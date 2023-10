Suzuki szykuje się do elektrycznego sprintu

Suzuki eVX mat. prasowe

Suzuki eVX ma 4,3 m długości, czyli ok. 20 cm więcej od Vitary. Szerokość i wysokość (1800 mm/1600 mm) są niemal identyczne jak w suzuki s--cross. Na razie pewne jest, że będzie to właśnie pierwszy elektryk z Hamamatsu. Również wnętrze zaskakuje wyglądem i przestronnością. To efekt m.in. braku środkowe go tunelu, który w elektrykach jest niepotrzebny. W seryjnej wersji zniknie na pewno nie codzienna kierownica, ale jest szansa, że większość nowoczesnych rozwiązań, jak np. duże ekrany, środkowa konsola z klasycznym pokrętłem i dużą półką, pozostaną w modelu produkcyjnym. Suzuki zostanie przy swoich SUV-ach wierne napędowi na cztery koła. Również nowy elektryk będzie miał napęd 4x4 z dwoma silnikami przy każdej osi. Imponujący jest zasięg, bo w przypadku zaprezentowanego eVX ma wynieść aż 500 km na jednym ładowaniu. Suzuki eVX ma stać się globalnym modelem. Premiera planowana jest już pod koniec przyszłego roku. Tak naprawdę nie wiadomo, który model eVX zastąpi w portfolio Suzuki, ale naj częściej słyszy się, że to nowe wcielenie Vitary.

Tak wygląda nowy Swift

Obecna generacja Swifta dostępna jest od 2017 r., a w 2020 r. Japończycy poddali ten model modernizacji. Od 2024 r. pojawi się siódma generacja. Perspektywę modelu seryjne go na rok 2024 Japończycy pokazali podczas Japan Mobility Show. Na razie jeszcze określany mianem koncepcyjnego, zaprezentowany Swift powinien w dużej mierze odzwierciedlać stan produkcyjny nowego modelu. Zaokrąglony przód, nowy wlot powietrza, który traci środkową listwę, zmodyfikowane reflektory i nowy zderzak wyróżniają przód. Poszerzone są nadkola, pojawiły się klasyczne klamki w tylnych drzwiach, które nie są już ukryte w słup ku C. Nowy jest tylny zderzak i światła. To bardziej ewolucja niż rewolucja.

Jeśli chodzi o napęd, Japończycy przerobią 83-konny 1,2-l silnik benzynowy „mild hybrid” i dodadzą mu więcej mocy oraz obniżą zużycie paliwa. To samo stanie się z silnikiem 1,4 l, który obecnie ma 129 KM i jest w Swifcie Sporcie. Dostępna będzie również wersja w pełni hybrydowa, która powstała we współpracy z Toyotą. To napęd stosowany już w grand Vitarze – 1,5-l silnik benzynowy połączony z silnikiem elektrycznym i mocą systemową 115 KM. Nowe jest również wnętrze. Centralny ekran dotykowy i środkowe nawiewy zamieniają się miejscami. Ekran znajduje się teraz na górze deski rozdzielczej, a pod spodem znajdują się nawiewy.