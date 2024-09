Aston Martin Vanquish. Powstanie tylko 1000 sztuk najlepszego Gran Turismo

Co kryje się pod wspomnianą maską? „Nie można było sobie wyobrazić, aby nowy flagowy model Astona Martina był napędzany czymś innym, niż silnikiem V12. W tym celu nasz zespół inżynierów całkowicie przerobił istniejący 5,2-litrowy silnik Twin-Turbo - od odlewu bloku po głowice cylindrów. Mając ambitne cele w zakresie wzrostu mocy i momentu obrotowego, a także równie ambitne cele w zakresie poprawy właściwości jezdnych, wydajności i globalnej zgodności z normami emisji spalin, rezultatem jest nowoczesne arcydzieło” - powiedział Roberto Fedeli, dyrektor techniczny marki.

Aston Martin Vanquish mat. prasowe

„Arcydzieło” to silnik 5.2 V12 o mocy 835 KM i momencie obrotowym 1000 Nm. Ważące 1774 kg auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy, o ile asfalt jest suchy. Ośmiobiegowy automat przenosi bowiem całą moc na tył. W starym stylu! Prędkość maksymalna (też lepiej osiągać ją na suchym): 345 km/h. O wrażenia z jazdy dba też dopracowane zawieszenie z dodatkowymi elementami usztywniającymi podwozie. Dzięki temu w stosunku do poprzedniego flagowca - czyli modelu DBS 770 Ultimate - Vanquish jest sztywniejszy aż o 75 proc. Zagościły tu też nowe amortyzatory Bilstein DTX, ze sztywniejszym mocowaniem i tak ustawioną charakterystyką, by łączyć świetne właściwości jezdne z komfortem.

Aston Martin Vanquish mat. prasowe

Wygody i luksusu nie brakuje z pewnością we wnętrzu, choć mamy tu „wstrząśnięte, nie mieszane” połączenie ze sportem. Skóra sąsiaduje tu z karbonem, a najnowsze multimedia z fotelami idealnie otulającymi ciało. Tuż za nimi znajduje się miejsce nawet na cztery walizki. W końcu to auto wręcz stworzone do długich i szybkich podróży. Jeśli dźwięk V12 komuś się znudzi, do dyspozycji pozostaje system Bowers & Wilkins z 15 głośnikami.