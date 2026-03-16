DENZA Z9GT
Ładowanie samochodu elektrycznego ma być tak szybkie jak tankowanie paliwa – przynajmniej taką wizję przedstawia Denza wraz z debiutem modelu Z9GT w Europie. Flagowy elektryczny grand tourer chińskiej marki należącej do grupy BYD wprowadza technologię Flash Charging, która pozwala uzupełnić energię w czasie liczonym raczej w minutach niż w kwadransach. Oficjalna europejska premiera modelu Denza Z9GT odbędzie się 8 kwietnia w Paryżu.
Technologia FLASH Charging, o której informuje producent, opiera się na zasadzie: „5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie”. Nowy system pozwala zwiększyć poziom naładowania akumulatora od 10 do 70 proc. w około pięć minut. Z kolei ładowanie od 10 do 97 proc. ma trwać zaledwie około dziewięciu minut. Co ważne, technologia została zaprojektowana również z myślą o trudnych warunkach klimatycznych. Nawet przy temperaturze sięgającej –30°C uzupełnienie energii od 20 do 97 proc. ma zająć około 12 minut, czyli tylko trzy minuty więcej niż w optymalnych warunkach. Tak imponujące tempo ładowania jest możliwe dzięki nowej generacji infrastruktury BYD, zdolnej do dostarczania mocy nawet do 1500 kW, oraz drugiej generacji baterii Blade.
Kluczowym elementem całego rozwiązania jest akumulator Blade drugiej generacji – rozwinięcie znanej już konstrukcji litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP). W nowej wersji usprawniono przepływ jonów w ogniwach, co pozwala jednocześnie zwiększyć tzw. gęstość energii i przyspieszyć ładowanie. Dodatkową zaletą jest utrzymanie wysokiej wydajności w szerszym zakresie temperatur oraz ograniczenie degradacji akumulatora.
Denza Z9GT to jednak nie tylko demonstracja technologii ładowania. Samochód został zaprojektowany jako elektryczny grand tourer w nadwoziu typu shooting brake. Akumulator o pojemności 122 kWh ma zapewniać zasięg nawet do 800 km w wersji z napędem na tylne koła. Topowa odmiana elektryczna wykorzystuje trzy silniki elektryczne, oferując ponad 960 KM mocy i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż trzy sekundy.
BYD zapowiada, że technologia FLASH Charging będzie stopniowo wprowadzana również poza Chinami. W Państwie Środka funkcjonują już tysiące stacji tego typu, a Europa ma znaleźć się w pierwszej grupie regionów, w których nowe szybkie ładowarki zostaną udostępnione, ale nie ma jeszcze konkretów.
