Mimo oszczędności sięgających miliardów euro koncern musi ograniczyć wydatki jeszcze bardziej. Motoryzacyjny gigant planuje obniżyć koszty aż o jedną piątą.

Oliver Blume - CEO Volkswagen Group Foto: Materiały prasowe

Nowy plan oszczędnościowy: 20 proc. mniej kosztów do 2028 r.

„Manager Magazin” podaje, że Oliver Blume oraz dyrektor finansowy Arno Antlitz przedstawili nowy program oszczędnościowy. Plan zakłada redukcję wydatków nawet o 20 proc. we wszystkich markach do końca 2028 r.. Z kolei „Der Spiegel” informuje, że firma chce zaoszczędzić około 60 mld euro.

Według „Manager Magazin” możliwy jest najczarniejszy scenariusz: zamykanie zakładów. Władze w Wolfsburgu nie wykluczają likwidacji kolejnych fabryk. „Transparent Factory” po zakończeniu produkcji modelu Volkswagen ID.3 została pierwszą niemiecką fabryką koncernu zamkniętą po 88 latach działalności.