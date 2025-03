Lynk&Co jest – podobnie jak Volvo i Polestar – spółką zależną chińskiej grupy Geely. Marka chce pozycjonować się cenowo pomiędzy drogimi modelami szwedzkimi i stosunkowo niedrogimi modelami Geely. Pierwszy model 01 odniósł całkiem niezły sukces w Europie. Teraz, krok po kroku, pojawią się kolejne modele. Modele Lynk&Co wykorzystują podzespoły techniczne opracowane przez Volvo. Tak jest również w przypadku nowego modelu o nazwie 08. To SUV w formacie Volvo XC60, który został zaprezentowany w marcu 2023 r. Ma 4,82 metra długości, 1,92 metra szerokości i 1,69 metra wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,85 metra.

Reklama

Lynk&Co 08 Foto: mat. prasowe

Jedną z wersji napędu jest hybryda plug-in z imponującym zasięgiem elektrycznym. Trzycylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o pojemności 1,5 litra połączony jest z dwoma silnikami elektrycznymi, tworząc układ napędu na wszystkie koła. Moc systemowa wynosi aż 544 KM), a maksymalny moment obrotowy 900 Nm. W zestawie znajduje się bateria o pojemności 39,6 kWh. Według chińskiego cyklu CLTC, możliwe jest przejechanie nawet 245 kilometrów, według normy WLTP to dystans 200 km. To zasięg, który oferują co niektóre modele w pełni elektryczne. Lynk&Co szacuje całkowity zasięg na około 1100 km. Za pomocą szybkiej ładowarki akumulator można naładować od dziesięciu do 80 procent w ciągu 33 minut.