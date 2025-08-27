Aktualizacja: 27.08.2025 12:04 Publikacja: 27.08.2025 09:57
Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu
Foto: mat. prasowe
Na pierwszy rzut oka Camry może wydawać się konserwatywnym wyborem. To klasyczna limuzyna, której historia sięga końcówki lat 70. A jednak – w epoce SUV-ów i crossoverów – to właśnie Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzemplarzy tego modelu, z czego ponad 160 tys. w samej Ameryce Północnej. Pod maską pracuje napęd piątej generacji – 230 KM mocy, średnie spalanie od 4,8 l/100 km – ale to nie cyferki są tu najważniejsze. Camry stała się symbolem niezawodności i rozsądku, a w hybrydowym wydaniu dodatkowo daje oszczędność i spokój w codziennym użytkowaniu.
Toyota Camry
Foto: mat. prasowe
Drugie miejsce na liście przypadło modelowi, który już dawno wyrobił sobie opinię globalnego hitu – Toyota RAV4. To najpopularniejszy SUV na świecie, a w wersji hybrydowej sprzedał się w liczbie 206 807 sztuk. Co ciekawe, ponad połowa trafiła do klientów w Ameryce Północnej. RAV4 od dekady dostępny jest w wersji hybrydowej, a już w 2026 roku zadebiutuje nowa generacja, która ma jeszcze mocniej zaznaczyć obecność w segmencie hybryd i hybryd plug-in. Na trzecim miejscu podium znalazła się Corolla Cross – 188 715 egzemplarzy. To model, który świetnie wpisuje się w potrzeby rynku – SUV w rozmiarze kompaktowym, oszczędny i globalnie dostępny. Największym rynkiem dla niego są Chiny, gdzie sprzedano ponad 50 tys. sztuk.
Toyota Camry
Foto: mat. prasowe
Na liście nie mogło zabraknąć też klasycznej Corolli. Ten model od dawna jest najpopularniejszym samochodem w historii motoryzacji, a w wersji hybrydowej wciąż utrzymuje świetną formę – 184 698 sprzedanych egzemplarzy w pierwszej połowie roku. Co trzeci z nich trafił do Europy. Piątkę zamyka Yaris Cross – miejski crossover, który okazał się prawdziwym hitem europejskich ulic. W ciągu sześciu miesięcy 2025 roku sprzedano go w liczbie 171 004 egzemplarzy, z czego blisko 100 tys. w Europie.
Tak prezentuje się najnowsza generacja Toyoty RAV4 w wersji GR Sport
Foto: mat. prasowe
Top 5 hybrydowych Toyoty (styczeń–czerwiec 2025)
- Toyota Camry – 266 970 egz.
- Toyota RAV4 – 206 807 egz.
- Toyota Corolla Cross – 188 715 egz.
- Toyota Corolla – 184 698 egz.
- Toyota Yaris Cross – 171 004 egz.
Toyota Corolla Cross została niedawno zmodernizowana
Foto: mat. prasowe
W Europie udział aut hybrydowych w rejestracjach sięgnął 34,8 proc., a plug-inów 8,4 proc. w pierwszej połowie 2025 roku. Toyota od niemal 30 lat udoskonala technologię hybrydową. To marka, która nie tylko zapoczątkowała ten trend w motoryzacji, ale też konsekwentnie go rozwija. Wynik z 2025 roku – 2 mln sprzedanych hybryd w pół roku – pokazuje, że mimo rosnącej presji na elektromobilność bateryjną, klienci wciąż stawiają na rozwiązanie, które łączy oszczędność, dostępność i wygodę. Nie ma tu miejsca na przypadek: pięć modeli odpowiada za prawie połowę sprzedaży hybryd Toyoty na całym świecie. A fakt, że trzy z nich to SUV-y i crossovery, jasno pokazuje, w którą stronę idą gusta kierowców. Camry jednak udowadnia, że klasyczna limuzyna wcale nie musi być passé. Wręcz przeciwnie – może być symbolem globalnego sukcesu i mostem między tradycją a nowoczesnością.
Toyota Corolla
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Toyota sprzedała już ponad 24 miliony hybryd od momentu premiery pierwszej Priusa w 1997 roku.
- Średnia żywotność akumulatorów w hybrydach Toyoty przekracza 250 tys. km, a wiele egzemplarzy bezproblemowo przejeżdża ponad 500 tys. km.
- W Japonii ponad jeden na trzy nowe samochody sprzedawane w 2024 roku był hybrydą Toyoty.
Toyota Yaris Cross
Foto: mat. prasowe
