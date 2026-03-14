Audi kończy przyjmowanie zamówień na A8 w Niemczech. Co dalej z limuzyną?

Audi po cichu wstrzymało przyjmowanie zamówień na model A8 na swoim rodzimym rynku. Choć producent nie ogłosił oficjalnie końca produkcji, decyzja może zwiastować poważne zmiany w segmencie luksusowych limuzyn, który coraz mocniej odczuwa konkurencję ze strony SUV-ów.

Publikacja: 14.03.2026 05:00

Szczepan Mroczek

Na rynku samochodów segmentu F zaczyna się wyraźne przetasowanie. Mercedes niedawno zaprezentował gruntownie zmodernizowaną Klasę S, przygotowując się na nadchodzący lifting BMW serii 7. Lexus z kolei kończy produkcję modelu LS po 37 latach obecności na rynku. W tym kontekście przyszłość Audi A8 również staje pod znakiem zapytania. Tym bardziej że luksusowe SUV-y coraz odważniej przejmują klientów limuzyn.

Audi A8 znika z konfiguratora w Niemczech

Audi nie ujawnia, kiedy dokładnie zakończy się produkcja modelu, jednak fakt, że limuzyny nie można już zamówić na jej macierzystym rynku, sugeruje, że z pewnością przerwa w produkcji nastąpi.

Generacja A8 oznaczona kodem D5 wyraźnie się postarzała. Model zadebiutował w 2017 r., a facelifting z 2021 r. nie był na tyle odważny, by rywalizować z futurystycznym BMW serii 7 i królem klasy – Mercedesem Klasy S. Mimo niepewnej przyszłości pozostaje jednak pewien powód do ostrożnego optymizmu. Marcel Bestle z Audi powiedział serwisowi Motor1, że firma „przekaże więcej informacji na temat ewentualnego następcy w późniejszym terminie”.

Strategiczne decyzje w czasach transformacji motoryzacji

Dziś europejskie koncerny samochodowe bardzo ostrożnie planują przyszłość i kontrolują wydatki. Korekta strategii związanej z elektromobilnością – a także częściowy powrót do silników spalinowych – oznacza ogromne koszty i konieczność reorganizacji planów produktowych. Audi stoi więc przed szeregiem kluczowych decyzji, a w tej sytuacji zarząd może zdecydować się na odłożenie w czasie rozstrzygnięcia dotyczącego przyszłości flagowego modelu marki.

Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
