Volkswagen ID. Cross
Volkswagen nie kryje, że wiąże z tym modelem duże nadzieje. Do rynkowego debiutu nowego ID. Cross pozostało jeszcze kilka miesięcy, a mimo to producent już teraz wyprowadza zamaskowane egzemplarze na ulice Amsterdamu i wpuszcza do nich dziennikarzy. To czytelny sygnał dla klientów rozważających zakup elektrycznego auta: być może warto chwilę poczekać.
Niewielki miejski crossover wydaje się naturalnym środowiskiem dla napędu elektrycznego. Jest wystarczająco przestronny, aby wygodnie przewieźć pięć osób po mieście, oferuje komfort codziennej jazdy, a jednocześnie nie próbuje na siłę zastępować samochodu spalinowego w długodystansowych podróżach. To właśnie w tej klasie elektromobilność zaczyna mieć najwięcej sensu.
Volkswagen podkreśla, że ID. Cross został zaprojektowany z myślą o klientach szukających elektrycznej mobilności do codziennego użytku – praktycznej, przystępnej cenowo i pozbawionej kompromisów jakościowych. Model ma trafić do sprzedaży jesienią 2026 r., a jego cena startowa wyniesie około 28 tys. euro (120 tys. zł).
Nowy model jest również zapowiedzią stylistycznego kierunku, który w najbliższych latach obejmie większość gamy Volkswagena. Projektanci mówią o języku stylistycznym Pure Positive, opartym na czystych liniach, harmonijnych proporcjach i spokojnej, dojrzałej formie. Mimo kamuflażu widać już charakterystyczne elementy: modne oświetlenie z listwą biegnącą przez całą szerokość tylnej części nadwozia. Oczywiście nie zabrakło również podświetlonego logo.
Grupa Volkswagen sprzedała w 2025 roku około 9 mln samochodów i utrzymała stabilne przychody, ale jej zyski wyraźnie spadły. Na wyniki wpłynęły m.i...
We wnętrzu producent stawia na wyższą jakość materiałów oraz bardziej intuicyjną obsługę. Co istotne, Volkswagen powraca do fizycznych przycisków, odchodząc od minimalistycznej filozofii znanej z pierwszych modeli z rodziny ID. To wyraźny sygnał, że marka wraca do wartości, które przez lata budowały jej reputację: ergonomii i wygody obsługi.
ID. Cross będzie oferowany w trzech wariantach mocy: 85 kW, 99 kW oraz 155 kW, połączonych z dwoma akumulatorami o pojemności 37 kWh lub 52 kWh netto. Takie zestawienie ma pozwolić na zachowanie atrakcyjnej ceny, a jednocześnie zapewnić parametry wystarczające do codziennej eksploatacji.
Samochód przygotowano także z myślą o szybkim ładowaniu. Obsługuje on ładowanie prądem stałym z mocą do 90 kW, a w wersji z większą baterią nawet 105 kW, co powinno znacząco skrócić postoje przy ładowarkach.
Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ID. Cross może stać się – obok planowanego ID. Polo – jednym z najważniejszych elektrycznych modeli Volkswagena w Europie. Pozostaje jedynie pytanie, czy klienci nie woleliby w tym modelu wyboru między napędem elektrycznym a spalinowym. W ostatnim czasie taka elastyczność zaczyna bowiem ponownie stawać się rynkowym standardem. Mamy wrażenie, że w tej kwestii VW nie zamknął sobie drogi rozwoju. Cross w przeciwieństwie do odchodzących modeli ID. ma napęd na przednie koła oraz proporcje, które zdają się dopuścić montaż w tym modelu napędu spalinowego.
Ferrari zaprezentowało model Amalfi Spider – otwartą wersję coupe z centralnie umieszczonym z przodu silnikiem V...
Mercedes VLE to elektryczna grand limuzyna zaprojektowana z myślą o nawet ośmiu pasażerach. Łączy przestronność...
Audi świętuje 50-lecie swojego legendarnego silnika pięciocylindrowego specjalną edycją RS 3 Competition limited...
Szósta generacja Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid podnosi poprzeczkę w segmencie SUV-ów PHEV. Oferuje ponad 100 km zas...
