Volkswagen tnie koszty. Zamknięcia fabryk i 60 mld euro oszczędności

Koncern Volkswagen szykuje nowy, szeroko zakrojony program oszczędnościowy. Redukcja wydatków ma sięgnąć 20 proc. do 2028 roku, a wśród możliwych scenariuszy pojawiają się kolejne zamknięcia zakładów produkcyjnych.

Publikacja: 18.02.2026 12:00

Fabryka Volkswagena w Dreźnie.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Mimo oszczędności sięgających miliardów euro koncern musi ograniczyć wydatki jeszcze bardziej. Motoryzacyjny gigant planuje obniżyć koszty aż o jedną piątą.

Oliver Blume - CEO Volkswagen Group

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Nowy plan oszczędnościowy: 20 proc. mniej kosztów do 2028 r.

„Manager Magazin” podaje, że Oliver Blume oraz dyrektor finansowy Arno Antlitz przedstawili nowy program oszczędnościowy. Plan zakłada redukcję wydatków nawet o 20 proc. we wszystkich markach do końca 2028 r.. Z kolei „Der Spiegel” informuje, że firma chce zaoszczędzić około 60 mld euro.

Według „Manager Magazin” możliwy jest najczarniejszy scenariusz: zamykanie zakładów. Władze w Wolfsburgu nie wykluczają likwidacji kolejnych fabryk. „Transparent Factory” po zakończeniu produkcji modelu Volkswagen ID.3 została pierwszą niemiecką fabryką koncernu zamkniętą po 88 latach działalności.

Gama elektrycznych modeli koncernu VW do 25 tys. euro.

Foto: Materiały prasowe

Foto: Materiały prasowe

Elektromobilność, Chiny i cła – źródła presji finansowej

Na aktualne wyniki finansowe Volkswagena wpłynęło przeinwestowanie transformacji w elektromobilność, spadek popytu w Chinach w ciągu sześciu lat o 36 proc., cła w USA oraz szybko rosnąca konkurencja ze strony chińskich marek.

W 2026 r. koncern rozpocznie ofensywę w klasie małych samochodów elektrycznych w cenie do 25 tys. euro. Mowa o modelach VW ID Polo, Skoda Epiq i Cupra Raval. W 2027 r. pojawi się jeszcze tańszy elektryczny model za około 20 000 euro, który będzie konkurował z Renault Twingo. Koncern wiąże z tymi modelami duże nadzieje.

Volkswagen wciąż numerem dwa na świecie

W 2025 r. Volkswagen odnotował spadek sprzedaży o 0,5 proc. (8 983 900 samochodów) i pozostaje drugim – po Toyocie (11 322 575 samochodów) – największym producentem samochodów na świecie.

Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Motoryzacja
