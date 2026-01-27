Aktualizacja: 27.01.2026 19:29 Publikacja: 27.01.2026 12:00
Mercedes G osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzemplarzy.
Rok 2025 nie był dla globalnej motoryzacji łatwy: presja cenowa, wojny celne, spowolnienie w Chinach i rosnące koszty transformacji technologicznej wpłynęły i odbiły się na wynikach. Mercedes zanotował spadek sprzedaży na jednym z najważniejszych rynków – w Chinach – o 19 proc. Koncern zakończył 2025 r. z wynikiem 2,16 mln sprzedanych samochodów, z czego 1,8 mln stanowiły auta osobowe, a 359 tys. – pojazdy użytkowe. Oznacza to spadek tak w przypadku modeli osobowych jak i elektrycznych o 9 proc..
Sprzedaż Mercedesów AMG w 2025 roku wzrosła o 7 proc.
Mercedes wzmocnił natomiast segment najwyższych marż. Sprzedaż modeli AMG wzrosła o 7 proc., a Klasa G osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzemplarzy. Segment Top-End – obejmujący m.in. AMG, Maybacha, Klasę G i Klasę S – odpowiadał już za 15 proc. całkowitej sprzedaży, co w praktyce oznacza istotny wkład w rentowność całej grupy. To wyraźny sygnał, że mimo transformacji technologicznej popyt na drogie, emocjonalne produkty nie zanika – wręcz przeciwnie, staje się ważnym buforem w okresach rynkowej niepewności.
Na tle Europy pozytywnie wyróżnia się Polska, gdzie w 2025 r. zarejestrowano 27 748 nowych samochodów osobowych Mercedes-Benz, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. Szczególnie istotny jest 72-procentowy wzrost rejestracji aut w pełni elektrycznych oraz ponad 21-procentowy wzrost sprzedaży wersji AMG. Z perspektywy ekonomicznej Polska coraz wyraźniej przestaje być rynkiem „wolumenowym”, a zaczyna pełnić rolę rynku wzrostowego dla modeli o wyższej wartości jednostkowej.
