Kolejna marka rezygnuje z planu przejścia na pełną elektromobilność

Acura, luksusowa marka Hondy, robi gwałtowny zwrot w swojej strategii. Zamiast koncentrować się wyłącznie na autach elektrycznych, postawi na hybrydy i klasyczne silniki spalinowe. To odpowiedź na coraz słabszy popyt na EV w USA.

Publikacja: 24.08.2025 11:52

Acura rezygnuje z przejścia na pełną elektromobilność i będzie rozwijać hybrydy i tradycyjne silniki spalinowe

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Jeszcze w 2021 roku Acura deklarowała odważnie: koniec z hybrydami, wchodzimy prosto w świat „czystych” elektryków. Dziś okazuje się, że był to plan oderwany od rzeczywistości. Amerykański prezes Hondy, Kazuhiro Takizawa, potwierdził właśnie zwrot o 180 stopni: marka będzie rozwijać hybrydy i tradycyjne silniki spalinowe, bo tego oczekują klienci.

Acura MDX jest najlepiej sprzedawanym modelem marki w USA

Foto: mat. prasowe

Dlaczego taki krok? Odpowiedź jest brutalnie prosta. W USA sprzedaż aut elektrycznych hamuje, sieć ładowarek jest dziurawa, a polityczne priorytety w Białym Domu zmieniły się radykalnie. – Strategia polegająca wyłącznie na samochodach elektrycznych nie jest realistyczna – przyznał Takizawa. Jednocześnie pochwalił nowe centrum Honda EV Hub w Ohio, gdzie na jednej linii można będzie produkować wszystko: od klasycznych spalinówek, przez hybrydy, po elektryki.

Acura zdecydowała się na zmianę strategii o 180 stopni

To nie oznacza jednak, że Acura całkowicie porzuca elektryfikację. Producent niedawno zaprezentował prototyp elektrycznego modelu RSX i wciąż inwestuje w rozwój sieci ładowania – wspólnie z innymi koncernami. – Bez punktów ładowania nie ma samochodów elektrycznych. A bez samochodów elektrycznych nie ma opłacalnych punktów ładowania – podkreśla Takizawa. Strategia Acu­ry staje się więc pragmatyczna: nie rezygnacja z przyszłości, lecz ostrożny krok wstecz, by przetrwać teraźniejszość.

Koncept Acura RSX

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Acura była pierwszą japońską marką premium w USA – zadebiutowała tam już w 1986 roku, wyprzedzając Lexusa i Infiniti.
- Honda przez lata uchodziła za pioniera hybryd – jej model Insight (1999) wyprzedził Toyotę Prius w wejściu na rynek amerykański.
- USA pozostają jednym z najtrudniejszych rynków dla aut elektrycznych – ponad połowa wszystkich ładowarek w kraju znajduje się tylko w pięciu stanach.

