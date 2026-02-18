Fabryka Volkswagena w Dreźnie.
Mimo oszczędności sięgających miliardów euro koncern musi ograniczyć wydatki jeszcze bardziej. Motoryzacyjny gigant planuje obniżyć koszty aż o jedną piątą.
Oliver Blume - CEO Volkswagen Group
„Manager Magazin” podaje, że Oliver Blume oraz dyrektor finansowy Arno Antlitz przedstawili nowy program oszczędnościowy. Plan zakłada redukcję wydatków nawet o 20 proc. we wszystkich markach do końca 2028 r.. Z kolei „Der Spiegel” informuje, że firma chce zaoszczędzić około 60 mld euro.
Według „Manager Magazin” możliwy jest najczarniejszy scenariusz: zamykanie zakładów. Władze w Wolfsburgu nie wykluczają likwidacji kolejnych fabryk. „Transparent Factory” po zakończeniu produkcji modelu Volkswagen ID.3 została pierwszą niemiecką fabryką koncernu zamkniętą po 88 latach działalności.
Gama elektrycznych modeli koncernu VW do 25 tys. euro.
Na aktualne wyniki finansowe Volkswagena wpłynęło przeinwestowanie transformacji w elektromobilność, spadek popytu w Chinach w ciągu sześciu lat o 36 proc., cła w USA oraz szybko rosnąca konkurencja ze strony chińskich marek.
Czytaj więcej
Chińskie władze zaostrzają normy bezpieczeństwa dotyczące układu kierowniczego. Nowe przepisy w p...
W 2026 r. koncern rozpocznie ofensywę w klasie małych samochodów elektrycznych w cenie do 25 tys. euro. Mowa o modelach VW ID Polo, Skoda Epiq i Cupra Raval. W 2027 r. pojawi się jeszcze tańszy elektryczny model za około 20 000 euro, który będzie konkurował z Renault Twingo. Koncern wiąże z tymi modelami duże nadzieje.
Czytaj więcej
Nowe BMW i3 weszło w fazę produkcji przedseryjnej w Monachium. To kluczowy dla koncernu test euro...
W 2025 r. Volkswagen odnotował spadek sprzedaży o 0,5 proc. (8 983 900 samochodów) i pozostaje drugim – po Toyocie (11 322 575 samochodów) – największym producentem samochodów na świecie.
W 2025 roku Dacia sprzedała w Polsce 22 420 samochodów, co oznacza wzrost o 12,2 proc. rok do roku i awans na 9....
Toyota zakończyła 2025 rok z rekordowym wynikiem sprzedaży w Europie, przekraczając 1,22 mln zarejestrowanych sa...
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział zmiany w zasadach funkcjonowania Strefy Czystego Transportu...
Globalna transformacja motoryzacji wyraźnie traci impet. Stellantis ogłasza kosztowny reset strategii wartej 22...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas