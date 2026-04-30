Renault Clio to drugi, po Dacii Sandero, najchętniej wybierany przez europejskich klientów samochód 2025 r. Nie bez powodu z salonów wyjechało w zeszłym roku 230 tys. sztuk Clio. W czasie, kiedy inni producenci wygaszali aktywność w segmencie miejskich aut klasy B, Renault udoskonalał swój produkt. Dziś Clio to nie tylko jedno z najpopularniejszych aut miejskich Europy, ale też jeden z najlepszych przedstawicieli segmentu B.

Reklama Reklama

Dziś Renault jeszcze mocniej wsłuchuje się w potrzeby klientów i reaguje na sytuację na świecie, a efektem jest rynkowy debiut nowego Clio w wersji z gazem i automatem. Nie jest to nowy pomysł Renault, ale obecnie wydaje się jeszcze celniej trafiać w aktualne potrzeby rynku.

Renault Clio Foto: Szczepan Mroczek

Nowy napęd EcoG 120 KM EDC – LPG i automat w jednym

Nowy napęd EcoG 120 KM EDC to dwupaliwowy układ zasilany benzyną i LPG, połączony z automatyczną skrzynią biegów. To konfiguracja, która dziś wygląda jak sensowna odpowiedź na rosnące koszty eksploatacji i niepewność wokół elektromobilności. Nowy wariant oferuje emisję CO₂ na poziomie od 105 g/km oraz – co ważniejsze dla użytkownika – realnie niższe koszty jazdy. Cena LPG obecnie wciąż nie przekracza 4 zł za litr.

Czytaj więcej Producenci Szef Lamborghini docenia markę założoną przez Polaka Przy okazji otwarcia drugiego salonu Lamborghini w Polsce mieliśmy okazję porozmawiać ze Stephanem Winkelmannem, człowiekiem, który od lat nadaje t...

Zasięg do 1450 km oznacza wolność przemieszczania

W tym samochodzie rzeczywiście można zapomnieć o tankowaniu. Dzięki dwóm zbiornikom – 39 litrów benzyny i 50 litrów LPG – Clio potrafi przejechać nawet do 1450 km bez wizyty na stacji. To wynik kalkulacji danych WLTP. Ale jeśli realnie Clio pokona 1000 km bez tankowania, to i tak znakomity wynik i solidny argument dla flot.

Nowy silnik to rozwinięcie znanej konstrukcji EcoG 100 KM. Inżynierowie zwiększyli moc do 120 KM i moment obrotowy do 200 Nm, co sprawia, że Clio coraz dzielniej radzi sobie również poza miastem. A skrzynia EDC, czyli dwusprzęgłowy automat, sprawia, że jazda w mieście jest bardziej komfortowa. Spalanie LPG zaczyna się od 6,5 l/100 km, a benzyny od 5,4 l/100 km.

Renault Clio Foto: Szczepan Mroczek

Fabryczna instalacja LPG – bezpieczeństwo i gwarancja

Renault podkreśla, że technologia dwupaliwowa jest efektem ponad 15 lat doświadczenia (także w ramach marki Dacia). Silnik jest zaprojektowany pod LPG już na etapie konstrukcji, a instalacja montowana fabrycznie i objęta pełną gwarancją. Zbiornik trafia w miejsce koła zapasowego, więc nie zabiera przestrzeni bagażowej.

Renault Clio Foto: Szczepan Mroczek

Ceny i dostępne wersje Renault Clio

Nowe Clio EcoG 120 KM EDC startuje od 91 900 zł. W ofercie pozostają także: – TCe 115 KM (od 84 900 zł), – full hybrid E-Tech 160 KM (od 106 900 zł). Zamówienia już ruszyły, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów latem.

Dziś, w dobie drożejącego paliwa i niepewnej transformacji energetycznej, LPG staje się niezwykle praktycznym sposobem na utrzymanie kosztów podróży w ryzach. Clio pokazuje, że można połączyć niskie koszty, duży zasięg i komfort. Mieliśmy okazję jeździć najnowszą generacją Clio i z pewnością jest to jeden z najlepszych samochodów klasy B. I to bez względu na to, jaki napęd znajduje się pod maską – benzynowy, LPG czy hybrydowy.