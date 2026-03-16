Drugiego marca 2026 r. Tomasz Kędzierski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland S.A. Kierował spółką od września 2024 r. do 15 marca 2026 r.. Zmiana następuje w kluczowym momencie dla spółki – tuż przed podjęciem decyzji w sprawie partnera strategicznego.

W ostatnich miesiącach doszło również do innych roszad w zarządzie. 22 stycznia 2026 r. Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. odwołała z funkcji wiceprezesa Łukasza Maliczenkę. Z kolei 12 marca 2026 r. na stanowisko wiceprezesa powołano Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji.

Kluczowy moment dla projektu

Zmiany na najważniejszych stanowiskach EMP S.A. mają miejsce tuż przed podpisaniem umowy z partnerem strategicznym. 18 lutego 2026 r. przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ElectroMobility Poland podpisali porozumienie określające założenia przyszłej inwestycji kapitałowej w spółkę. Dokument w formie tzw. term sheet wyznacza ramy dalszych negocjacji dotyczących docelowej umowy inwestycyjnej. Kluczowym jej elementem ma być umowa akcjonariuszy między obecnymi a przyszłymi inwestorami EMP. Zgodnie z harmonogramem wszystkie formalności mają zostać zakończone do końca marca 2026 r. Spółka nie ujawniła jednak dotąd, kto mógłby zostać strategicznym partnerem.