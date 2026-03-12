Mercedes VLE
Nowy model ma łączyć komfort jazdy i precyzję prowadzenia typową dla luksusowych limuzyn oraz przestrzeń znaną z pojazdów typu MPV. Kluczową rolę odgrywa tu zawieszenie AIRMATIC z regulacją prześwitu, które potrafi zmieniać wysokość auta o 40 mm. W praktyce oznacza to wyjątkowo komfortową podróż. Manewrowanie w mieście ułatwia z kolei skrętna tylna oś. Dzięki niej nowy Mercedes może zawrócić na przestrzeni zaledwie 10,9 metra, czyli podobnej jak w znacznie mniejszym Mercedesie CLA.
Mercedes VLE
Pierwszą wersją w ofercie będzie VLE 300 electric o mocy 203 kW. W przyszłości dołączy mocniejszy wariant VLE 400 4MATIC z napędem na cztery koła i mocą przekraczającą 300 kW. Akumulator o pojemności użytkowej 115 kWh pozwala osiągnąć zasięg ponad 700 km WLTP, a dzięki architekturze 800 V samochód można bardzo szybko uzupełnić energię. W sprzyjających warunkach 15 minut ładowania wystarczy na odzyskanie nawet 355 km zasięgu.
Mercedes VLE
Jedną z największych zalet VLE jest jego modułowe wnętrze. Samochód może mieć od pięciu do ośmiu miejsc, a konfigurację siedzeń można zmieniać na wiele sposobów. Manualne fotele wykorzystują system Roll & Go – można je przesuwać, blokować w dowolnym miejscu, a nawet całkowicie wyjąć i odwieźć do garażu na wbudowanych kółkach. W przypadku elektrycznie regulowanych foteli konfigurację można zmieniać z poziomu aplikacji. System pozwala ustawić kilka gotowych konfiguracji wnętrza. Tryb Baggage przesuwa wszystkie siedzenia maksymalnie do przodu, zwiększając przestrzeń bagażową. Tryb Executive maksymalizuje ilość miejsca na nogi dla pasażerów pierwszego rzędu z tyłu, natomiast konfiguracja People & Baggage zapewnia kompromis między przestrzenią dla pasażerów i bagażu.
Mercedes VLE
Nowy VLE jest również jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo samochodów marki. Wszystkie systemy oparto na nowym systemie operacyjnym MB.OS, który zarządza funkcjami auta – od rozrywki po systemy jazdy półautonomicznej. W kabinie znajdziemy MBUX Superscreen, czyli zestaw trzech ekranów ukrytych pod jedną taflą szkła. Obejmuje on 10,25-calowy ekran kierowcy, 14-calowy ekran centralny oraz 14-calowy ekran pasażera.
Jeszcze większe wrażenie robi MBUX Rear Space Experience. W podsufitce ukryto wysuwany ekran panoramiczny o przekątnej 79 cm i rozdzielczości 8K, który może zamienić kabinę w kino, centrum gier lub mobilne biuro do wideokonferencji. Całość uzupełnia system audio Burmester 3D Surround Sound z technologią Dolby Atmos i 22 głośnikami.
Czytaj więcej
Alfa Romeo znów łapie wiatr w żagle. W 2025 roku sprzedaż włoskiej marki wzrosła globalnie o ponad 20 proc., przekraczając poziom 73 tys. samochodó...
VLE wprowadza nowy styl do marki. Widać wyraźnie tendencję do powiększania klasycznie stylizowanego i podświetlanego „grilla”. Z pewnością ten trend pojawi się w innych nowych modelach Mercedesa. Samochód ma nisko poprowadzoną linię dachu i opływową sylwetkę, co pozwoliło osiągnąć współczynnik oporu powietrza Cd wynoszący 0,25 – wynik bardzo dobry jak na tak duży pojazd. Z tyłu uwagę przyciąga świetlna sygnatura w kształcie odwróconej litery U, która otacza całą część tylną auta.
Mercedes VLE
VLE jest pierwszym samochodem opartym na nowej architekturze Van Architecture, która stanie się bazą dla kolejnych elektrycznych modeli tej klasy. To także symboliczny moment dla marki – premiera odbywa się w roku, w którym Mercedes świętuje 140 lat historii motoryzacji.
Czytaj więcej
W Norwegii i Danii nawet około 45 proc. czteroletnich Tesli nie zalicza pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego, a w Niemczech modele marki...
Audi świętuje 50-lecie swojego legendarnego silnika pięciocylindrowego specjalną edycją RS 3 Competition limited...
Szósta generacja Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid podnosi poprzeczkę w segmencie SUV-ów PHEV. Oferuje ponad 100 km zas...
Polska premiera Bentley Supersports była pierwszą okazją, by zobaczyć z bliska najbardziej radykalny model w ofe...
Fani klasycznych kabrioletów Porsche mają powód do ekscytacji. Singer Vehicle Design zaprezentował własną interp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas