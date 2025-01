Hyundai w Polsce z rekordem sprzedaży. Najlepszy wynik od początku działalności

Jedną z nowości w portfolio Hyundaia w tym roku będzie duży SUV – Ioniq 9

Z nowości w tym roku do klientów trafi zmodernizowany Ioniq 5, który oprócz nowych funkcji i zmian wizualnych otrzyma większy akumulator o pojemności 88 kWh. W pierwszym kwartale dotrą do Polski pierwsze egzemplarze miejskiego elektryka – Inster. W połowie roku debiutuje także flagowy elektryk - duży SUV Ioniq 9. To model, który celuje w klasę premium i jest nowym okrętem flagowym Hyundaia. SUV ma 5,06 metra długości i rozstaw osi 3,13 metra, a to więcej niż np. w Audi A8 Long. Duży będzie również akumulator, o pojemności 110,3 kWh. Ioniq 9 będzie rywalizował m.in. z Volvo EX90, a także z Mercedesem EQS SUV.

Hyundai Inster Foto: mat. prasowe

Hyundai Staria Foto: mat. prasowe