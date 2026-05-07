Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że od 7 maja wprowadzona została stała organizacja ruchu na dwujezdniowej trasie głównej w ciągu DK42 od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi. Uruchomiono również kolejne sygnalizacje świetlne – na skrzyżowaniach obwodnicy z drogą powiatową w Parszowie oraz ze starodrożem DK42 w Wielkiej Wsi. Nadal prowadzone będą jednak prace poza trasą główną, obejmujące drogi dojazdowe, skarpy i rowy.

Reklama Reklama

W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga ruchu przyspieszonego o długości 11,7 km. Obwodnica została poprowadzona nowym śladem – od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. Trasa omija Parszów od północy, a Wąchock od południa.

Nowa droga ma przede wszystkim wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Wąchocka. To oznacza większe bezpieczeństwo, mniej hałasu i poprawę komfortu życia mieszkańców. Łatwiejszy ma być również dojazd do atrakcji turystycznych regionu, które od lat przyciągają kierowców i turystów. Przy okazji skróci się czas przejazdu drogą krajową nr 42, łączącą m.in. trasę ekspresową S7 w Skarżysku-Kamiennej ze Starachowicką Strefą Przemysłową, a dalej z DK9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Podkarpacia.

Obwodnica Wąchocka została zrealizowana w formule „Projektuj i buduj” w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. Inwestycja otrzymała także dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy.