Minivan wraca do łask. Zaskakujący powrót Chryslera Voyagera

Informacja od Chryslera była zaskoczeniem, bo znany od 1988 roku kultowy Voyager był już dwukrotnie wycofywany ze sprzedaży. Najpierw w 2014 roku, kiedy ostatnie modele były sprzedawane jako Lancia. W 2019 roku powrócił na salony, ale tym razem jako podstawowa wersja modelu Chysler Pacifica. Zaledwie dwa lata później, w 2021 r. ponownie zniknął z oficjalnej oferty Chryslera. Chociaż nie do końca... bo od tego czasu Chryslera Voyagera nie można było kupić jako klient prywatny. Zamiast tego Chrysler pozostawił Voyagera w swojej ofercie wyłącznie dla klientów flotowych, głównie wypożyczalni samochodów.

Chrysler Voyager mat. prasowe

I oto znowu jest dla wszystkich - Chrysler Voyager na rok modelowy 2025. Nie jest nowym modelem, wręcz przeciwnie to przedliftowa wersja modelu Pacifica. Oznacza to, że klienci Chryslera stoją teraz przed dziwnym wyborem: kupić nowszego 5,2-metrowego vana Pacyfica czy 5,2-metrowego starszego konstrukcyjnie vana Voyager. To niesamowite, że gigant samochodowy Chrysler nie ma aktualnie w ofercie niczego innego poza Pacificą.

Czytaj więcej Producenci Krytyka Stellantis. Spadkobierca Chryslera chce uratować amerykańskie marki samochodowe Frank B. Rhodes Jr., spadkobierca Chryslera, chce uratować amerykańskie marki. Wystosował apel do inwestorów i pracowników o wsparcie w tworzeniu nowego podmiotu. Jednocześnie skrytykował zarządców Stellantisa za złe zarządzanie, czego efektem jest słaba pozycja Jeepa, RAM-a oraz marek Dodge oraz Chrysler.