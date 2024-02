Biorący w niej udział dealerzy marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat, Cupra i Audi otrzymują narzędzie do rejestrowania wyników w zakresie ochrony środowiska i są na bieżąco informowani o tym, co mogą poprawić. Certyfikacja służy do pomiaru i kontroli wdrażania strategii środowiskowej na poziomie detalicznym, niezależnie od kompleksowych działań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas procesu certyfikacji ocenianych jest około 70 kryteriów środowiskowych, na które dealerzy mogą mieć bezpośredni wpływ. Każde z nich jest związane z jednym z czterech obszarów na których skupia się goTOzero: zmiany klimatyczne, zasoby, zgodność środowiskowa i ekosystemy. - Ochrona środowiska wymaga działania od nas wszystkich. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że partner handlowy z Polski jako pierwszy na świecie otrzymał nowy certyfikat zrównoważonego rozwoju Grupy goTOzero Retail. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Michała Ignaszaka za zaangażowanie, pionierskie podejście, inwestycje i – co bardzo ważne – zaangażowanie swojego zespołu. Zachęcamy wszystkich partnerów do certyfikacji salonów i poprawy efektywności środowiskowej. Oprócz aktywnej ochrony przyrody, zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy dla klientów i podnosi atrakcyjność pracodawcy – mówi Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.

Reklama

Polski dealer pierwszym na świecie

Ponieważ żaden istniejący certyfikat nie obejmował wszystkich aspektów środowiskowych salonu samochodowego, Grupa opracowała własny. Odpowiednie elementy zostały zaczerpnięte z obowiązujących wytycznych, np. efektywność energetyczna budynków z certyfikacji budynków, a także klasyczne czynniki zarządzania, jak struktury organizacyjne, wytyczne, cele i środki wdrożeniowe z systemów zarządzania środowiskowego, jak ISO 14001. Zostały one uzupełnione o wskaźniki oceny specyficzne dla salonów samochodowych, na przykład w odniesieniu do działalności serwisu, interakcji z klientami i aspektów środowiskowych sprzedawanych pojazdów. W nadchodzących latach planowane jest rozszerzenie certyfikacji poza tematy środowiskowe w sensie holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju (ESG).

Czytaj więcej Premiery Oto Volkswagen Golf po modernizacji. Witamy generację osiem i pół Volkswagen Golf ósmej generacji po liftingu został już oficjalnie pokazany. Co się zmieniło? Modernizacje dotyczą głównie kwestii praktycznych, ale znajdzie się też coś dla estetów.

Pierwszym dealerem na świecie, który otrzymał certyfikat goTOzero Retail jest Michał Ignaszak, którego salony w Kaliszu przeszły pozytywnie proces certyfikacji. - Już w 2019 roku przyjęliśmy wewnętrzną strategię obniżania emisji dwutlenku węgla z naszej działalności. Efektem jest na przykład inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Początkowo pokrywała ona 20% naszego zapotrzebowania, mimo to ograniczyła emisję CO2 aż o 40 ton rocznie. Rok później zawarliśmy umowy na dostawy energii elektrycznej pochodzącej wprost ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe), w efekcie teraz korzystamy tylko z zielonej energii elektrycznej, a roczna redukcja emisji wynosi ponad 250 ton CO2. Wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia LED oraz innych drobniejszych rozwiązań technicznych pozwoliło zmniejszyć emisję naszej infrastruktury o 50 procent. Na mniejszą skalę wprowadziliśmy także rozwiązania odzysku wody deszczowej. Od początku wdrażania proekologicznych rozwiązań obserwuję entuzjastyczną reakcję zespołu, szczególnie młodszego pokolenia. Świadomość potrzebnych zmian jest większa niż przypuszczałem. W obszarze ochrony środowiska nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przejście szczegółowego audytu goTOzero Retail pozwoliło nam precyzyjnie określić naszą pozycję na drodze do niskoemisyjnego biznesu oraz zdefiniować co jeszcze możemy poprawić w najbliższej przyszłości – powiedział Michał Ignaszak, dyrektor zarządzający i właściciel salonów Ignaszak.

Certyfikat na trzy lata

Dealerzy, którzy chcą uzyskać certyfikat, muszą przejść przez wieloetapowy proces. Na początku dostarczają dane, na podstawie których przeszkoleni z systemów zarządzania środowiskiem i jakością ISO14001 i ISO9001 audytorzy przeprowadzą weryfikację efektywności środowiskowej. Ponadto muszą oni ukończyć kurs, który przygotowuje ich do certyfikacji goTOzero Retail. Audytorzy weryfikują zebrane informacje podczas wizji lokalnej, a uzyskany wynik decyduje o przyznaniu certyfikatu i osiągniętym poziomie. Są to poziomy od brązowego, przez srebrny i złoty, aż po platynowy. Certyfikat jest ważny przez trzy lata. Po tym okresie wymagany jest ponowny audyt.