Range Rover Twisted Automotive
Moda na restomody nabiera tempa. O czym mówimy? W największym uproszczeniu – restomod to połączenie klasycznej formy z nowoczesną techniką. Samochód wygląda jak sprzed dekad, ale jeździ i działa jak współczesna konstrukcja. Najlepiej widać to na przykładzie projektów bazujących na Porsche 911, gdzie firmy pokroju Singera potrafią stworzyć auta o klasycznej sylwetce, ale z nowoczesnymi silnikami, zawieszeniem i wyposażeniem, wziętym z modeli nowszych o kilka generacji. Efekt to samochód z analogowym klimatem, ale bez jego ograniczeń. Klimatyzacja, systemy audio z CarPlayem, nowoczesne LED-y, a do tego poprawione osiągi to dziś standard w takich projektach. Restomod to więc nie tyle rekonstrukcja, co reinterpretacja i sposób na to, by jeździć klasykiem bez konieczności godzenia się na jego wady. Dla niektórych: świętokradztwo. Dla innych: rozwiązanie idealne.
Range Rover Twisted Automotive
Jednym z najciekawszych nowych restomodów jest projekt TRRC przygotowany przez brytyjską firmę Twisted Automotive. Punktem wyjścia jest dwudrzwiowy Range Rover Classic z lat 1990–1992… ale na tym podobieństwa między angielskim klasykiem a tym, co widzimy, właściwie się kończą.
Każdy egzemplarz przechodzi pełną odbudowę typu „body-off”. Samochód jest rozbierany do gołej ramy, która następnie trafia do piaskowania i zabezpieczenia powłoką ochronną. Nadwozie nie jest restaurowane w klasycznym sensie – wszystkie panele powstają od nowa, ręcznie formowane z aluminium, z naciskiem na precyzję spasowania, której fabryczne Range Rovery nigdy nie oferowały.
Range Rover Twisted Automotive
Największa zmiana kryje się jednak pod maską. Zamiast oryginalnego, dość ospałego V8 Rovera pojawia się 6,2-litrowe wolnossące V8 LT1 pochodzące z General Motors, rozwijające około 500 KM i współpracujące z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. To niemal dwukrotnie więcej mocy niż w oryginale, a przy okazji zyskujemy zupełnie inny charakter – bardziej jak w amerykańskim muscle niż w brytyjskim arystokracie.
Zmian jest więcej. Układ hamulcowy otrzymał sześciotłoczkowe zaciski z przodu i czterotłoczkowe z tyłu, a zawieszenie zostało przeprojektowane tak, by zachować miękkość typową dla Range Rovera, ale jednocześnie poprawić prowadzenie. Wnętrze to z kolei połączenie klasyki z dyskretną nowoczesnością – pełne obszycie skórą, lepsze wyciszenie, nowa instalacja audio i minimalistyczny system multimedialny.
Range Rover Twisted Automotive
Za taką reinterpretację trzeba jednak zapłacić. Cena startuje od 350 tys. funtów, czyli około 1,8–1,9 mln zł, a produkcja ograniczona jest do 12 egzemplarzy rocznie. Co więcej, wszystkie sloty produkcyjne na 2026 r. zostały już zarezerwowane.
Projekt Twisted jest częścią szerszego trendu. Klasyczne Land Rovery i Range Rovery stały się jedną z najważniejszych baz dla restomodów – głównie dlatego, że łączą prostą konstrukcję z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, a poza tym na rynku jest sporo aut, które mogą posłużyć jako bazy.
Najbardziej znane są oczywiście przebudowy Defenderów, które od lat realizują takie firmy jak właśnie Twisted Automotive, a także ECD Automotive Design czy Arkonik. W ich przypadku standardem stały się silniki V8 – często właśnie z General Motors – nowoczesne zawieszenia i luksusowe wnętrza, które bardziej przypominają współczesne SUV-y premium niż surowe terenówki sprzed dekad.
Coraz częściej na warsztat trafiają też klasyczne Range Rovery. Obok Twisted swoje projekty rozwijają m.in. Kingsley Cars czy Overfinch, które stawiają na połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi układami napędowymi i wykończeniem na poziomie luksusowych limuzyn.
Range Rover Twisted Automotive
Wspólny mianownik jest jeden: ceny. Dobrze wykonany restomod na bazie Land Rovera bez problemu przekracza dziś milion złotych, a topowe projekty – takie jak TRRC – wchodzą w rejony zarezerwowane dotąd dla supersamochodów. Czy znajdą się chętni, by na auto, które przypomina stary, farmerski (OK – arystokratyczny też…) sprzęt, wydać więcej niż na nowe Lamborghini? Z pewnością…
