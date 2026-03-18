Mercedes 500E Seinfelda. Zdjęcie: Gooding & Company
Gdy myślimy o Jerrym Seinfeldzie i samochodach, pierwsze skojarzenie prowadzi nas do wielopoziomowego garażu w samym sercu Manhattanu, który powstał specjalnie po to, by pomieścić unikatową kolekcję samochodów Porsche. Amerykański komik ma jednak słabość także do maszyn „z pogranicza Porsche”. Na aukcji Amelia Island 2026 pod młotek trafił jego dawny Mercedes-Benz 500E.
Model 500E od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, jednak dotąd żaden z nich nie zbliżył się do kwoty zapłaconej za auto Seinfelda. Samochód osiągnął na aukcji cenę 320 tys. dolarów. Wysoka cena nie wynika wyłącznie z faktu, że właścicielem był Seinfeld.
Co ciekawe, Seinfeld posiadał ten samochód stosunkowo krótko – kupił go w maju 2016 roku i sprzedał już rok później. Sam model 500E (W124) to jednak coś więcej niż kolejny szybki sedan z lat 90. To motoryzacyjny mariaż dwóch światów. Ze względu na poszerzone nadwozie – z charakterystycznymi, napompowanymi błotnikami – produkcja nie mogła odbywać się standardowo w zakładach Mercedesa w Sindelfingen. Montaż powierzono więc Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Efekt? Samochód, który łączy solidność Mercedesa z inżynierskim sznytem Porsche. To właśnie ta nietypowa współpraca, w połączeniu z trwałością i codzienną użytecznością, sprawiła, że 500E (a później E 500) stały się jednymi z najbardziej pożądanych youngtimerów ostatnich lat. Mercedesa E500 z przebiegiem przekraczającym 150 tys. km można kupić w Polsce za 200 tys. zł. Ale egzemplarz Seinfelda, jak można było się spodziewać, był wyjątkowy. Rekordowa cena staje się bardziej zrozumiała, gdy spojrzymy na licznik przebiegu, który wskazuje zaledwie 2335 mil.
Dom aukcyjny Gooding & Company, we współpracy z Christie’s, określił stan auta jako „niemal fabryczny”. I nie ma w tym przesady. Lakier w klasycznym kolorze Brilliant Silver Metallic oraz jasnoszare, skórzane wnętrze wyglądają tak, jakby samochód dopiero co opuścił zakłady Porsche.
Pod maską pracuje legendarny silnik M119 V8 o pojemności 5 litrów i mocy 326 KM. To jednostka, która zapewnia nie tylko świetne osiągi, ale też charakterystyczną dla tamtych lat kulturę pracy. 500E pozostaje przy tym autem niezwykle komfortowym – stworzonym do szybkiego, stabilnego i bezwysiłkowego pokonywania niemieckich autostrad.
Cichy, dopracowany, szybki i zaskakująco dyskretny. Taki właśnie jest 500E – samochód, który nie musi krzyczeć, żeby robić wrażenie.
Jerry Seinfeld to jedna z tych postaci, które osiągnęły status kultowy nie tylko w świecie rozrywki, ale i w popkulturze w ogóle. Komik, aktor, scenarzysta i producent – przede wszystkim jednak mistrz obserwacji codzienności, który z pozornie banalnych sytuacji potrafił stworzyć globalny fenomen.
Największą sławę przyniósł mu serial „Seinfeld”, współtworzony z Larrym Davidem i emitowany w latach 1989–1998. Produkcja do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych sitcomów w historii.
W ostatnich latach Seinfeld przeniósł swoją pasję do motoryzacji do internetu, tworząc program „Comedians in Cars Getting Coffee”. To lekka, inteligentna forma rozmowy, w której samochody są równie ważne jak goście. A lista pasażerów? Od gwiazd Hollywood po byłego prezydenta USA, Baracka Obamę.
Seinfeld, podobnie jak Jay Leno, uchodzi za jednego z najbardziej zagorzałych kolekcjonerów samochodów na świecie. Szczególne miejsce w jego garażu zajmuje Porsche – marka, którą traktuje niemal jak filozofię życia. Jego kolekcja to dziesiątki wyjątkowych egzemplarzy, od klasyków po rzadkie wersje wyczynowe.
I choć świat przyspiesza, a motoryzacja przechodzi największą transformację w swojej historii, takie auta jak 500E przypominają, że wciąż jest miejsce na coś więcej niż tylko liczby i zasięgi. Na charakter.
