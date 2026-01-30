Reklama

Główny inżynier Volvo: Większy akumulator auta elektrycznego to ślepa uliczka

Premiera Volvo EX60 stała się pretekstem do szerokiej dyskusji o przyszłości marki. Anders Bell, główny inżynier i dyrektor ds. technologii Volvo Cars, przekonuje, że kluczem do rozwoju samochodów jest dziś efektywność, oprogramowanie i bezkompromisowa architektura.

Publikacja: 30.01.2026 05:00

Anders Bell: dziś auto elektryczne jest rozwiązaniem lepszym niż samochód z silnikiem spalinowym.

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

Premiera Volvo EX60 w Sztokholmie była być może jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii marki. Co Anders Bell, główny inżynier i dyrektor ds. technologii Volvo Cars, zdradził nam, na co stawia dziś marka.

„Uwielbiam premiery samochodów, ale to wydarzenie jest inne. To nie tylko debiut EX60, to inauguracja całkowicie nowej platformy i początek nowej ery dla Volvo” – mówił Anders Bell, otwierając spotkanie z dziennikarzami.

Dodał, że decyzja o pełnym postawieniu na elektromobilność nie wynika już dziś z ideologii czy regulacji, lecz z czysto inżynierskiej i biznesowej kalkulacji. „Elektryfikacja jest przyszłością. Oczywiście będziemy mieć rozwiązania przejściowe dla rynków, które nie są jeszcze gotowe, ale rozwój, wzrost i konkurencyjność są dziś po stronie samochodów elektrycznych” – tłumaczył.

Co więcej, Bell postawił tezę, która jeszcze kilka lat temu w świecie motoryzacji byłaby kontrowersyjna: w 2026 r. samochód elektryczny jest po prostu lepszym produktem. W każdym aspekcie. „Kilka lat temu można było dyskutować o kompromisach. Dziś, technicznie rzecz biorąc, auto elektryczne jest rozwiązaniem lepszym niż samochód z silnikiem spalinowym”.

Volvo w ostatnim czasie mocno zweryfikowało strategię działania i wprowadziło drastyczne zmiany personalne. Volvo przez lata było jedną z tych marek, które deklarowały najszybszą rezygnację z napędów spalinowych. Obecnie zmieniło strategię i wydłużyło życie samochodów z silnikami benzynowymi. Widać tu pewien rozdźwięk, bo Anders Bell w długoterminowej strategii nie widzi lepszego rozwiązania od napędu elektrycznego.

Kluczowym wątkiem tego, co Bell mówił podczas spotkania z dziennikarzami, było pojęcie „bezkompromisowego auta elektrycznego”, czyli auta elektrycznego pozbawionego wad wynikających z myślenia rodem z epoki aut na paliwa kopalne. Jak przyznał, przez ponad sto lat cała branża motoryzacyjna była „zdefiniowana przez silnik spalinowy”.

„Projektowaliśmy samochody wokół dużego silnika z przodu. To wpływało na wszystko – od architektury, przez sposób pracy zespołów, aż po to, jak myślimy o inżynierii. Kiedy ten element znika, dzieje się coś fundamentalnego” – podkreślał Bell.

Nowa platforma Volvo ma pozwalać na pełne wykorzystanie potencjału napędu elektrycznego: lepszą efektywność, większą przestrzeń w kabinie, redukcję kosztów i poprawę praktycznie wszystkich parametrów pojazdu. EX60 jest „namacalnym” efektem tej filozofii.

„To pierwszy przykład tego, co daje bezkompromisowe postawienie na elektryka – zasięg, ładowanie, osiągi i przestrzeń wewnątrz, bez prób dostosowywania starej architektury do nowych realiów”.

Podczas prezentacji EX60 podkreślano imponujący zasięg, sięgający w topowej wersji 810 km według WLTP.

Foto: Materiały prasowe

Efektywność zamiast masy – nowe podejście do projektowania aut

Podczas prezentacji EX60 podkreślano imponujący zasięg, sięgający w topowej wersji 810 km według WLTP. Zadaliśmy jednak Bellowi pytanie o to, czy to już koniec rozwoju technologii bateryjnej i czy możemy spodziewać się w rubryce „zasięg” wkrótce jeszcze większych liczb – na poziomie 1000 km i więcej.

