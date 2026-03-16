Ładowanie samochodu elektrycznego ma być tak szybkie jak tankowanie paliwa – przynajmniej taką wizję przedstawia Denza wraz z debiutem modelu Z9GT w Europie. Flagowy elektryczny grand tourer chińskiej marki należącej do grupy BYD wprowadza technologię Flash Charging, która pozwala uzupełnić energię w czasie liczonym raczej w minutach niż w kwadransach. Oficjalna europejska premiera modelu Denza Z9GT odbędzie się 8 kwietnia w Paryżu.

DENZA Z9GT Foto: Materiały prasowe

5 minut ładowania zamiast długiego postoju

Technologia FLASH Charging, o której informuje producent, opiera się na zasadzie: „5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie”. Nowy system pozwala zwiększyć poziom naładowania akumulatora od 10 do 70 proc. w około pięć minut. Z kolei ładowanie od 10 do 97 proc. ma trwać zaledwie około dziewięciu minut. Co ważne, technologia została zaprojektowana również z myślą o trudnych warunkach klimatycznych. Nawet przy temperaturze sięgającej –30°C uzupełnienie energii od 20 do 97 proc. ma zająć około 12 minut, czyli tylko trzy minuty więcej niż w optymalnych warunkach. Tak imponujące tempo ładowania jest możliwe dzięki nowej generacji infrastruktury BYD, zdolnej do dostarczania mocy nawet do 1500 kW, oraz drugiej generacji baterii Blade.

Blade 2.0 – nowa generacja akumulatorów

Kluczowym elementem całego rozwiązania jest akumulator Blade drugiej generacji – rozwinięcie znanej już konstrukcji litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP). W nowej wersji usprawniono przepływ jonów w ogniwach, co pozwala jednocześnie zwiększyć tzw. gęstość energii i przyspieszyć ładowanie. Dodatkową zaletą jest utrzymanie wysokiej wydajności w szerszym zakresie temperatur oraz ograniczenie degradacji akumulatora.