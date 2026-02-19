Reklama

EMP z 4,5 mld zł z KPO. Przełomowe porozumienie dla inwestycji w Jaworznie

Już wiadomo, że w Jaworznie powstanie hub produkcyjno-rozwojowy, a za kilka tygodni dowiemy się, z którym koncernem motoryzacyjnym EMP nawiąże strategiczną współpracę. Projekt wpisuje się w nową unijną strategię przemysłową i debatę o suwerenności technologicznej Europy.

Publikacja: 19.02.2026 05:00

Wizualizacja HUB-u EMP w Jaworznie

Wizualizacja HUB-u EMP w Jaworznie

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

18 lutego 2026 r. przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także ElectroMobility Poland S.A. (EMP) podpisali porozumienie definiujące założenia oraz warunki przyszłej transakcji wejścia kapitałowego do spółki. Podpisany „term sheet” stanowi podstawę do dalszych negocjacji dotyczących docelowej treści umowy inwestycyjnej. Jej kluczowym elementem będzie umowa akcjonariuszy między obecnymi a przyszłymi inwestorami EMP. Zgodnie z harmonogramem formalności mają zostać dopełnione do końca marca 2026 r.

Czytaj więcej

Łukasz Maliczenko - Zarząd EMP
Rozmowa MOTO.RP.PL
Zwolnienia w fabryce Stellantis w Tychach szansą dla ElectroMobility Poland?

Strategiczny partner coraz bliżej. Globalne koncerny w grze

To wyraźny sygnał, że projekt wchodzi w kolejną fazę realizacji, a w najbliższych tygodniach poznamy koncern motoryzacyjny, z którym EMP nawiąże strategiczną współpracę. Wymieniany ostatnio w doniesieniach chiński Chery podpisał już umowę z koncernem Jaguar Land Rover i otworzy europejską siedzibę w Liverpoolu, więc sprawa współpracy strategicznej EMP wciąż jest otwarta. Wiadomo, że zarząd dysponuje listami intencyjnymi zawartymi z globalnymi podmiotami z Azji, Europy i Ameryki.

Planowany przez spółkę hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie zakłada nie tylko produkcję samochodów elektrycznych i akumulatorów, ale także rozwój kompetencji inżynieryjnych oraz współpracę z siecią dostawców. Celem pozostaje stworzenie trwałych kompetencji technologicznych w Polsce, co ma pozostać w zgodzie z aktualną polityką Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Fabryka Volkswagena w Dreźnie.
Tu i Teraz
Volkswagen tnie koszty. Zamknięcia fabryk i 60 mld euro oszczędności
Reklama
Reklama

Industrial Accelerator Act zmieni zasady gry w Europie

Projekt hubu EMP rozwijany jest w momencie, gdy na poziomie unijnym trwają prace nad nowym podejściem do polityki przemysłowej w sektorze motoryzacyjnym. Bruksela szykuje Industrial Accelerator Act. To regulacje, które mają na lata ukształtować europejski rynek motoryzacyjny. Jak podaje „Financial Times”, Komisja Europejska pracuje nad mechanizmem uzależniającym dostęp do dopłat i programów publicznych od miejsca produkcji pojazdu. Wsparcie miałoby przysługiwać wyłącznie samochodom wytwarzanym w 70 proc. na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem akumulatorów). Nowe zasady nie ograniczałyby się do aut elektrycznych. Obejmowałyby również hybrydy oraz pojazdy wodorowe. W praktyce oznaczałoby to wykluczenie z systemu subsydiów modeli produkowanych poza UE. Industrial Accelerator Act ma wzmocnić wymogi dotyczące lokalnej wartości dodanej i zatrudnienia, a także objąć szczególną ochroną strategiczne elementy łańcucha dostaw – w tym akumulatory, oprogramowanie oraz rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Regulacje mają stworzyć dla Europy przyjazne warunki do rozwijania własnych kompetencji i technologii.

W praktyce oznacza to rozstrzygnięcia dotyczące lokalizacji kluczowych funkcji inżynieryjnych, rozwoju oprogramowania, zarządzania danymi operacyjnymi oraz budowy pełnego łańcucha bateryjnego – od materiałów aktywnych po systemy zarządzania baterią.

Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland

Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland

Foto: Materiały prasowe

Polska w europejskiej debacie o suwerenności technologicznej

Polska uczestniczy w dyskusjach nad ostatecznym kształtem Industrial Accelerator Act, a ElectroMobility Poland S.A. bierze udział w pracach eksperckich i konsultacyjnych. EMP stara się skutecznie połączyć cele klimatyczne z reindustrializacją i budową suwerenności technologicznej w UE.

Industrial Accelerator Act to nie jest wyłącznie regulacja sektorowa – to decyzja o tym, gdzie w Europie będą powstawać technologie przyszłości. Naszym celem jest, aby Polska była nie tylko miejscem produkcji, lecz także miejscem rozwoju kompetencji i decyzji technologicznych” – mówi Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland. „Joint venture z globalnym OEM, w ramach którego będzie realizowany projekt hubu przemysłowo-rozwojowego, to nie kompromis, lecz jedyny możliwy model sukcesu projektu, takie podejście pozwala zaoszczędzić ok. 1,5–2 mld euro nakładów inwestycyjnych, znacząco skrócić czas realizacji, a także ograniczyć ryzyko inwestycyjne” – dodaje Kędzierski.

Najbliższe tygodnie będą zatem kluczowe, ponieważ poznamy nie tylko strategię rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego, lecz także założenia ochrony europejskiej branży motoryzacyjnej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja przemysł motoryzacyjny EMP
Fabryka Volkswagena w Dreźnie.
Tu i Teraz
Volkswagen tnie koszty. Zamknięcia fabryk i 60 mld euro oszczędności
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Dacia Duster
Tu i Teraz
LPG napędza sprzedaż Dacii – 58 proc. aut z fabryczną instalacją gazową w 2025 roku
Toyota Corolla Cross
Tu i Teraz
Toyota z rekordem sprzedaży w Europie. Elektryfikacja napędza wyniki
SCT
Tu i Teraz
Kraków koryguje Strefę Czystego Transportu. Dyrektor ZTP odwołany
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama