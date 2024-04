Firma tuningowa Heico Sportiv specjalizująca się w przerabianiu modeli Volvo wprowadza na rynek zestaw dodatków do karoserii Volvo EX30. - Chcemy pokazać, że emocjonalne tuningowanie nie zależy od rodzaju napędu – podkreśla dyrektor zarządzający Holger Hedtke. Zestaw do modelu EX30 obejmuje przedni spoiler, który występuje w mniej i bardziej zaawansowanej wersji z lotkami po bokach i parą halogenów. Z tyłu spód zderzaka wypełnia dyfuzor, jest też boczna listwa i nowe wzory felg. Wszystkie te elementy można kupić jako zestaw, albo osobno. Wszystkie części sprzedawane są lakierowane lub niemalowane.

Heico Sportiv Volvo EX30 mat. prasowe

Heico Sportiv Volvo EX30 — elektryki też mogą być tuningowane

Aluminiowe felgi noszą nazwę Volution i są pięć lub dziesięcioramienne. Według Heico Sportiv pozwalają zaoszczędzić sześć procent masy auta w porównaniu do standardowych felg kutych. To ma wpłynąć pozytywnie nie tylko na zużycie prądu ale również poprawić dynamikę jazdy. Firma tuningowa oferuje sportowe sprężyny zawieszenia. Umożliwiają one obniżenie EX30 o około 30 mm. Gama akcesoriów obejmuje również podkładki dystansowe do kół o średnicy 20 i 30 mm. Wnętrze można wzbogacić o nowe dywaniki. Cały asortyment można zamówić już teraz, ale elementy dostępne będą od czerwca 2024 r.