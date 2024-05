Nie jest to pierwsza przygoda Huaweia z motoryzacją. Koncern brał kiedyś udział w tworzeniu elektrycznego SUV-a Aito M9. Teraz wraz z nowym partnerem – BAIC (submarka Beijing Automotive Group odpowiedzialnym za produkcję samochodów elektrycznych) postanowili zainwestować w nową markę Stelato. Sedan S9 ma stanowić konkurencję dla luksusowych elektryków od Mercedesa czy BMW. Ma on 5160 mm długość i 1987 mm szerokości, a rozstaw osi wynosi a 3050 mm, dzięki czemu wnętrze ma długość 3460 mm.

Stelato S9 mat. prasowe

Zgodnie ze wstępnymi informacjami S9 ma być oferowany w dwóch wariantach: z napędem na tylną lub obie osie. W pierwszej jednostka napędowa ma generować 309 KM mocy. W drugim przypadku ma to być moc 524 KM (przedni silnik ma moc 215 kW). Nie wiadomo natomiast jaką dokładnie pojemność będzie miała bateria dostarczana przez firmę CATL. Producent podał jak na razie informację, że ma być dostosowana do przeznaczenia pojazdu. Stelato S9 standardowo ma być wyposażony 21-calowe felgi aluminiowe, chowane klamki, kamery zastępujące lusterka oraz pełen pakiet luksusowych rozwiązań. Prognozuje się, że ceny pojazdu będą startować z około 42 tys. USD (ok. 169 tys. zł) do 83 tys. USD (ok. 334 tys. zł). Wprowadzenie modelu na rynek zapowiedziano w drugiej połowie 2024 roku. Auto jak i nowa marka póki co pojawi się wyłącznie na rynku chińskim.