Na rynku samochodów segmentu F zaczyna się wyraźne przetasowanie. Mercedes niedawno zaprezentował gruntownie zmodernizowaną Klasę S, przygotowując się na nadchodzący lifting BMW serii 7. Lexus z kolei kończy produkcję modelu LS po 37 latach obecności na rynku. W tym kontekście przyszłość Audi A8 również staje pod znakiem zapytania. Tym bardziej że luksusowe SUV-y coraz odważniej przejmują klientów limuzyn.

Audi A8 znika z konfiguratora w Niemczech

Audi nie ujawnia, kiedy dokładnie zakończy się produkcja modelu, jednak fakt, że limuzyny nie można już zamówić na jej macierzystym rynku, sugeruje, że z pewnością przerwa w produkcji nastąpi.

Generacja A8 oznaczona kodem D5 wyraźnie się postarzała. Model zadebiutował w 2017 r., a facelifting z 2021 r. nie był na tyle odważny, by rywalizować z futurystycznym BMW serii 7 i królem klasy – Mercedesem Klasy S. Mimo niepewnej przyszłości pozostaje jednak pewien powód do ostrożnego optymizmu. Marcel Bestle z Audi powiedział serwisowi Motor1, że firma „przekaże więcej informacji na temat ewentualnego następcy w późniejszym terminie”.