Amalfi Spider ma łączyć to, co w Maranello najważniejsze: osiągi i czyste emocje z jazdy, ale w bardziej uniwersalnym wydaniu, które sprawdzi się także poza torem czy górską serpentyną. W praktyce oznacza to rasowe Ferrari, którym równie dobrze można ruszyć na przełęcz w Alpach, jak i na weekendową podróż nad morze.

Miękki dach i praktyczny bagażnik

Nowy model zaprojektowano z myślą o kierowcach, którzy chcą cieszyć się jazdą z otwartym dachem, ale nie zamierzają rezygnować z komfortu ani praktyczności. Ferrari podkreśla, że Amalfi Spider ma być kwintesencją „sportowego stylu życia” – połączeniem osiągów, elegancji, przyjemności z jazdy oraz łatwości użytkowania na co dzień.

Miękki dach z tkaniny otwiera się w 13,5 sekundy i można go obsługiwać podczas jazdy z prędkością do 60 km/h. Bagażnik oferuje 255 litrów pojemności przy zamkniętym dachu i 172 litry po jego złożeniu, co – jak na segment supersamochodów – oznacza całkiem użyteczną przestrzeń na weekendowy wyjazd.