Aktualizacja: 16.01.2026 20:56 Publikacja: 15.01.2026 15:28
Łukasz Maliczenko - Zarząd EMP
Foto: Materiały prasowe
Fabryka Stellantis w Tychach produkuje obecnie hybrydowe modele Jeep Avenger, Fiat 600 oraz Alfa Romeo Junior. Od lat tyski zakład słynie z wysokiej jakości. W czasie, kiedy wyjeżdżały z niego modele Panda i 500, uchodził za jeden z najlepszych zakładów Fiata na świecie. Redukcja zatrudnienia w fabryce Stellantisa zbiega się w czasie z inwestycjami ElectroMobility Poland. W sąsiednim Jaworznie EMP planuje jeszcze w tym roku rozpoczęcie budowy polskiego hubu motoryzacyjnego.
Szczepan Mroczek: Fabryka Stellantis zwalnia pracowników. Czy to szansa dla ElectroMobility Poland, które planuje budowę zakładu w Jaworznie, zaledwie 25 kilometrów od Tychów?
Łukasz Maliczenko: Fakt planowanych zwolnień w branży był prognozowany i komunikowany przez EMP od wielu lat. Zwolnienia w Tychach pokazują, że bez własnych kompetencji, własnych projektów i własnych decyzji inwestycyjnych będziemy tylko reagować na decyzje podejmowane poza Polską. Inwestycja w hub ElectroMobility Poland w Jaworznie nie jest więc alternatywą wobec tego, co dzieje się w Tychach. Jest odpowiedzią systemową na konsekwencje, które dotykają pracowników.
Według aktualnego harmonogramu uwzględniającego dokapitalizowanie spółki do końca II kwartału 2016 r., pierwsze ogłoszenia o pracę do fabryki w Jaworznie, obejmujące kadrę inżynieryjną, powinny się pojawiać już w wakacje tego roku. Większe procesy rekrutacyjne pracowników utrzymania ruchu i montażystów zaplanowane są za ok. 1,5 roku. Przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych dla pierwszego etapu – czyli 150 tys. sztuk samochodów rocznie – planowane zatrudnienie tylko w samej fabryce w Jaworznie wynosić będzie ok. 2,5 tys. osób.
Hub EMP ma się składać z wielkoskalowej fabryki samochodów elektrycznych, zakłada także produkcję samochodów hybrydowych, rozwój centrum badawczo-rozwojowego, a także ekosystemu dostawców. Pojawią się również inwestycje w ekosystem polskich firm działających w obszarze nowej mobilności, które mają zwiększać konkurencyjność sektora.
Czytaj więcej
Rok 2026 zapowiada się jako jeden z najważniejszych momentów dla współczesnej motoryzacji. Na ryn...
Projekt ma być realizowany dwutorowo. Z jednej strony, we współpracy z doświadczonym partnerem branżowym, w modelu joint venture – co ma umożliwić transfer najnowszej technologii do Polski i zagwarantować sprawną i terminową produkcję dużych wolumenów pojazdów. Z drugiej – poprzez współpracę EMP z polskimi firmami, instytucjami, uczelniami czy biurami inżynieryjnymi w ramach strategii rozwijającej udział local content w przemyśle. Koncepcja ta jest narzędziem polityki gospodarczej, ukierunkowanym na trwałą zmianę w sektorze, który generuje znaczący udział w PKB.
Jak wygląda dziś faktyczna sytuacja ElectroMobility Poland i jakie scenariusze rozwoju są analizowane?
Obecna sytuacja geopolityczna wymaga ostrożności, jednak realizujemy scenariusz potwierdzony z Ministerstwem Aktywów Państwowych w 2024 r.. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że istotne zmiany koncepcji niosłyby za sobą wysokie ryzyko i trudne do oszacowania koszty. Aktualny model został szczegółowo opisany w liczącym ponad trzy tysiące stron wniosku złożonym do NFOŚiGW w ramach konkursu KPO. Dokument uzyskał pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.
