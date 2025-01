Największe w historii Mercedesa zamówienie na elektryczne ciężarówki

Zgodnie z planami Amazona do 2040 roku, osiągnięta ma zostać zerowa emisja netto dwutlenku węgla dla wszystkich własnych operacji. Pomóc ma w tym elektryczna flota samochodów ciężarowych, która będzie elektryfikowana m.in. przy współpracy marki Mercedes-Benz Trucks. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Amazon 200 elektrycznych ciężarowych Mercedesów trafi m.in. do Wielkiej Brytanii (140 egzemplarzy) i Niemiec (ok. 50 egzemplarzy). Będą one odpowiadały za transport do i z centrów realizacji zamówień, centrów sortowania i stacji dostaw Amazon. Zeroemisyjna flota ma rocznie transportować ponad 350 milionów paczek.

Mercedes eActros 600 Foto: mat. prasowe

Zgodnie z deklaracjami Mercedesa model eActros 600 ma oferować zasięg 500 km na jednym ładowaniu przy akumulatorze o pojemności aż 600 kWh. Zasięg osiągany ma być w realistycznych warunkach przy masie całkowitej zestawu wynoszącej 40 ton. Czas uzupełniania energii w zakresie 20-80 procent w idealnych warunkach ma wynosić 30 minut, za sprawą ładowania za pośrednictwem nowego złącza MCS (Megawatt Charging System) o mocy nawet do ponad megawata. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej ładowarki, która zapewni tak dużą moc ładowania. Ciężarówka wykorzystuje akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), niezawierające niklu i kobaltu. Na koniec 2024 roku w europejskiej flocie firmy Amazon znajdowało się jedynie 38 samochodów w pełni elektrycznych. U partnerów współpracujących z Amazonem elektryfikacja wygląda nieco lepiej. Te firmy posiadają około trzy tysiące elektrycznych furgonetek rozwożących przesyłki klientom w Europie. Zgodnie z założeniami do końca tego roku, liczba ta ma się zwiększyć do ponad 10 000 samochodów.