Koniec silnika W16. Następca Bugatti Chirona dostanie hybrydowe V8

Kolejna rewolucja szykuje się w układzie napędowym Bugatti. Veyron i Chiron miały silniki o rekordowej liczbie cylindrów. Motory W16 charakteryzowały się niezwykłą kulturą pracy. W przypadku następcy Chirona o tajemniczej nazwie cylindrów może być dwukrotnie mniej. Motor V8 będzie tam zapewne współpracować z układem hybrydowym. W końcu właścicielem Bugatti jest teraz Rimac, czyli chorwacka marka elektrycznych supersamochodów. Na szczęście wygląda na to, że nikt nie planuje zrobić z tego modelu auta wyłącznie na prąd. Hybryda o zdumiewającej mocy, być może przekraczającej 2000 KM – to już o wiele bardziej prawdopodobne. Czy „przy okazji” trzeba będzie pożegnać W16? W oficjalnym komunikacie wysłanym do poruszającej ten temat redakcji „Car and Driver” rzecznik firmy stwierdził, że jedyne, co w tej chwili może potwierdzić, to nie rezygnacja z szesnastu cylindrów, a fakt, że nowy model będzie hybrydowy. Szanse na zachowanie ogromnego silnika są jednak nieduże. O wiele większe – na to, że nowe Bugatti pobije kolejny rekord prędkości maksymalnej.

Bugatti Chiron mat. prasowe