Audi RS6 w wersji sedan może powrócić. Tyle, że z napędem elektrycznym

Podejście niemieckich producentów mocnych aut klasy wyższej do kwestii wyboru wersji nadwoziowych jest zupełnie różne. BMW nie oferuje obecnie M5 kombi, a w historii robiło to wyjątkowo krótko i bez większych sukcesów. Chociaż ostatnio znowu się do tego przymierza. Mercedes sprzedaje E 63 AMG zarówno jako limuzynę, jak i kombi. Z kolei Audi kiedyś oferowało RS6 sedan, ale w 2010 roku przestało, częściowo zastępując taką odmianę liftbackiem RS7. RS6 to wyłącznie kombi, co nie każdemu się podoba. Teraz wygląda na to, że Audi RS6 sedan może powrócić. Jak donosi Autocar, spodziewany w 2025 roku model o nazwie RS6 E-tron – czyli taki o napędzie elektrycznym – może występować zarówno jako kombi (w słowniku marki to Avant), jak i w odmianie sedan.

Tak prezentował się ostatni produkwany RS6 z nadwoziem limuzyny (2009 r.) mat. prasowe

Audi RS6 bez silnika V8 i wyłącznie jako elektryk

Trójbryłowe RS6 E-tron powstanie na nowej platformie PPE (Premium Platform Electric), podobnie jak m.in. „zwykłe” A6 E-tron, SUV Q6 E-tron, a także nowe Porsche Macan. Co wiadomo o nowej wersji? Póki co tyle, że ma być jeszcze szybsza i jeszcze mocniejsza od obecnego modelu pod nazwą modelu spalinowego (bez dopisku E-tron). Aktualne, spalinowe RS6 osiąga ponad 600 KM z czterolitrowego, doładowanego silnika V8. Przekłada się to na przyspieszenie od zera do 100 km/h w mniej niż cztery sekundy. Elektryczne modele mają zapewniać lepsze osiąg, ale bez oszałamiającego dźwięku. Imponująca moc ma pochodzić się z dwóch elektrycznych silników. Modele RS6 E-tron będą miały napęd Quattro. Taką samą dwusilnikową architekturę ma otrzymać także spodziewane w 2025 r. zmodernizowane Porsche Taycan.