„Nigdy nie powiemy, że to już koniec. Jesteśmy w hiperkonkurencyjnym środowisku i musimy biec tak szybko, jak technologia” – mówił. Jak wyjaśnił, nowa architektura SPA3 została zaprojektowana z myślą o aktualizacjach i dalszym rozwoju, także w obszarze chemii ogniw.

Jednocześnie Bell bardzo wyraźnie dystansował się od prostego zwiększania zasięgu przez powiększanie baterii. „To łatwe, ale to ślepa uliczka. Większy akumulator to wyższa masa, wyższa cena i większy ślad środowiskowy. Kluczem jest efektywność”. Należy się więc raczej spodziewać dalszego doskonalenia aut szwedzkiej marki pod kątem aerodynamiki, oprogramowania, zarządzania energią, krzywej ładowania i tak dalej. Obecny w EX60 akumulator o pojemności użytecznej 112 kWh i tak jest już duży.

Pozostaje jeszcze pytanie o to, czy klienci realnie potrzebują tak dużego zasięgu. „Większość użytkowników szybko odkrywa, że nie potrzebuje 800 kilometrów. To i tak więcej niż w wielu autach spalinowych. Ale będą też tacy, którzy naprawdę tego chcą – i dla nich taka wersja istnieje”.

Samochód jako platforma technologiczna i ciągłe aktualizacje

EX60 - wprowadza nowy styl wnętrza do marki Volvo.

Foto: Materiały prasowe

Poza tym Bell mówił wprost: relacja producent–samochód–klient zmieniła się nieodwracalnie.

„Kiedyś samochód opuszczał fabrykę i właściwie znikał z naszego pola widzenia. Dziś to dopiero początek relacji. Jeśli klient nam zaufa i wyrazi zgodę na udostępnianie danych, możemy sprawiać, że auto będzie coraz lepsze”.

Dotyczy to nie tylko systemów infotainment czy asyst głosowych opartych na AI i Gemini, ale także kluczowych elementów technicznych. Przykładem jest ładowanie: EX60 startuje z czasem 18 minut od 10 do 80 proc. przy mocy do 400 kW.

„Najbardziej jestem dumny z tego, że zrobiliśmy to po ‘volvowskiemu’, czyli bezpiecznie. Dzięki bardzo zaawansowanym algorytmom i dokładnej klasyfikacji ogniw możemy skracać czas ładowania bez degradacji baterii”.

Bell zaznaczył, że wraz ze wzrostem floty i napływem danych, Volvo będzie w stanie dalej optymalizować proces ładowania, realnie skracając czas postoju na stacji – także w już sprzedanych autach.

Volvo EX60 - 10 minut ładowania na stacji o mocy 400 kW zwiększa zasięg do 340 km.

Foto: Materiały prasowe

Centralny komputer, AI i przyszłość aktualizacji w Volvo

Nowa architektura Volvo opiera się na centralnym komputerze Nvidii, wspieranym przez systemy Qualcomma i Android Automotive. Bell nie widzi tu ryzyk związanych z dostępnością czy cenami chipów, ale podkreśla wagę długoterminowych partnerstw technologicznych. „To zupełnie inne podejście niż dawniej. Teraz potrzebujemy stabilnych, długofalowych relacji z partnerami, bo samochód stał się platformą technologiczną” – wyjaśnił.

„Moim zadaniem jest dziś zdecydować, jaką moc obliczeniową, pamięć i przepustowość komunikacyjną montujemy w aucie, żebym ja – albo ktoś, kto będzie pracował na moim miejscu za pięć lat – mógł nadal robić sensowne aktualizacje”. To podejście już dziś pozwala Volvo aktualizować nawet pięcioletnie XC40 o nowe funkcje, w tym zaawansowane systemy AI i zupełnie nowy interfejs znany z EX90 i EX60. „Wsteczna kompatybilność to dziś jeden z naszych największych technologicznych priorytetów” – powiedział menedżer.

Jak podsumował Bell, era statycznych platform, które starzeją się w momencie premiery, dobiegła końca. „Nie możemy już pozwolić sobie na to, by samochód tracił konkurencyjność tylko dlatego, że świat idzie do przodu. Platforma musi ewoluować razem z nim”. To oznacza, że nawet odebrane w tym roku EX60 za kilka lat będzie zupełnie innym samochodem.

Źródło: rp.pl

Firmy Volvo Motoryzacja Samochody elektryczne Volvo EX60
