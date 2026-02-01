W tym momencie wchodzimy do świata najdroższych nowych samochodów w historii. Słowo „ekskluzywny” jest tu nie na miejscu. Bo nie dość, że mamy do czynienia z marką Bugatti, jedną z najbardziej prestiżowych w świecie samochodów, to jeszcze dotykamy modeli wykonanych w jednym egzemplarzu. To klub miłośników motoryzacji, do którego należy kilkudziesięciu ludzi na świecie. Próg wejścia zaczyna się od 50 milionów zł za samochód.

Bugatti F.K.P. Hommage - korzysta z najmocniejszej wersji silnika W16 o mocy 1600 KM. Foto: Materiały prasowe

Podczas Rétromobile Paris 2026 pokazano właśnie szerszej publiczności Bugatti F.K.P. Hommage– najnowszy model typu one-off, będący współczesną interpretacją Veyrona, opartą na technice Bugatti Chiron Super Sport. Samochód korzysta z najmocniejszej wersji silnika W16 o mocy 1600 KM, ale wizualnie i ideowo wyraźnie nawiązuje do pierwowzoru sprzed lat. To projekt, który nie próbuje kopiować Veyrona, lecz tłumaczy jego założenia na język dzisiejszej inżynierii i stylistyki. Mimo łudzącego podobieństwa, żaden element karoserii F.K.P. Hommage nie jest tożsamy z Veyronem

Bugatti Brouillard - inspirowany pasją Ettore Bugattiego do jeździectwa. Foto: Materiały prasowe

Program Solitaire i najdroższe projekty w historii Bugatti

W ciągu ostatnich 20 lat Bugatti zrealizowało kilka spektakularnych projektów one-off. W ramach Programme Solitaire powstały m.in. Bugatti Brouillard (ponad 100 mln zł, 2025 r.), inspirowany pasją Ettore Bugattiego do jeździectwa, La Voiture Noire (2019) (ponad 65 mln zł, 2010 r.), współczesny hołd dla legendarnego Type 57 SC Atlantic, oraz Chiron Profilée (ponad 50 mln zł, 2022 r.).