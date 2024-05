Nowa generacja Bentleya Continentala będzie napędzana hybrydą plug-in

Bentley chce z czasem przekształcić swoją ofertę w modele z napędem czysto elektrycznym. Brytyjczycy niedawno powiedzieli o tych planach nieco więcej. W okresie przejściowym nowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in ma łączyć w sobie dążenie do wydajności i przyjazności dla środowiska. Nowy napęd PHEV będzie miał swoją premierę w czwartej generacji Continentala GT, która zostanie zaprezentowana w czerwcu 2024 roku.

Reklama

Pierwsze oficjalne zdjęcia, póki co jeszcze zamaskowanego nowego Bentleya Continentala GT mat. prasowe

Bentley pożegnał się z legendarny sześciolitrowym silnikiem W12. Jego produkcja zakończy się latem 2024 roku, a ostatnie modele z tym napędem trafiają obecnie do klientów na całym świecie. W maju 2024 r. Bentley ogłosi również zakończenie produkcji obecnego 4,0-litrowego silnika V8 z podwójnym turbodoładowaniem, który jest oferowany w modelach Continental GT, Continental GTC i Flying Spur. Pierwszymi krajami z których obecna wersja V8 zostanie wycofana są Wielka Brytania, Europa i Bliski Wschód. Silnik póki co zostaje w ofercie modelu Bentayga. Od czasu wprowadzenia na rynek 4,0-litrowego silnika V8 w 2012 roku wyprodukowano ponad 53 tys. egzemplarze Continental GT, GTC i Flying Spur z tym napędem. Ostatnie zamówienia na silniki V8 zostały przyjęte w IV kwartale 2023 roku. Zapowiedziano także serię specjalną V8, coś w stylu modelu pożegnalnego, który oferowany będzie na rynku północnoamerykańskim pod nazwą „Editon 8”.

Czytaj więcej Premiery Bentley Batur Convertible: Ostatnia szansa na Bentleya z silnikiem 12-cylindrowym Powstanie tylko 16 egzemplarzy Bentley’a Batura Convertible i choć cena przekracza 2 mln dolarów za sztukę to już teraz wiadomo, że z czasem ten samochód będzie zyskiwać na wartości.

Nowa hybryda Ultra Performance ma przejąć dziedzictwo V8. Podstawowym elementem tego napędu w dalszym ciągu jest silnik V8, który połączony będzie z silnikiem elektrycznym. Moc tego zestawu ma wynieść 782 KM, czyli więcej niż wszystkie wprowadzone do tej pory warianty V8 i W12. Maksymalny moment obrotowy nowego napędu to 1000 Nm. Nowy Continental GT będzie mógł przejechać 80 km wyłącznie na napędzie elektrycznym. To, czego Bentley nie chce powiedzieć to fakt, że użyty napęd PHEV jest w dużej mierze identyczny z napędem Porsche Panamery. Model ze Stuttgartu ma ten sam modułowy układ napędowy (MSB). W Porsche Panamerze Turbo E-Hybrid połączenie czterolitrowego silnika V8 biturbo i silnika elektrycznego zintegrowanego z ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów generuje moc 680 KM i 930 Nm. Zasięg wyłącznie elektryczny wynosi od 74 do 91 Nm. Silnik elektryczny czerpie energię z pakietu akumulatorów o pojemności 25,9 kWh, który można ładować za pomocą ładowarki pokładowej o mocy 11 kW.