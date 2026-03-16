Reklama

Kędzierski rezygnuje z prezesa EMP tuż przed wyborem strategicznego partnera

Tomasz Kędzierski zrezygnował z funkcji prezesa ElectroMobility Poland na kilka tygodni przed planowanym wyborem strategicznego partnera i podpisaniem umowy inwestycyjnej.

Publikacja: 16.03.2026 12:53

Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Drugiego marca 2026 r. Tomasz Kędzierski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland S.A. Kierował spółką od września 2024 r. do 15 marca 2026 r.. Zmiana następuje w kluczowym momencie dla spółki – tuż przed podjęciem decyzji w sprawie partnera strategicznego.

W ostatnich miesiącach doszło również do innych roszad w zarządzie. 22 stycznia 2026 r. Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. odwołała z funkcji wiceprezesa Łukasza Maliczenkę. Z kolei 12 marca 2026 r. na stanowisko wiceprezesa powołano Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji.

Czytaj więcej

Kluczowy moment dla projektu

Zmiany na najważniejszych stanowiskach EMP S.A. mają miejsce tuż przed podpisaniem umowy z partnerem strategicznym. 18 lutego 2026 r. przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ElectroMobility Poland podpisali porozumienie określające założenia przyszłej inwestycji kapitałowej w spółkę. Dokument w formie tzw. term sheet wyznacza ramy dalszych negocjacji dotyczących docelowej umowy inwestycyjnej. Kluczowym jej elementem ma być umowa akcjonariuszy między obecnymi a przyszłymi inwestorami EMP. Zgodnie z harmonogramem wszystkie formalności mają zostać zakończone do końca marca 2026 r. Spółka nie ujawniła jednak dotąd, kto mógłby zostać strategicznym partnerem.

Czytaj więcej

Reklama
Reklama

Geely było pierwszym wyborem

Początkowo rozmowy były toczone z chińskim koncernem Geely. Jednak spowolnienie koniunktury na rynku samochodów elektrycznych oraz rosnąca w Unii Europejskiej presja na ochronę własnego przemysłu motoryzacyjnego sprawiają, że dziś coraz częściej mówi się o możliwym partnerze z Europy.

Wizualizacja Hubu EMP

Foto: Materiały prasowe

Jaworzno jako centrum kompetencji

Planowany przez ElectroMobility Poland hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie ma być czymś więcej niż tylko fabryką samochodów elektrycznych. Projekt zakłada również produkcję akumulatorów, rozwój zaplecza inżynieryjnego oraz współpracę z szeroką siecią dostawców. Celem pozostaje stworzenie trwałych kompetencji technologicznych w Polsce, co ma pozostać w zgodzie z aktualną polityką Unii Europejskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama