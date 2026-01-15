Reklama

Zwolnienia w fabryce Stellantis w Tychach szansą dla ElectroMobility Poland?

Fabryka Stellantis w Tychach redukuje zatrudnienie z powodu spadku popytu. Od marca 2026 r. zlikwidowana zostanie trzecia zmiana, a programem dobrowolnych odejść ma zostać objętych 740 pracowników. Pytanie, czy to jest szansa na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników na potrzeby planowanej budowy polskiej fabryki samochodów, zadajemy Łukaszowi Maliczenko – wiceprezesowi EMP.

Publikacja: 15.01.2026 15:28

Łukasz Maliczenko - Zarząd EMP

Łukasz Maliczenko - Zarząd EMP

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Fabryka Stellantis w Tychach produkuje obecnie hybrydowe modele Jeep Avenger, Fiat 600 oraz Alfa Romeo Junior. Od lat tyski zakład słynie z wysokiej jakości. W czasie, kiedy wyjeżdżały z niego modele Panda i 500, uchodził za jeden z najlepszych zakładów Fiata na świecie. Redukcja zatrudnienia w fabryce Stellantisa zbiega się w czasie z inwestycjami ElectroMobility Poland. W sąsiednim Jaworznie EMP planuje jeszcze w tym roku rozpoczęcie budowy polskiego hubu motoryzacyjnego.

Szczepan Mroczek: Fabryka Stellantis zwalnia pracowników. Czy to szansa dla ElectroMobility Poland, które planuje budowę zakładu w Jaworznie, zaledwie 25 kilometrów od Tychów?

Łukasz Maliczenko: Fakt planowanych zwolnień w branży był prognozowany i komunikowany przez EMP od wielu lat. Zwolnienia w Tychach pokazują, że bez własnych kompetencji, własnych projektów i własnych decyzji inwestycyjnych będziemy tylko reagować na decyzje podejmowane poza Polską. Inwestycja w hub ElectroMobility Poland w Jaworznie nie jest więc alternatywą wobec tego, co dzieje się w Tychach. Jest odpowiedzią systemową na konsekwencje, które dotykają pracowników.

Według aktualnego harmonogramu uwzględniającego dokapitalizowanie spółki do końca II kwartału 2016 r., pierwsze ogłoszenia o pracę do fabryki w Jaworznie, obejmujące kadrę inżynieryjną, powinny się pojawiać już w wakacje tego roku. Większe procesy rekrutacyjne pracowników utrzymania ruchu i montażystów zaplanowane są za ok. 1,5 roku. Przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych dla pierwszego etapu – czyli 150 tys. sztuk samochodów rocznie – planowane zatrudnienie tylko w samej fabryce w Jaworznie wynosić będzie ok. 2,5 tys. osób.

Hub EMP ma się składać z wielkoskalowej fabryki samochodów elektrycznych, zakłada także produkcję samochodów hybrydowych, rozwój centrum badawczo-rozwojowego, a także ekosystemu dostawców. Pojawią się również inwestycje w ekosystem polskich firm działających w obszarze nowej mobilności, które mają zwiększać konkurencyjność sektora.

Projekt ma być realizowany dwutorowo. Z jednej strony, we współpracy z doświadczonym partnerem branżowym, w modelu joint venture – co ma umożliwić transfer najnowszej technologii do Polski i zagwarantować sprawną i terminową produkcję dużych wolumenów pojazdów. Z drugiej – poprzez współpracę EMP z polskimi firmami, instytucjami, uczelniami czy biurami inżynieryjnymi w ramach strategii rozwijającej udział local content w przemyśle. Koncepcja ta jest narzędziem polityki gospodarczej, ukierunkowanym na trwałą zmianę w sektorze, który generuje znaczący udział w PKB.

Jak wygląda dziś faktyczna sytuacja ElectroMobility Poland i jakie scenariusze rozwoju są analizowane?

