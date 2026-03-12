Nowy model ma łączyć komfort jazdy i precyzję prowadzenia typową dla luksusowych limuzyn oraz przestrzeń znaną z pojazdów typu MPV. Kluczową rolę odgrywa tu zawieszenie AIRMATIC z regulacją prześwitu, które potrafi zmieniać wysokość auta o 40 mm. W praktyce oznacza to wyjątkowo komfortową podróż. Manewrowanie w mieście ułatwia z kolei skrętna tylna oś. Dzięki niej nowy Mercedes może zawrócić na przestrzeni zaledwie 10,9 metra, czyli podobnej jak w znacznie mniejszym Mercedesie CLA.

Mercedes VLE Foto: Materiały prasowe

Ponad 700 km zasięgu i szybkie ładowanie

Pierwszą wersją w ofercie będzie VLE 300 electric o mocy 203 kW. W przyszłości dołączy mocniejszy wariant VLE 400 4MATIC z napędem na cztery koła i mocą przekraczającą 300 kW. Akumulator o pojemności użytkowej 115 kWh pozwala osiągnąć zasięg ponad 700 km WLTP, a dzięki architekturze 800 V samochód można bardzo szybko uzupełnić energię. W sprzyjających warunkach 15 minut ładowania wystarczy na odzyskanie nawet 355 km zasięgu.

Mercedes VLE Foto: Materiały prasowe

Przestrzeń, którą można zmieniać z aplikacji

Jedną z największych zalet VLE jest jego modułowe wnętrze. Samochód może mieć od pięciu do ośmiu miejsc, a konfigurację siedzeń można zmieniać na wiele sposobów. Manualne fotele wykorzystują system Roll & Go – można je przesuwać, blokować w dowolnym miejscu, a nawet całkowicie wyjąć i odwieźć do garażu na wbudowanych kółkach. W przypadku elektrycznie regulowanych foteli konfigurację można zmieniać z poziomu aplikacji. System pozwala ustawić kilka gotowych konfiguracji wnętrza. Tryb Baggage przesuwa wszystkie siedzenia maksymalnie do przodu, zwiększając przestrzeń bagażową. Tryb Executive maksymalizuje ilość miejsca na nogi dla pasażerów pierwszego rzędu z tyłu, natomiast konfiguracja People & Baggage zapewnia kompromis między przestrzenią dla pasażerów i bagażu.