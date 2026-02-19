Industrial Accelerator Act zmieni zasady gry w Europie

Projekt hubu EMP rozwijany jest w momencie, gdy na poziomie unijnym trwają prace nad nowym podejściem do polityki przemysłowej w sektorze motoryzacyjnym. Bruksela szykuje Industrial Accelerator Act. To regulacje, które mają na lata ukształtować europejski rynek motoryzacyjny. Jak podaje „Financial Times”, Komisja Europejska pracuje nad mechanizmem uzależniającym dostęp do dopłat i programów publicznych od miejsca produkcji pojazdu. Wsparcie miałoby przysługiwać wyłącznie samochodom wytwarzanym w 70 proc. na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem akumulatorów). Nowe zasady nie ograniczałyby się do aut elektrycznych. Obejmowałyby również hybrydy oraz pojazdy wodorowe. W praktyce oznaczałoby to wykluczenie z systemu subsydiów modeli produkowanych poza UE. Industrial Accelerator Act ma wzmocnić wymogi dotyczące lokalnej wartości dodanej i zatrudnienia, a także objąć szczególną ochroną strategiczne elementy łańcucha dostaw – w tym akumulatory, oprogramowanie oraz rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Regulacje mają stworzyć dla Europy przyjazne warunki do rozwijania własnych kompetencji i technologii.

W praktyce oznacza to rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji kluczowych funkcji inżynieryjnych, rozwoju oprogramowania, zarządzania danymi operacyjnymi oraz budowy pełnego łańcucha bateryjnego – od materiałów aktywnych po systemy zarządzania baterią.

Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland Foto: Materiały prasowe

Polska w europejskiej debacie o suwerenności technologicznej

Polska uczestniczy w dyskusjach nad ostatecznym kształtem Industrial Accelerator Act, a ElectroMobility Poland S.A. bierze udział w pracach eksperckich i konsultacyjnych. EMP stara się skutecznie połączyć cele klimatyczne z reindustrializacją i budową suwerenności technologicznej w UE.

„Industrial Accelerator Act to nie jest wyłącznie regulacja sektorowa – to decyzja o tym, gdzie w Europie będą powstawać technologie przyszłości. Naszym celem jest, aby Polska była nie tylko miejscem produkcji, lecz także miejscem rozwoju kompetencji i decyzji technologicznych” – mówi Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland. „Joint venture z globalnym OEM, w ramach którego będzie realizowany projekt hubu przemysłowo-rozwojowego, to nie kompromis, lecz jedyny możliwy model sukcesu projektu, takie podejście pozwala zaoszczędzić ok. 1,5–2 mld euro nakładów inwestycyjnych, znacząco skrócić czas realizacji, a także ograniczyć ryzyko inwestycyjne” – dodaje Kędzierski.

Najbliższe tygodnie będą zatem kluczowe, ponieważ poznamy nie tylko strategię rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego, lecz także założenia ochrony europejskiej branży motoryzacyjnej.