Wieloletni szef designu JLR żegna się z firmą w momencie symbolicznego przesilenia. Jak wynika z wewnętrznego komunikatu dla pracowników, do którego dotarł „Autocar”, McGovern odchodzi z końcem marca. Koncern potwierdził jego autentyczność. McGovern planuje teraz rozwijać własną firmę doradczą skoncentrowaną na projektowaniu i strategii kreatywnej.

Reklama Reklama

Kaskaderski Defender z filmu „No Time To Die” (2021) Foto: Materiały prasowe

Architekt stylu premium

Kariera McGoverna to podróż przez najważniejsze rozdziały brytyjskiej motoryzacji. Zaczynał w Austin Rover Group, później pracował dla Forda, by ostatecznie na ponad 20 lat związać się z Jaguar Land Rover. W tym czasie stał się jednym z kluczowych architektów wizerunku obu marek.

Jako Chief Creative Officer odpowiadał nie tylko za konkretne modele, ale za całościową narrację stylistyczną. I trzeba przyznać – robił to skutecznie. Range Rover Evoque, Velar czy nowa generacja Defendera to nie tylko rynkowe sukcesy, ale wręcz podręcznikowe przykłady tego, jak odświeżyć DNA marki bez utraty jej tożsamości. Defender, jeszcze niedawno surowy jak brytyjska pogoda, dziś stał się modowym dodatkiem na ulicach światowych metropolii.