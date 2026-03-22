Gerry McGovern - szef designu JLR
Wieloletni szef designu JLR żegna się z firmą w momencie symbolicznego przesilenia. Jak wynika z wewnętrznego komunikatu dla pracowników, do którego dotarł „Autocar”, McGovern odchodzi z końcem marca. Koncern potwierdził jego autentyczność. McGovern planuje teraz rozwijać własną firmę doradczą skoncentrowaną na projektowaniu i strategii kreatywnej.
Kaskaderski Defender z filmu „No Time To Die” (2021)
Kariera McGoverna to podróż przez najważniejsze rozdziały brytyjskiej motoryzacji. Zaczynał w Austin Rover Group, później pracował dla Forda, by ostatecznie na ponad 20 lat związać się z Jaguar Land Rover. W tym czasie stał się jednym z kluczowych architektów wizerunku obu marek.
Globalny rynek samochodów elektrycznych wyraźnie spowalnia. W lutym 2026 roku sprzedaż EV wyniosła 1,1 mln sztuk – o 11 proc. mniej niż rok wcześni...
Jako Chief Creative Officer odpowiadał nie tylko za konkretne modele, ale za całościową narrację stylistyczną. I trzeba przyznać – robił to skutecznie. Range Rover Evoque, Velar czy nowa generacja Defendera to nie tylko rynkowe sukcesy, ale wręcz podręcznikowe przykłady tego, jak odświeżyć DNA marki bez utraty jej tożsamości. Defender, jeszcze niedawno surowy jak brytyjska pogoda, dziś stał się modowym dodatkiem na ulicach światowych metropolii.
Land Rover Defender 130
Styl McGoverna można opisać jednym słowem: dyscyplina. Minimalistyczne formy, czyste linie i perfekcyjnie wyważone proporcje stały się jego znakiem rozpoznawczym. To design, który nie krzyczy – ale przyciąga wzrok.
Jego filozofia „design-led” zakłada prostą, choć bezlitosną zasadę: klient premium najpierw kupuje emocje i formę, a dopiero później zagląda do tabeli z danymi technicznymi. W świecie, gdzie SUV-y coraz częściej przypominają urządzenia elektroniczne na kołach, McGovern pilnował, by nadal były… obiektami pożądania.
Jaguar Type 00
Marzec 2026 r. przynosi zamknięcie tej epoki. Ostatnim szeroko komentowanym projektem McGoverna był kontrowersyjny koncept Jaguar Type 00 – zapowiedź nowego, elektrycznego kierunku marki. Projekt, który podzielił opinię publiczną, ale jednocześnie jasno pokazał, że Jaguar szuka nowej tożsamości.
W oficjalnym komunikacie McGovern podkreślił: „To był ogromny zaszczyt pracować w JLR przez dwie niezwykłe dekady”, dziękując przy tym rodzinie Tata – właścicielowi koncernu. Z kolei CEO JLR, P. B. Balaji, docenił jego „znaczący wkład” w rozwój firmy.
Ratan Tata
Zmiana na stanowisku nie dzieje się w próżni. Ostatnie miesiące to dla JLR czas transformacji – zarówno technologicznej, jak i organizacyjnej. W tle pozostaje również śmierć Ratana Taty w październiku 2024 r. Prezes Tata Group (największego konglomeratu w Indiach) nie tylko nadzorował rozwój JLR, ale osobiście wspierał McGoverna w redefinicji wizerunku Land Rovera po przejęciu przez indyjską grupę.
Dacia pokazała model Striker – nowe rodzinne auto o nadwoziu przypominającym kombi, ale z elementami stylistyki crossovera. Samochód ma oferować du...
Po miesiącach spekulacji wszystko stało się jasne. McGovern odchodzi jako jeden z najbardziej wpływowych projektantów współczesnej motoryzacji. JLR z kolei staje przed wyzwaniem znalezienia nowego języka stylistycznego – takiego, który uniesie ciężar elektrycznej przyszłości. Bo w tej branży design to nie tylko kwestia gustu. To strategia. A czasem – być albo nie być marki.
Chiny przez dekady były dla Volkswagena kopalnią zysków i fundamentem globalnej potęgi. To tam niemiecki koncern zbudował ogromny biznes oparty na...
Gdy brakuje paliwa, motoryzacja cofa się technologicznie o dekady. Na Kubie wracają rozwiązania znane z czasów w...
Mimo globalnych turbulencji, spadków sprzedaży i zmian technologicznych Bentley notuje już siódmy rok z rzędu na...
Chiny przez dekady były dla Volkswagena kopalnią zysków i fundamentem globalnej potęgi. To tam niemiecki koncern...
To nie tylko klasyczny Mercedes, ale kawałek motoryzacyjnej historii z hollywoodzkim podpisem. Egzemplarz 500E n...
