Pierwszy dealer Grupy Volkswagen otrzymał certyfikat goTOzero Retail. Został on opracowany dla globalnej sieci liczącej ok. 17 000 dealerów ze 150 krajów w ramach misji środowiskowej goTOzero. Jednym z celów jest zmniejszenie śladu CO2 sieci o co najmniej 30 procent do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2020.