Renault ogłosiło latem 2022 r., że w przyszłości połączy swoją działalność związaną z samochodami elektrycznymi w oddzielną jednostkę. Oddział nosi nazwę Ampere i ma wejść na giełdę w drugiej połowie 2023 roku. Francuzi chcieli rozbić produkcję elektryków od modeli spalinowych i hybryd. Dlatego w marcu 2023 r. nabyli z 50 proc. udział w firmie Aurobay Powertrain Engineering Szwecja. Od 2021 roku firma produkuje silniki i skrzynie biegów dla marek zależnych Geely: Volvo, Polestar, Lynk & Co i Proton. W przyszłości napędy Aurobay będą stosowane także w modelach Renault, Dacia i Co. Siedziba Aurobay znajduje się w szwedzkim mieście Göteborg. Obecnie firma produkuje swoje układy napędowe w dziesięciu fabrykach – dziewięć z nich jest w Chinach, a jedna w Szwecji. Renault dodaje obecnie do tego potfolio siedem swoich fabryk. Na trzech kontynentach znajduje się także pięć centrów rozwoju. Co roku 19 000 pracowników buduje pięć milionów silników. Według Ruipinga Wanga, dyrektora generalnego Aurobay, celem młodej firmy jest osiem milionów silników spalinowych rocznie. Chiński menedżer jest pewny siebie: „Chcemy zostać największym niezależnym dostawcą silników na świecie”.

Od trzech do 12-cylindrów

Aurobay produkuje obecnie silniki trzy- i czterocylindrowe o pojemności skokowej od 1,5 do 2 litrów. Moc waha się od 105 KM (1,5 litra) do 230 KM (dwa litry). W przyszłości dodane zostaną silniki o pojemności 1,2 i 1,0 litra, które będą przeznaczone na rynek Ameryki Południowej. Dostawca oferuje również skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe i kompletne napędy hybrydowe. Baterie można skalować w zakresie od 9 kWh do 40 kWh. Pozwala to na osiągnięcie zasięgu do 245 km na napędzie elektrycznym. Pierwszy napęd hybrydowy ma wejść do produkcji seryjnej w chińskim modelu marki Lynk & Co. W planach jest także dalsze poszerzanie gamy silników: z sześciocylindrowych do dwunastocylindrowych. Ten ostatni to efekt udziałów Geely w Astonie Martinie. Również w przyszłości Mercedes może stać się klientem Aurobay. Geely posiada 9,69 procent akcji Mercedesa więc droga do firmy ze Stuttgartu jest bardzo bliska. Wang podkreśla, że ​​napędy Aurobay nie muszą chować się za silnikami konkurencji i do są niedrogie: „Nasze koszty są nawet o 30 procent niższe niż u konkurencji”.

Do spółki dołączy saudyjski gigant naftowy

Renault i Geely nie pozostaną jedynymi partnerami w przedsięwzięciu dotyczącym silników spalinowych. Inwestorem strategicznym ma zostać jako strona trzecia spółka naftowa Aramco z Arabii Saudyjskiej. Międzynarodowy koncern naftowy podpisał już w marcu 2023 r. list intencyjny dotyczący nabycia potencjalnego mniejszościowego pakietu udziałów w Aurobay. Z perspektywy Aramco inwestycja na nieznaną jeszcze kwotę ma sens pomimo coraz większego zwrotu w stronę elektromobilności i odchodzenia od silników spalinowych. W ten sposób Saudyjczycy mogą bezpośrednio wpływać na rozwój modeli wykorzystujących jako paliwo benzynę lub olej napędowy i dodatkowo promować ich sprzedaż. Ponadto Aramco chce wspólnie z Aurobay opracować „technologie dekarbonizacji silników benzynowych” oraz prowadzić badania nad „paliwami syntetycznymi i technologiami wodorowymi nowej generacji”. Aurobay współpracuje obecnie z fińską firmą naftową Neste w zakresie paliw biologicznych i syntetycznych.

Głównym rynkiem zbytu dla Aurobay będzie Europa. Tu spółka joint venture stawia w szczególności na napędy hybrydowe jako alternatywę dla samochodów elektrycznych. Numerem dwa są Stany Zjednoczone, potem Ameryka Południowa gdzie ważne będą małe silniki. Geely i Renault działają również w Korei Południowej. Chińczycy nabyli 34 procent udziałów w Renault-Samsung-Motors. Nowe modele, także te przeznaczone na eksport, będą w przyszłości tworzone na platformie CMA (Compact Modular Architecture) opracowanej przez firmę Geely. I tak chińskie firmy powoli, ale bardzo skutecznie opanowują motoryzacyjny świat. Jak się okazuje nie tylko ten z napędem elektrycznym.