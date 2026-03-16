Tomasz Kędzierski, prezes ElectroMobility Poland
Drugiego marca 2026 r. Tomasz Kędzierski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu ElectroMobility Poland S.A. Kierował spółką od września 2024 r. do 15 marca 2026 r.. Zmiana następuje w kluczowym momencie dla spółki – tuż przed podjęciem decyzji w sprawie partnera strategicznego.
W ostatnich miesiącach doszło również do innych roszad w zarządzie. 22 stycznia 2026 r. Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. odwołała z funkcji wiceprezesa Łukasza Maliczenkę. Z kolei 12 marca 2026 r. na stanowisko wiceprezesa powołano Cypriana Gronkiewicza, dotychczasowego dyrektora ds. uruchomienia produkcji.
Zmiany na najważniejszych stanowiskach EMP S.A. mają miejsce tuż przed podpisaniem umowy z partnerem strategicznym. 18 lutego 2026 r. przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ElectroMobility Poland podpisali porozumienie określające założenia przyszłej inwestycji kapitałowej w spółkę. Dokument w formie tzw. term sheet wyznacza ramy dalszych negocjacji dotyczących docelowej umowy inwestycyjnej. Kluczowym jej elementem ma być umowa akcjonariuszy między obecnymi a przyszłymi inwestorami EMP. Zgodnie z harmonogramem wszystkie formalności mają zostać zakończone do końca marca 2026 r. Spółka nie ujawniła jednak dotąd, kto mógłby zostać strategicznym partnerem.
Początkowo rozmowy były toczone z chińskim koncernem Geely. Jednak spowolnienie koniunktury na rynku samochodów elektrycznych oraz rosnąca w Unii Europejskiej presja na ochronę własnego przemysłu motoryzacyjnego sprawiają, że dziś coraz częściej mówi się o możliwym partnerze z Europy.
Wizualizacja Hubu EMP
Planowany przez ElectroMobility Poland hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie ma być czymś więcej niż tylko fabryką samochodów elektrycznych. Projekt zakłada również produkcję akumulatorów, rozwój zaplecza inżynieryjnego oraz współpracę z szeroką siecią dostawców. Celem pozostaje stworzenie trwałych kompetencji technologicznych w Polsce, co ma pozostać w zgodzie z aktualną polityką Unii Europejskiej.
