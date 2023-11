W 2020 r. Polestar wprowadził na rynek elektrycznego sedana klasy średniej - Polestar 2, a pod koniec 2023 r. do portfolio dodany zostanie duży elektryczny SUV Polestar 3. Marka, która powstała w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Volvo i Geely, stale poszerza swoją gamę modeli – wraz z Polestarem 4 w ofercie pojawi się elektryczny SUV coupe. Jego najbardziej uderzającą cechą jest tył: brak tylnej szyby. Model 4 to jak dotąd najszybszy Polestar: wersja dwusilnikowa przyspiesza do 100 km/h w 3,8 s. Umożliwia to napęd o mocy 544 KM połączony z dwoma silnikami elektrycznymi. Wariant jednosilnikowy ma 272 KM. Zasięg wg. WLTP wynosi 564 km w przypadku mocniejszej wersji i do 600 km w przypadku bazowego modelu. Możliwe jest ładowanie mocą do 200 kW.

Polestar 4 mat. prasowe

Zamiast tylnej szyby jest kawałek... blachy

Technicznie Polestar 4 bazuje na elastycznej platformie elektrycznej SEA (Sustainable Experience Architecture)chińskiej firmy Geely. SEA 2 z instalacją 800 V ma rozstaw osi od 2650 do 2900 mm i jest wyposażona w akumulatory o dwóch rozmiarach: 86 i 100 kWh. Polestar 4 ma 4,84 m długości. Cechą szczególną karoserii jest brak tylnej szyby. Duża tylna klapa ma w miejscu, gdzie można się spodziewać okna blachę pomalowaną na kolor auta. Polestar 4 ma lusterko wewnętrzne – a raczej wewnętrzny ekran, do którego obraz dostarcza kamera umieszczona w z tyłu na dachu.