Volkswagen ID. Cross już na ulicach. Nowy elektryczny crossover za ok. 28 tys. euro

Volkswagen pokazuje, jak będzie wyglądał jego nowy elektryczny bestseller. Zamaskowany ID. Cross wyjechał na ulice Amsterdamu jeszcze przed rynkowym debiutem zaplanowanym na jesień 2026 roku. Niewielki crossover ma połączyć przystępną cenę, praktyczność i nowy język stylistyczny marki.

Publikacja: 17.03.2026 12:00

Szczepan Mroczek

Volkswagen nie kryje, że wiąże z tym modelem duże nadzieje. Do rynkowego debiutu nowego ID. Cross pozostało jeszcze kilka miesięcy, a mimo to producent już teraz wyprowadza zamaskowane egzemplarze na ulice Amsterdamu i wpuszcza do nich dziennikarzy. To czytelny sygnał dla klientów rozważających zakup elektrycznego auta: być może warto chwilę poczekać.

Elektryczny crossover Volkswagena coraz bliżej debiutu

Niewielki miejski crossover wydaje się naturalnym środowiskiem dla napędu elektrycznego. Jest wystarczająco przestronny, aby wygodnie przewieźć pięć osób po mieście, oferuje komfort codziennej jazdy, a jednocześnie nie próbuje na siłę zastępować samochodu spalinowego w długodystansowych podróżach. To właśnie w tej klasie elektromobilność zaczyna mieć najwięcej sensu.

Volkswagen podkreśla, że ID. Cross został zaprojektowany z myślą o klientach szukających elektrycznej mobilności do codziennego użytku – praktycznej, przystępnej cenowo i pozbawionej kompromisów jakościowych. Model ma trafić do sprzedaży jesienią 2026 r., a jego cena startowa wyniesie około 28 tys. euro (120 tys. zł).

Nowy styl Volkswagena: Pure Positive

Nowy model jest również zapowiedzią stylistycznego kierunku, który w najbliższych latach obejmie większość gamy Volkswagena. Projektanci mówią o języku stylistycznym Pure Positive, opartym na czystych liniach, harmonijnych proporcjach i spokojnej, dojrzałej formie. Mimo kamuflażu widać już charakterystyczne elementy: modne oświetlenie z listwą biegnącą przez całą szerokość tylnej części nadwozia. Oczywiście nie zabrakło również podświetlonego logo.

Powrót do ergonomii i fizycznych przycisków we wnętrzu

We wnętrzu producent stawia na wyższą jakość materiałów oraz bardziej intuicyjną obsługę. Co istotne, Volkswagen powraca do fizycznych przycisków, odchodząc od minimalistycznej filozofii znanej z pierwszych modeli z rodziny ID. To wyraźny sygnał, że marka wraca do wartości, które przez lata budowały jej reputację: ergonomii i wygody obsługi.

Trzy warianty mocy i dwa rozmiary akumulatora

ID. Cross będzie oferowany w trzech wariantach mocy: 85 kW, 99 kW oraz 155 kW, połączonych z dwoma akumulatorami o pojemności 37 kWh lub 52 kWh netto. Takie zestawienie ma pozwolić na zachowanie atrakcyjnej ceny, a jednocześnie zapewnić parametry wystarczające do codziennej eksploatacji.

Samochód przygotowano także z myślą o szybkim ładowaniu. Obsługuje on ładowanie prądem stałym z mocą do 90 kW, a w wersji z większą baterią nawet 105 kW, co powinno znacząco skrócić postoje przy ładowarkach.

Jeden z najważniejszych modeli elektrycznych Volkswagena

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach ID. Cross może stać się – obok planowanego ID. Polo – jednym z najważniejszych elektrycznych modeli Volkswagena w Europie. Pozostaje jedynie pytanie, czy klienci nie woleliby w tym modelu wyboru między napędem elektrycznym a spalinowym. W ostatnim czasie taka elastyczność zaczyna bowiem ponownie stawać się rynkowym standardem. Mamy wrażenie, że w tej kwestii VW nie zamknął sobie drogi rozwoju. Cross w przeciwieństwie do odchodzących modeli ID.  ma napęd na przednie koła oraz proporcje, które zdają się dopuścić montaż w tym modelu napędu spalinowego. 

Jak zostać franczyzobiorcą McDonald's?
Promowane treści
