproblemowo przejeżdża ponad 500 tys. km.
- W Japonii ponad jeden na trzy nowe samochody sprzedawane w 2024 roku był hybrydą Toyoty.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Nowy model Toyoty to wariant znanego, elektrycznego bZ4X
Premiery
Toyota pokazała nowe kombi. To najmocniejszy model w ofercie marki

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Motoryzacja Hybrydy Samochody hybrydowe Toyota Yaris Cross Toyota RAV4 Toyota Corolla Toyota Toyota Corolla Cross Toyota Camry

Na pierwszy rzut oka Camry może wydawać się konserwatywnym wyborem. To klasyczna limuzyna, której historia sięga końcówki lat 70. A jednak – w epoce SUV-ów i crossoverów – to właśnie Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu, z czego ponad 160 tys. w samej Ameryce Północnej. Pod maską pracuje napęd piątej generacji – 230 KM mocy, średnie spalanie od 4,8 l/100 km – ale to nie cyferki są tu najważniejsze. Camry stała się symbolem niezawodności i rozsądku, a w hybrydowym wydaniu dodatkowo daje oszczędność i spokój w codziennym użytkowaniu.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
W lipcu w Europie zarejestrowano 21 040 egzemplarzy Dacii Sandero
Tu i Teraz
Dacia Sandero królem Europy. W czasach drogich SUV-ów i elektryków wygrywa prostota
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie kryje niezadowolenia z drugiej w tym roku podwyżki
Tu i Teraz
Autostrada Wielkopolska znów podnosi ceny. To już drugi raz w tym roku
Łączne wpływy z kar na OPP na A4 koło Wrocławia przekroczyły 31 mln zł
Tu i Teraz
Odcinkowy pomiar prędkości na A4 zbiera rekordowe żniwa
Ola Källenius, prezes Mercedesa
Tu i Teraz
Szef Mercedesa uważa zakaz sprzedaży silników spalinowych za poważny błąd
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Dwóch właścicieli modelu ID.4 USA złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen Group of America
Tu i Teraz
Pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi w USA. Chodzi o panele dotykowe na kierownicy
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie