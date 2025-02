Byli dumą koncernu. Teraz 1900 pracowników Porsche może stracić pracę

Zyski Porsche maleją, sprzedaż spada, a interesy w Chinach słabną. Aby wyjść z kryzysu, firma musi stać się bardziej efektywna. Oprócz planowanego programu oszczędnościowo-inwestycyjnego, zostanie teraz zredukowanych około 1900 miejsc pracy. Ponadto Porsche planuje w przyszłości wyposażyć więcej modeli w silniki spalinowe lub hybrydowe typu plug-in. Klasyczny napęd spalinowy ma pomóc producentowi samochodów sportowych wyjść z kryzysu. 13 lutego 2025 roku producent samochodów sportowych ogłosił, że do 2029 roku zamierza zwolnić prawie 2000 pracowników w swoich zakładach w Zuffenhausen i Weissach. Poinformowali o tym dyrektor ds. zasobów ludzkich Andreas Haffner i przewodniczący rady zakładowej Harald Buck w wywiadzie dla „Stuttgarter Zeitung”. Redukcje zatrudnienia mają zostać przeprowadzone w sposób społecznie akceptowalny. Pracownicy Porsche AG mają jednak zagwarantowane zatrudnienie do 2030 roku. Oznacza to, że do tego czasu wykluczone są zwolnienia z przyczyn operacyjnych. Porschę musi więc opierać się na dobrowolnym uczestnictwie w odejściach z firmy. W 2024 r. ogłoszono, że ​​nie będą już przedłużane umowy na czas określony.

Porsche ogłasza nowe środki mające na celu redukcję kosztów. Zarząd podjął decyzję o „szeroko zakrojonych działaniach mających na celu wzmocnienie krótkoterminowej i średnioterminowej rentowności przedsiębiorstwa”. Oprócz powrotu w strategii do silników spalinowych planowane są również „wewnętrzne dostosowania”, a to oznacza m.in. znacznych dodatkowych wydatków na rozwój modeli, ale również środku na rozwój akumulatorów. Porsche jest przygotowane na dalsze straty w przychodach w tym roku. Przewiduje się, że wynik operacyjny ulegnie zmniejszeniu o około 800 milionów euro.

Nowy Porsche Macan dostępny jest wyłącznie z napędem elektrycznym Foto: mat. prasowe

Porsche spodziewa się spadku sprzedaży i planuje stagnację sprzedaży. Rentowność operacyjna spadnie do 10/12 procent w 2025 r. W zeszłym roku Porsche osiągnęło planowaną marżę w wysokości 14–15 procent. Już 01 lutego 2025 r. ogłoszono, że marka rozstaje się ze swoim zastępcą dyrektora generalnego i dyrektorem finansowym Lutzem Meschkem oraz dyrektorem sprzedaży Detlevem von Platen. W październiku 2024 r. dyrektor finansowy i IT Porsche Lutz Meschke zasugerował, że poprzednia strategia marki w zakresie elektromobilności może ulec zmianie. Apelował także do polityków o ponowne rozważenie kwestii wycofywania silników spalinowych. Wcześniej Porsche wydawało się dość pewne siebie, jeśli chodzi o strategię firmy w zakresie modeli elektrycznych. Pierwotnie zakładano, że do roku 2030 80 procent nowych samochodów Porsche będzie miało napęd wyłącznie elektryczny. Tylko kultowe 911 nadal będzie dostępne jako model z silnikiem spalinowym. Ale już w trzecim kwartale 2024 r. Meschke zasugerował, że Porsche chciałoby pozostać przy silnikach spalinowych jeszcze dłużej.