W latach 2014-2015 Mercedes-Benz przeprowadził sprzedaż części swoich placówek dealerskich. Były to w większości duże regionalne oddziały tzw. Niederlassung. Wtedy chodziło o 63 salony na terenie kilku krajów. Teraz plan zakrawa o jeszcze większą liczbę placówek dealerskich i to na rodzimym rynku. Pod młotek ma trafić 80 firm-córek, co oznaczać będzie, że Mercedes nie będzie miał we własnym kraju ani jednego klasycznego salonu dealerskiego.

Zagrożonych jest 8 tys. miejsc pracy

Według Sueddeutsche Zeitung, który powołuje się na wysoko postawione osoby w firmie, informuje, że proces sprzedażowy jest mocno zaawansowany, potrzebny jest tylko kupiec, który zdecyduje się na przejęcie interesu. Zgodnie z założeniami placówki mogą pozostać związane z Mercedesem, ale mogą się też zdecydować na rozszerzanie działalności lub całkowicie zamknąć biznes. Dealerzy należący do Mercedesa zatrudniają w sumie 8 000 osób chronionych przez niemieckie prawo aż do 2029 roku.