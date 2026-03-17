Volkswagen nie kryje, że wiąże z tym modelem duże nadzieje. Do rynkowego debiutu nowego ID. Cross pozostało jeszcze kilka miesięcy, a mimo to producent już teraz wyprowadza zamaskowane egzemplarze na ulice Amsterdamu i wpuszcza do nich dziennikarzy. To czytelny sygnał dla klientów rozważających zakup elektrycznego auta: być może warto chwilę poczekać.

Elektryczny crossover Volkswagena coraz bliżej debiutu

Niewielki miejski crossover wydaje się naturalnym środowiskiem dla napędu elektrycznego. Jest wystarczająco przestronny, aby wygodnie przewieźć pięć osób po mieście, oferuje komfort codziennej jazdy, a jednocześnie nie próbuje na siłę zastępować samochodu spalinowego w długodystansowych podróżach. To właśnie w tej klasie elektromobilność zaczyna mieć najwięcej sensu.

Volkswagen podkreśla, że ID. Cross został zaprojektowany z myślą o klientach szukających elektrycznej mobilności do codziennego użytku – praktycznej, przystępnej cenowo i pozbawionej kompromisów jakościowych. Model ma trafić do sprzedaży jesienią 2026 r., a jego cena startowa wyniesie około 28 tys. euro (120 tys. zł).

Volkswagen ID. Cross Foto: Materiały prasowe

Nowy styl Volkswagena: Pure Positive

Nowy model jest również zapowiedzią stylistycznego kierunku, który w najbliższych latach obejmie większość gamy Volkswagena. Projektanci mówią o języku stylistycznym Pure Positive, opartym na czystych liniach, harmonijnych proporcjach i spokojnej, dojrzałej formie. Mimo kamuflażu widać już charakterystyczne elementy: modne oświetlenie z listwą biegnącą przez całą szerokość tylnej części nadwozia. Oczywiście nie zabrakło również podświetlonego logo.