Premiera Volvo EX60 w Sztokholmie była być może jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii marki. Co Anders Bell, główny inżynier i dyrektor ds. technologii Volvo Cars, zdradził nam, na co stawia dziś marka.

Reklama Reklama

„Uwielbiam premiery samochodów, ale to wydarzenie jest inne. To nie tylko debiut EX60, to inauguracja całkowicie nowej platformy i początek nowej ery dla Volvo” – mówił Anders Bell, otwierając spotkanie z dziennikarzami.

Dodał, że decyzja o pełnym postawieniu na elektromobilność nie wynika już dziś z ideologii czy regulacji, lecz z czysto inżynierskiej i biznesowej kalkulacji. „Elektryfikacja jest przyszłością. Oczywiście będziemy mieć rozwiązania przejściowe dla rynków, które nie są jeszcze gotowe, ale rozwój, wzrost i konkurencyjność są dziś po stronie samochodów elektrycznych” – tłumaczył.

Co więcej, Bell postawił tezę, która jeszcze kilka lat temu w świecie motoryzacji byłaby kontrowersyjna: w 2026 r. samochód elektryczny jest po prostu lepszym produktem. W każdym aspekcie. „Kilka lat temu można było dyskutować o kompromisach. Dziś, technicznie rzecz biorąc, auto elektryczne jest rozwiązaniem lepszym niż samochód z silnikiem spalinowym”.

Volvo w ostatnim czasie mocno zweryfikowało strategię działania i wprowadziło drastyczne zmiany personalne. Volvo przez lata było jedną z tych marek, które deklarowały najszybszą rezygnację z napędów spalinowych. Obecnie zmieniło strategię i wydłużyło życie samochodów z silnikami benzynowymi. Widać tu pewien rozdźwięk, bo Anders Bell w długoterminowej strategii nie widzi lepszego rozwiązania od napędu elektrycznego.