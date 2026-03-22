Człowiek, który stworzył Land Rovera Defendera, odchodzi z JLR

Gerry McGovern – projektant, który przez ponad dwie dekady rysował przyszłość marek Land Rover i Jaguar – zamyka jeden z najważniejszych rozdziałów swojej kariery. Pod koniec marca opuszcza Jaguar Land Rover, by rozpocząć działalność na własny rachunek.

Publikacja: 22.03.2026 08:34

Gerry McGovern - szef designu JLR

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Wieloletni szef designu JLR żegna się z firmą w momencie symbolicznego przesilenia. Jak wynika z wewnętrznego komunikatu dla pracowników, do którego dotarł „Autocar”, McGovern odchodzi z końcem marca. Koncern potwierdził jego autentyczność. McGovern planuje teraz rozwijać własną firmę doradczą skoncentrowaną na projektowaniu i strategii kreatywnej.

Kaskaderski Defender z filmu „No Time To Die” (2021)

Foto: Materiały prasowe

Architekt stylu premium

Kariera McGoverna to podróż przez najważniejsze rozdziały brytyjskiej motoryzacji. Zaczynał w Austin Rover Group, później pracował dla Forda, by ostatecznie na ponad 20 lat związać się z Jaguar Land Rover. W tym czasie stał się jednym z kluczowych architektów wizerunku obu marek.

Jako Chief Creative Officer odpowiadał nie tylko za konkretne modele, ale za całościową narrację stylistyczną. I trzeba przyznać – robił to skutecznie. Range Rover Evoque, Velar czy nowa generacja Defendera to nie tylko rynkowe sukcesy, ale wręcz podręcznikowe przykłady tego, jak odświeżyć DNA marki bez utraty jej tożsamości. Defender, jeszcze niedawno surowy jak brytyjska pogoda, dziś stał się modowym dodatkiem na ulicach światowych metropolii.

Land Rover Defender 130

Foto: Materiały prasowe

Nowy Defender i Evoque – design, który sprzedaje emocje

Styl McGoverna można opisać jednym słowem: dyscyplina. Minimalistyczne formy, czyste linie i perfekcyjnie wyważone proporcje stały się jego znakiem rozpoznawczym. To design, który nie krzyczy – ale przyciąga wzrok.

Jego filozofia „design-led” zakłada prostą, choć bezlitosną zasadę: klient premium najpierw kupuje emocje i formę, a dopiero później zagląda do tabeli z danymi technicznymi. W świecie, gdzie SUV-y coraz częściej przypominają urządzenia elektroniczne na kołach, McGovern pilnował, by nadal były… obiektami pożądania.

Jaguar Type 00

Foto: Materiały prasowe

Kontrowersyjny Jaguar Type 00 – zapowiedź nowej ery

Marzec 2026 r. przynosi zamknięcie tej epoki. Ostatnim szeroko komentowanym projektem McGoverna był kontrowersyjny koncept Jaguar Type 00 – zapowiedź nowego, elektrycznego kierunku marki. Projekt, który podzielił opinię publiczną, ale jednocześnie jasno pokazał, że Jaguar szuka nowej tożsamości.

W oficjalnym komunikacie McGovern podkreślił: „To był ogromny zaszczyt pracować w JLR przez dwie niezwykłe dekady”, dziękując przy tym rodzinie Tata – właścicielowi koncernu. Z kolei CEO JLR, P. B. Balaji, docenił jego „znaczący wkład” w rozwój firmy.

Ratan Tata

Foto: Materiały prasowe

Transformacja JLR i zmiana pokoleniowa

Zmiana na stanowisku nie dzieje się w próżni. Ostatnie miesiące to dla JLR czas transformacji – zarówno technologicznej, jak i organizacyjnej. W tle pozostaje również śmierć Ratana Taty w październiku 2024 r. Prezes Tata Group (największego konglomeratu w Indiach) nie tylko nadzorował rozwój JLR, ale osobiście wspierał McGoverna w redefinicji wizerunku Land Rovera po przejęciu przez indyjską grupę.

Dziedzictwo McGoverna i przyszłość Jaguara oraz Land Rovera

Po miesiącach spekulacji wszystko stało się jasne. McGovern odchodzi jako jeden z najbardziej wpływowych projektantów współczesnej motoryzacji. JLR z kolei staje przed wyzwaniem znalezienia nowego języka stylistycznego – takiego, który uniesie ciężar elektrycznej przyszłości. Bo w tej branży design to nie tylko kwestia gustu. To strategia. A czasem – być albo nie być marki.

