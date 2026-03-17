BMW iX2
Jak podaje Benchmark Mineral Intelligence, specjalizująca się w analizach rynku pojazdów elektrycznych oraz łańcucha dostaw baterii, w okresie styczeń–luty 2026 sprzedano na świecie 2,2 mln samochodów elektrycznych, czyli o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r.. W lutym 2026 r. na całym świecie sprzedano 1,1 mln aut elektrycznych. To oznacza spadek o 11 proc. w porównaniu z lutym 2025 r. Jednocześnie regionalne różnice w dynamice sprzedaży stają się coraz bardziej widoczne.
Na tle globalnego spowolnienia Europa pozostaje najważniejszym rynkiem wzrostu dla samochodów elektrycznych. W lutym sprzedaż zwiększyła się tu o 1 proc. w porównaniu ze styczniem, a od początku roku rynek jest o 21 proc. większy niż rok wcześniej.
Największe rynki regionu – Niemcy i Francja – odgrywają kluczową rolę w tym wzroście. Sprzedaż w tych krajach wzrosła odpowiednio o 26 proc. i 30 proc., przede wszystkim dzięki aktywnym programom dopłat. Niemcy uruchomiły nowy system wsparcia na początku 2026 r., natomiast Francja kontynuuje program funkcjonujący już pod koniec ubiegłego roku.
Rekordowy wynik zanotowały także Włochy. W lutym sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła tam o 23 proc. miesiąc do miesiąca, a od początku roku aż o 98 proc. To w dużej mierze efekt programu dopłat finansowanego ze środków unijnego Recovery and Resilience Facility. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać do 11 tys. euro wsparcia przy zakupie auta elektrycznego, a firmy nawet 20 tys. euro.
Volvo EX30
Z danych IBRM Samar wynika, że w lutym 2026 r. w Polsce sprzedano 2018 samochodów elektrycznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. oznacza to wzrost o 14,08 proc. Rok wcześniej do klientów trafiło 1769 takich aut.
Największą popularnością cieszyły się trzy modele: BMW X2 – 140 sprzedanych egzemplarzy, BMW X1 – 134 sztuki, Volvo EX30 – 109 aut.
Choć polski rynek elektromobilności wciąż jest relatywnie niewielki, jego dynamika pozostaje dodatnia, co wyróżnia go na tle globalnych trendów.
Znacznie trudniejsza sytuacja panuje w Ameryce Północnej. Choć w lutym sprzedaż EV według Benchmark Mineral Intelligence wzrosła o 8 proc. w porównaniu ze styczniem, to w ujęciu rocznym region pozostaje aż o 36 proc. poniżej poziomu z 2025 r..
Największy wpływ na ten wynik mają Stany Zjednoczone, gdzie popyt na samochody elektryczne wyraźnie słabnie. W efekcie wielu producentów notuje gwałtowne spadki sprzedaży. Od początku roku sprzedaż elektrycznych modeli Forda spadła o 70 proc., Hondy o 81 proc., a Kii o 52 proc.
Kanada próbuje pobudzić rynek. Segment elektrycznych samochodów osobowych i lekkich dostawczych jest tam o 23 proc. mniejszy niż rok wcześniej. W styczniu 2026 r. Kanada i Chiny uzgodniły porozumienie umożliwiające import chińskich samochodów elektrycznych z obniżoną stawką celną wynoszącą 6,1 proc. Równocześnie Kanada i Niemcy zapowiedziały zacieśnienie współpracy w sektorze motoryzacyjnym i w łańcuchu dostaw baterii.
Zeekr 7X
Największy rynek samochodów elektrycznych na świecie przechodzi obecnie spodziewaną korektę. Według Benchmark Mineral Intelligence w lutym sprzedaż EV w Chinach spadła aż o 32 proc. rok do roku. Jednym z głównych czynników był powrót podatku od zakupu samochodów, po raz pierwszy od 2014 r.. Dodatkowo zmodyfikowano program dopłat za oddawanie starych samochodów w rozliczeniu, co również wpłynęło na popyt. Jednocześnie chińscy producenci intensywnie rozwijają eksport. W pierwszych dwóch miesiącach 2026 r. eksport samochodów elektrycznych z Chin przekroczył pół miliona sztuk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.
Region określany jako Rest of World rozpoczął 2026 r. bardzo dynamicznie. W lutym sprzedaż samochodów elektrycznych była tam o 78 proc. wyższa niż rok wcześniej.
Szczególnie wyróżnia się Korea Południowa. Sprzedaż EV wzrosła tam ponad trzykrotnie miesiąc do miesiąca i przekroczyła 37,2 tys. pojazdów. Po raz pierwszy miesięczna sprzedaż przekroczyła poziom 30 tys. aut, a udział samochodów elektrycznych w rynku osiągnął rekordowe 30 proc.
Impulsem dla rynku był nowy program dopłat na 2026 r., który promuje mniejsze i bardziej przystępne cenowo modele elektryczne. Koreański rynek jest bardzo wrażliwy na wprowadzanie i wygaszanie subsydiów, dlatego podobne skoki sprzedaży mogą pojawiać się także w kolejnych miesiącach.
