Jak podaje Benchmark Mineral Intelligence, specjalizująca się w analizach rynku pojazdów elektrycznych oraz łańcucha dostaw baterii, w okresie styczeń–luty 2026 sprzedano na świecie 2,2 mln samochodów elektrycznych, czyli o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r.. W lutym 2026 r. na całym świecie sprzedano 1,1 mln aut elektrycznych. To oznacza spadek o 11 proc. w porównaniu z lutym 2025 r. Jednocześnie regionalne różnice w dynamice sprzedaży stają się coraz bardziej widoczne.

Europa pozostaje głównym motorem wzrostu elektromobilności

Na tle globalnego spowolnienia Europa pozostaje najważniejszym rynkiem wzrostu dla samochodów elektrycznych. W lutym sprzedaż zwiększyła się tu o 1 proc. w porównaniu ze styczniem, a od początku roku rynek jest o 21 proc. większy niż rok wcześniej.

Największe rynki regionu – Niemcy i Francja – odgrywają kluczową rolę w tym wzroście. Sprzedaż w tych krajach wzrosła odpowiednio o 26 proc. i 30 proc., przede wszystkim dzięki aktywnym programom dopłat. Niemcy uruchomiły nowy system wsparcia na początku 2026 r., natomiast Francja kontynuuje program funkcjonujący już pod koniec ubiegłego roku.

Rekordowy wynik zanotowały także Włochy. W lutym sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła tam o 23 proc. miesiąc do miesiąca, a od początku roku aż o 98 proc. To w dużej mierze efekt programu dopłat finansowanego ze środków unijnego Recovery and Resilience Facility. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać do 11 tys. euro wsparcia przy zakupie auta elektrycznego, a firmy nawet 20 tys. euro.