Reklama

Denza Z9GT – 5 minut ładowania i możesz ruszać w drogę

Nowa Denza może znacząco skrócić czas postoju przy ładowarce. Model Z9GT, który zadebiutuje w Europie w kwietniu, wykorzystuje technologię Flash Charging, pozwalającą uzupełnić energię od 10 do 70 proc. w około pięć minut. Producent zapowiada, że to dopiero początek ekspansji ultraszybkiego ładowania.

Publikacja: 16.03.2026 05:00

DENZA Z9GT

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Ładowanie samochodu elektrycznego ma być tak szybkie jak tankowanie paliwa – przynajmniej taką wizję przedstawia Denza wraz z debiutem modelu Z9GT w Europie. Flagowy elektryczny grand tourer chińskiej marki należącej do grupy BYD wprowadza technologię Flash Charging, która pozwala uzupełnić energię w czasie liczonym raczej w minutach niż w kwadransach. Oficjalna europejska premiera modelu Denza Z9GT odbędzie się 8 kwietnia w Paryżu.

Foto: Materiały prasowe

5 minut ładowania zamiast długiego postoju

Technologia FLASH Charging, o której informuje producent, opiera się na zasadzie: „5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie”. Nowy system pozwala zwiększyć poziom naładowania akumulatora od 10 do 70 proc. w około pięć minut. Z kolei ładowanie od 10 do 97 proc. ma trwać zaledwie około dziewięciu minut. Co ważne, technologia została zaprojektowana również z myślą o trudnych warunkach klimatycznych. Nawet przy temperaturze sięgającej –30°C uzupełnienie energii od 20 do 97 proc. ma zająć około 12 minut, czyli tylko trzy minuty więcej niż w optymalnych warunkach. Tak imponujące tempo ładowania jest możliwe dzięki nowej generacji infrastruktury BYD, zdolnej do dostarczania mocy nawet do 1500 kW, oraz drugiej generacji baterii Blade.

Czytaj więcej

Blade 2.0 – nowa generacja akumulatorów

Kluczowym elementem całego rozwiązania jest akumulator Blade drugiej generacji – rozwinięcie znanej już konstrukcji litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP). W nowej wersji usprawniono przepływ jonów w ogniwach, co pozwala jednocześnie zwiększyć tzw. gęstość energii i przyspieszyć ładowanie. Dodatkową zaletą jest utrzymanie wysokiej wydajności w szerszym zakresie temperatur oraz ograniczenie degradacji akumulatora.

Reklama
Reklama
DENZA Z9GT

Foto: Materiały prasowe

Zasięg do 800 km i ponad 960 KM mocy

Denza Z9GT to jednak nie tylko demonstracja technologii ładowania. Samochód został zaprojektowany jako elektryczny grand tourer w nadwoziu typu shooting brake. Akumulator o pojemności 122 kWh ma zapewniać zasięg nawet do 800 km w wersji z napędem na tylne koła. Topowa odmiana elektryczna wykorzystuje trzy silniki elektryczne, oferując ponad 960 KM mocy i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż trzy sekundy.

Czytaj więcej

Europa kolejnym etapem ekspansji technologii BYD

BYD zapowiada, że technologia FLASH Charging będzie stopniowo wprowadzana również poza Chinami. W Państwie Środka funkcjonują już tysiące stacji tego typu, a Europa ma znaleźć się w pierwszej grupie regionów, w których nowe szybkie ładowarki zostaną udostępnione, ale nie ma jeszcze konkretów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama