Niełatwo jest dziś zaprojektować nowego Mercedesa klasy C czy BMW serii 3 i wymyślić coś nowego. BMW zrobiło duży krok do przodu, sięgając daleko do tyłu. Tak duży krok, że trudno w najnowszym elektrycznym BMW serii 3 dopatrzyć się odniesienia do modeli z lat 60. Nowy Mercedes klasy C pod względem stylu jest naturalnym rozwinięciem poprzednika. Projektanci znaleźli ciekawy pomysł na to, jak samochód, który ma wkroczyć w 4. dekadę XXI wieku, może odwołać się do wspomnień i tradycji marki. Pomysłem jest nowa, rozświetlona interpretacja klasycznej, chromowanej atrapy chłodnicy, która przez lata skutecznie identyfikowała Mercedesa. Z tym że nowy Mercedes nie ma już ani chromu, ani chłodnicy. Najnowsza klasa C, idąc z duchem czasu, rozświetliła przód auta diodami. Całkiem ciekawie.

I Mercedes, i BMW korzystają z nostalgii, by sprzedać swoje nowe elektryczne sedany. Przypadek? Chyba nie. Nowa klasa C debiutuje, podobnie jak BMW, w wersji elektrycznej. Dopiero później do oferty dołączy wersja spalinowa. To naturalny sposób, który pozwala sprzedać wersje elektryczne, wykorzystując efekt nowości.

Mercedes klasy C 2026 Foto: Materiały prasowe

Najbardziej sportowa klasa C w historii

Mercedes podkreśla, że to jednocześnie najmocniejsza i najbardziej sportowa klasa C, jaką kiedykolwiek stworzył. Przynajmniej na papierze tak jest.

„Wsiadasz, zamykasz drzwi i czujesz się jak w domu – to cecha, która wyróżnia klasę C od pokoleń. Klienci cenią ją jako komfortową przestrzeń, w której mogą się odprężyć i odciąć od codziennego stresu” – twierdzą ludzie z Mercedesa. A już tego wrażenia z pewnością można się spodziewać po nowej klasie C.

Mercedes podkreśla, że nowa klasa C ma dzięki pompie ciepła wydajne ogrzewanie. Może tego wątku nie skomentuję. Lepiej wspomnieć, że panoramiczny dach SKY CONTROL ma 162 podświetlane „gwiazdy”, które zmieniają kolor zgodnie z ambientowym oświetleniem.

We wnętrzu na pierwszy plan wysuwa się 39,1-calowy MBUX Hyperscreen – jednolita tafla cyfrowa z podświetleniem opartym na ponad tysiącu diod LED. Nowy system operacyjny MB.OS i pakiet Digital Extras wprowadzają głęboką personalizację, a asystent MBUX z generatywną AI zaczyna przypominać bardziej rozmowę z człowiekiem niż klasyczne wydawanie komend.

Design: światło zamiast chromu

Sylwetka przypominająca coupé, wyraźnie opadająca linia dachu i tył inspirowany modelami GT nadają całości lekko agresywnego charakteru. Najbardziej przyciąga jednak przód – grill złożony z ponad tysiąca podświetlanych punktów. To nie tylko ozdoba, ale też komunikat: „to już nie jest klasyczny Mercedes”.

Całość balansuje między elegancją a demonstracyjną nowoczesnością. Efekt? Samochód wygląda jednocześnie znajomo i zupełnie świeżo – co w tej klasie nie jest łatwe.

Technologia jazdy: komfort i precyzja

Deklaracje są ambitne: zwinność na poziomie aut sportowych i komfort klasy S. Brzmi jak marketing, ale za tym stoją konkretne rozwiązania. Skrętna tylna oś (do 4,5 stopnia) zmniejsza promień zawracania do 11,2 m, a zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC korzysta z danych Car-to-X i map Google, by przygotować się na nierówności, zanim kierowca je poczuje. To już nie tylko zawieszenie – to system predykcyjny.

Napęd: liczby, które robią wrażenie

Kluczowe pytanie przy elektryku pozostaje niezmienne: ile przejedzie i jak szybko się naładuje?

Tutaj Mercedes wyciąga mocne argumenty:

do 762 km zasięgu (WLTP),

akumulator 94 kWh,

architektura 800 V,

ładowanie z mocą do 330 kW,

odzysk do 325 km zasięgu w 10 minut.

Na papierze wygląda to bardzo konkurencyjnie – szczególnie w kontekście realnej użyteczności.

Co dalej?

Nowa Klasa C to ciekawy przypadek. Z jednej strony bardzo „mercedesowa”, elegancka. Z drugiej – wyraźnie przesunięta w stronę cyfrowego świata, gdzie software i doświadczenie użytkownika zaczynają być równie ważne jak mechanika. I chyba właśnie tu toczy się dziś prawdziwa walka w segmencie premium. Nie o konie mechaniczne, ale o to, kto lepiej zaprojektuje przyszłość. Jeszcze w tym roku na drogi trafi wersja C 400 4MATIC – z napędem na obie osie i przyspieszeniem do 100 km/h w około cztery sekundy. Dopiero później można oczekiwać wersji spalinowej. Ceny? Na razie brak konkretów.