Obecna sytuacja geopolityczna wymaga ostrożności, jednak realizujemy scenariusz potwierdzony z Ministerstwem Aktywów Państwowych w 2024 r.. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że istotne zmiany koncepcji niosłyby za sobą wysokie ryzyko i trudne do oszacowania koszty. Aktualny model został szczegółowo opisany w liczącym ponad trzy tysiące stron wniosku złożonym do NFOŚiGW w ramach konkursu KPO. Dokument uzyskał pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego Funduszu.

Obecnie negocjujemy umowę inwestycyjną, która – zgodnie z harmonogramem – powinna zostać podpisana do końca pierwszego kwartału. Równolegle pozyskaliśmy 800 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji na działania wykraczające poza KPO, w tym rozwój i produkcję pojazdów hybrydowych. Dysponujemy także wiążącymi listami intencyjnymi od dwóch globalnych producentów OEM zainteresowanych udziałem w projekcie w formule joint venture. Podpisanie umowy będzie możliwe po dokapitalizowaniu spółki.

Unijne cła na samochody z Chin zmieniają układ sił w branży. Czy to komplikuje projekt EMP?

Koncentrujemy się na konkretnych argumentach biznesowych, jakie niesie współpraca z dużym producentem. Jednocześnie nie sposób ignorować potencjału technologicznego i produkcyjnego firm chińskich, zwłaszcza że wiele zachodnich koncernów również lokuje tam swoje łańcuchy dostaw. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera jeszcze nie zapadła.

Kluczowym warunkiem jest jednak spełnienie podstawowych założeń projektu: ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, realny transfer know-how, budowa lokalnych łańcuchów dostaw oraz tworzenie miejsc pracy w Polsce. Strategia EMP opiera się na stopniowym budowaniu własnych kompetencji. Część projektów będzie realizowana wyłącznie przez polskie podmioty. Z obszaru potencjalnej współpracy międzynarodowej wyłączone są m.in. kwestie cyberbezpieczeństwa oraz integracji pojazdów z siecią energetyczną w technologiach V2X (Vehicle-to-Everything – technologia komunikacji w motoryzacji, która umożliwia pojazdom „rozmowę” z otoczeniem: innymi samochodami, infrastrukturą drogową i pieszymi – przyp. red.).

Kiedy można spodziewać się wiążących decyzji dotyczących przyszłości fabryki i projektu?

Działamy zgodnie z harmonogramem NFOŚiGW. Do końca drugiego kwartału spółka powinna zostać dokapitalizowana. Równolegle uporządkowaliśmy strukturę organizacyjną, powołując dwie spółki celowe: EMP Auto i EMP Klaster. EMP Auto, z siedzibą w Jaworznie, będzie odpowiadać za funkcjonowanie fabryki i hubu oraz docelowo działać w modelu joint venture z partnerem branżowym. EMP Klaster zajmie się inwestycjami towarzyszącymi, rozwojem bazy dostawców oraz wsparciem innowacji w elektromobilności.

Wchodzimy w nowy rok z jasną wizją rynkową, znaczącym dokapitalizowaniem i pozytywną rekomendacją finansowania z KPO na poziomie 4,5 mld zł. Pierwsze półrocze będzie kluczowe – to czas na finalizację umowy inwestycyjnej i podpisanie umowy joint venture. Rozpoczęcie inwestycji w Jaworznie symbolicznie zakończy etap dyskusji i niepewności, otwierając fazę realizacyjną. Zwolnienia w Tychach pokazują, jak pilna jest transformacja branży w regionie. Hub elektromobilności w Jaworznie ma być odpowiedzią systemową – trwałą platformą budowy kompetencji, technologii i wartości dodanej dla polskiej gospodarki, a nie jednorazową inwestycją podatną na krótkoterminowe wahania koniunktury.

Źródło: rp.pl

Motoryzacja przemysł motoryzacyjny