Obecnie negocjujemy umowę inwestycyjną, która – zgodnie z harmonogramem – powinna zostać podpisana do końca pierwszego kwartału. Równolegle pozyskaliśmy 800 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na działania wykraczające poza KPO, w tym rozwój i produkcję pojazdów hybrydowych. Dysponujemy także wiążącymi listami intencyjnymi od dwóch globalnych producentów OEM zainteresowanych udziałem w projekcie w formule joint venture. Podpisanie umowy będzie możliwe po dokapitalizowaniu spółki.
Unijne cła na samochody z Chin zmieniają układ sił w branży. Czy to komplikuje projekt EMP?
Koncentrujemy się na konkretnych argumentach biznesowych, jakie niesie współpraca z dużym producentem. Jednocześnie nie sposób ignorować potencjału technologicznego i produkcyjnego firm chińskich, zwłaszcza że wiele zachodnich koncernów również lokuje tam swoje łańcuchy dostaw. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera jeszcze nie zapadła.
Kluczowym warunkiem jest jednak spełnienie podstawowych założeń projektu: ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, realny transfer know-how, budowa lokalnych łańcuchów dostaw oraz tworzenie miejsc pracy w Polsce. Strategia EMP opiera się na stopniowym budowaniu własnych kompetencji. Część projektów będzie realizowana wyłącznie przez polskie podmioty. Z obszaru potencjalnej współpracy międzynarodowej wyłączone są m.in. kwestie cyberbezpieczeństwa oraz integracji pojazdów z siecią energetyczną w technologiach V2X (Vehicle-to-Everything – technologia komunikacji w motoryzacji, która umożliwia pojazdom „rozmowę” z otoczeniem: innymi samochodami, infrastrukturą drogową i pieszymi – przyp. red.).
Kiedy można spodziewać się wiążących decyzji dotyczących przyszłości fabryki i projektu?
Działamy zgodnie z harmonogramem NFOŚiGW. Do końca drugiego kwartału spółka powinna zostać dokapitalizowana. Równolegle uporządkowaliśmy strukturę organizacyjną, powołując dwie spółki celowe: EMP Auto i EMP Klaster. EMP Auto, z siedzibą w Jaworznie, będzie odpowiadać za funkcjonowanie fabryki i hubu oraz docelowo działać w modelu joint venture z partnerem branżowym. EMP Klaster zajmie się inwestycjami towarzyszącymi, rozwojem bazy dostawców oraz wsparciem innowacji w elektromobilności.
Wchodzimy w nowy rok z jasną wizją rynkową, znaczącym dokapitalizowaniem i pozytywną rekomendacją finansowania z KPO na poziomie 4,5 mld zł. Pierwsze półrocze będzie kluczowe – to czas na finalizację umowy inwestycyjnej i podpisanie umowy joint venture. Rozpoczęcie inwestycji w Jaworznie symbolicznie zakończy etap dyskusji i niepewności, otwierając fazę realizacyjną. Zwolnienia w Tychach pokazują, jak pilna jest transformacja branży w regionie. Hub elektromobilności w Jaworznie ma być odpowiedzią systemową – trwałą platformą budowy kompetencji, technologii i wartości dodanej dla polskiej gospodarki, a nie jednorazową inwestycją podatną na krótkoterminowe wahania koniunktury.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
General Motors zrobił to, o czym inni amerykańscy producenci na razie tylko mówią po cichu. Koncern z Detroit na...
Niemcy nie chcą „twardego cięcia”, producenci apelują o realizm, związki branżowe ostrzegają przed chaosem, a je...
Niemiecki przemysł motoryzacyjny przechodzi najtrudniejszy moment od kilku dekad. Kryzys w Chinach, amerykańskie...
Mercedes przeżywa najtrudniejszy okres od lat. W trzecim kwartale 2025 roku zysk niemieckiego producenta luksuso...
Porsche znów zjeżdża z toru. Marka, która przez dekady była symbolem niemieckiej perfekcji i finansowego geniusz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas