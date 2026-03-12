Reklama

Mercedes VLE - luksusowy rywal Volkswagena ID. Buzz z zasięgiem ponad 700 km

Mercedes VLE to elektryczna grand limuzyna zaprojektowana z myślą o nawet ośmiu pasażerach. Łączy przestronność vana z komfortem podróży typowym dla luksusowych limuzyn, oferując przy tym szerokie możliwości aranżacji wnętrza oraz rozbudowane technologie cyfrowe. Duży, podświetlany i klasycznie stylizowany „grill”, zapowiada nowy kierunek w stylu Mercedesa.

Publikacja: 12.03.2026 12:00

Mercedes VLE

Mercedes VLE

Foto: Materiały Prasowe

Szczepan Mroczek

Nowy model ma łączyć komfort jazdy i precyzję prowadzenia typową dla luksusowych limuzyn oraz przestrzeń znaną z pojazdów typu MPV. Kluczową rolę odgrywa tu zawieszenie AIRMATIC z regulacją prześwitu, które potrafi zmieniać wysokość auta o 40 mm. W praktyce oznacza to wyjątkowo komfortową podróż. Manewrowanie w mieście ułatwia z kolei skrętna tylna oś. Dzięki niej nowy Mercedes może zawrócić na przestrzeni zaledwie 10,9 metra, czyli podobnej jak w znacznie mniejszym Mercedesie CLA.

Mercedes VLE

Mercedes VLE

Foto: Materiały prasowe

Ponad 700 km zasięgu i szybkie ładowanie

Pierwszą wersją w ofercie będzie VLE 300 electric o mocy 203 kW. W przyszłości dołączy mocniejszy wariant VLE 400 4MATIC z napędem na cztery koła i mocą przekraczającą 300 kW. Akumulator o pojemności użytkowej 115 kWh pozwala osiągnąć zasięg ponad 700 km WLTP, a dzięki architekturze 800 V samochód można bardzo szybko uzupełnić energię. W sprzyjających warunkach 15 minut ładowania wystarczy na odzyskanie nawet 355 km zasięgu.

Mercedes VLE

Mercedes VLE

Foto: Materiały prasowe

Przestrzeń, którą można zmieniać z aplikacji

Jedną z największych zalet VLE jest jego modułowe wnętrze. Samochód może mieć od pięciu do ośmiu miejsc, a konfigurację siedzeń można zmieniać na wiele sposobów. Manualne fotele wykorzystują system Roll & Go – można je przesuwać, blokować w dowolnym miejscu, a nawet całkowicie wyjąć i odwieźć do garażu na wbudowanych kółkach. W przypadku elektrycznie regulowanych foteli konfigurację można zmieniać z poziomu aplikacji. System pozwala ustawić kilka gotowych konfiguracji wnętrza. Tryb Baggage przesuwa wszystkie siedzenia maksymalnie do przodu, zwiększając przestrzeń bagażową. Tryb Executive maksymalizuje ilość miejsca na nogi dla pasażerów pierwszego rzędu z tyłu, natomiast konfiguracja People & Baggage zapewnia kompromis między przestrzenią dla pasażerów i bagażu.

Reklama
Reklama
Mercedes VLE

Mercedes VLE

Foto: Materiały prasowe

Mobilne kino i cyfrowe centrum dowodzenia

Nowy VLE jest również jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo samochodów marki. Wszystkie systemy oparto na nowym systemie operacyjnym MB.OS, który zarządza funkcjami auta – od rozrywki po systemy jazdy półautonomicznej. W kabinie znajdziemy MBUX Superscreen, czyli zestaw trzech ekranów ukrytych pod jedną taflą szkła. Obejmuje on 10,25-calowy ekran kierowcy, 14-calowy ekran centralny oraz 14-calowy ekran pasażera.

Jeszcze większe wrażenie robi MBUX Rear Space Experience. W podsufitce ukryto wysuwany ekran panoramiczny o przekątnej 79 cm i rozdzielczości 8K, który może zamienić kabinę w kino, centrum gier lub mobilne biuro do wideokonferencji. Całość uzupełnia system audio Burmester 3D Surround Sound z technologią Dolby Atmos i 22 głośnikami.

Czytaj więcej

Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa
Tu i Teraz
Samochód produkowany w Polsce wyciąga Alfę Romeo z dołka

Design nowej generacji

VLE wprowadza nowy styl do marki. Widać wyraźnie tendencję do powiększania klasycznie stylizowanego i podświetlanego „grilla”. Z pewnością ten trend pojawi się w innych nowych modelach Mercedesa. Samochód ma nisko poprowadzoną linię dachu i opływową sylwetkę, co pozwoliło osiągnąć współczynnik oporu powietrza Cd wynoszący 0,25 – wynik bardzo dobry jak na tak duży pojazd. Z tyłu uwagę przyciąga świetlna sygnatura w kształcie odwróconej litery U, która otacza całą część tylną auta.

Mercedes VLE

Mercedes VLE

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Początek nowej ery vanów Mercedesa

VLE jest pierwszym samochodem opartym na nowej architekturze Van Architecture, która stanie się bazą dla kolejnych elektrycznych modeli tej klasy. To także symboliczny moment dla marki – premiera odbywa się w roku, w którym Mercedes świętuje 140 lat historii motoryzacji.

Czytaj więcej

Tesla Model 3
Tu i Teraz
Prawie połowa nie przechodzi przeglądu. Czy Tesla to jakościowa porażka?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Audi RS 3 Competition Limited
Premiery
Audi żegna legendę. RS 3 Competition limited to ostatni hołd dla pięciu cylindrów
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Premiery
Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid: 100 km na prądzie i szybkie ładowanie DC
Bentley Supersports
Premiery
Bentley nabrał wiatru w skrzydła, a wraz z nim polscy klienci tej marki
Singer Porsche 911 Carrera Cabriolet
Premiery
Singer przywraca legendę: 911 Cabrio 964 w nowoczesnym wydaniu – tylko 75 sztuk
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama