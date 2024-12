Chiński SUV o wyglądzie Ferrari za promil jego ceny. Oto nowy Xiaomi YU7

Nowy SUV Xiaomi ma dwa elektryczne silniki i moc 690 KM

YU7 napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi – po jednym na oś. Silnik zabudowany z przodu wytwarza moc 300 KM, a ten na tylnej osi 391 KM. Moc całkowita wynosi 690 KM. Oznacza to, że ważący około 2,4 tony elektryk z napędem na cztery koła może rozpędzić się do 253 km/h i rozpędzić do setki w czasie... no tego właśnie jeszcze nie wiadomo. Akumulatora firmy CATL będzie mieć pojemność prawdopodobnie ponad 100 kWh. Zasięg nowego modelu również póki co nie jest znany. Oficjalna premiera Xiaomi YU7 zaplanowana jest na czerwiec 2025 roku. Chińscy obserwatorzy rynku jako cenę startową oczekują kwotę około 33 000 euro (ok. 140 tys. zł). Oznaczałoby to, że na chińskim rynku YU7 bezpośrednio konkurować będzie z Teslą Model Y. Xiaomi YU7 produkowany będzie równolegle z SU7 w fabryce w Pekinie.

Xiaomi SU7 i YU7 Foto: mat. prasowe

Xiaomi SU7 i YU7 Foto: mat. prasowe

Ferrari Purosangue Foto: mat. prasowe

Xiaomi YU7 Foto: mat. prasowe